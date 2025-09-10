Укр
Лучшие друзья по знаку зодиака: ТОП-4 знака, которые никогда не предадут

Даяна Швец
10 сентября 2025, 02:45
26
Некоторые знаки, как никто другой, являются искренними и щедрыми, они поднимают настроение, вдохновляют и никогда не оставляют в беде.
Лучшие друзья по знаку зодиака: ТОП-4 знака, которые никогда не предадут
Кто является хорошими друзьями по зодиаку / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Коротко о том, что говорят звезды:

  • Почему Стрелец, Близнецы, Весы или Водолей - созданы для дружбы
  • Кто среди знаков зодиака считается самым надежным другом

Эзотерики утверждают, что среди всех знаков зодиака есть четыре, представители которых чаще всего становятся лучшими друзьями. Они способны поддержать, вдохновить и всегда быть рядом в сложное время, пишет Главред со ссылкой на РБК-Украина.

Стрелец

Стрельцы отличаются открытостью и искренностью. Они щедры на эмоции, всегда стремятся поднять настроение и напомнить, что после темноты обязательно наступит свет. Для них чрезвычайно важно быть рядом с близкими людьми, и они никогда не оставляют своих друзей в беде. Стрельцы мотивируют двигаться вперед и учат видеть хорошее даже в сложных обстоятельствах.

видео дня

Близнецы

Активные и коммуникабельные Близнецы превращают дружбу в увлекательное приключение. Они легко находят общий язык с кем-либо и всегда умеют поддержать в трудной ситуации. Если они выбрали вас другом, то вы получите и искренние советы, и смех, и множество новых идей. В кризисные моменты Близнецы найдут способ вас утешить и останутся рядом.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Весы ценят гармонию и взаимную поддержку. Они честны, внимательны и всегда готовы выслушать. Это друзья, которые помогут разобраться в проблемах, подскажут правильный путь и не позволят остаться наедине. Весы избегают конфликтов, но ради защиты близких готовы идти на риск. Их преданность и искренность делают их надежными партнерами в дружбе.

Водолей

Водолеи вдохновляют и дарят ощущение свободы. Они верят в самые смелые мечты своих друзей и всегда поощряют к развитию. Их дружба основана на искренности, доверии и поддержке. Водолеи не бросают и не предают, а наоборот подбадривают даже тогда, когда вы сами сомневаетесь в себе.

Кроме этого, также недавно астрологи назвали ТОП-3 любимца Фортуны.

