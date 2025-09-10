Укр
Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

Даяна Швец
10 сентября 2025, 21:46
Счастливчики судьбы освободятся от старых проблем, почувствуют уверенность и могут рисковать, начиная новые дела.
Кого ждет перерождение / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Почему Телец, Рак, Весы и Козерог - счастливчики осени
  • Кто по гороскопу получит шанс начать новую жизнь

В ближайшие недели четыре знака зодиака получат настоящий кармический подарок. Уже к концу сентября для них закончится черная полоса, а на смену трудностям придут приятные перемены, пишет Главред со ссылкой на РБК-Украина.

Телец

Для Тельцов начинается новый этап, когда старые проблемы останутся позади. То, что долгое время мешало двигаться вперед, постепенно будет исчезать. Появится уверенность в собственных силах и понимание, что потраченные усилия не были напрасными. Это отличный момент, чтобы рискнуть: начать новое дело, изменить направление или сделать шаг, на который раньше не хватало смелости. Карма поддерживает их решения.

Рак

Раки долго испытывали неуверенность и сомнения, но сейчас ситуация меняется к лучшему. Вселенная готовит им приятные сюрпризы: теплые семейные события, помощь от близких или неожиданное знакомство. Это период, когда Раки смогут избавиться от прошлых обид и открыть сердце новым эмоциям.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Весы всегда стремятся к гармонии, однако в последнее время их жизнь была далека от равновесия. Сейчас они получат шанс восстановить баланс и найти новые возможности. Их усилия будут замечены и оценены, а также появятся неожиданные союзники. Для многих это время станет отправной точкой важного проекта или началом нового пути.

Козерог

Козероги знают, что такое настойчивость и выдержка. Они долго преодолевали трудности, но теперь наступает период вознаграждения. Вселенная отдает должное их труду: отступают неудачи, появляются новые перспективы. Это может быть карьерный прорыв, реализация давней мечты или неожиданная радость, которая изменит жизнь к лучшему.

Также астрологи назвали ТОП-4 знака, которые никогда не предадут.

