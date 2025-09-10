Лучшие друзья по знаку зодиака: ТОП-4 знака, которые никогда не предадут

Некоторые знаки, как никто другой, являются искренними и щедрыми, они поднимают настроение, вдохновляют и никогда не оставляют в беде.

Кто является хорошими друзьями по зодиаку / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Коротко о том, что говорят звезды:

Почему Стрелец, Близнецы, Весы или Водолей - созданы для дружбы

Кто среди знаков зодиака считается самым надежным другом

Эзотерики утверждают, что среди всех знаков зодиака есть четыре, представители которых чаще всего становятся лучшими друзьями. Они способны поддержать, вдохновить и всегда быть рядом в сложное время, пишет Главред со ссылкой на РБК-Украина.

Стрелец

Стрельцы отличаются открытостью и искренностью. Они щедры на эмоции, всегда стремятся поднять настроение и напомнить, что после темноты обязательно наступит свет. Для них чрезвычайно важно быть рядом с близкими людьми, и они никогда не оставляют своих друзей в беде. Стрельцы мотивируют двигаться вперед и учат видеть хорошее даже в сложных обстоятельствах.

Близнецы

Активные и коммуникабельные Близнецы превращают дружбу в увлекательное приключение. Они легко находят общий язык с кем-либо и всегда умеют поддержать в трудной ситуации. Если они выбрали вас другом, то вы получите и искренние советы, и смех, и множество новых идей. В кризисные моменты Близнецы найдут способ вас утешить и останутся рядом.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Весы ценят гармонию и взаимную поддержку. Они честны, внимательны и всегда готовы выслушать. Это друзья, которые помогут разобраться в проблемах, подскажут правильный путь и не позволят остаться наедине. Весы избегают конфликтов, но ради защиты близких готовы идти на риск. Их преданность и искренность делают их надежными партнерами в дружбе.

Водолей

Водолеи вдохновляют и дарят ощущение свободы. Они верят в самые смелые мечты своих друзей и всегда поощряют к развитию. Их дружба основана на искренности, доверии и поддержке. Водолеи не бросают и не предают, а наоборот подбадривают даже тогда, когда вы сами сомневаетесь в себе.

