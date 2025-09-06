Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

Что говорят звезды:
- Астрологи назвали 4 знака, на которые повлияет ретроградный Уран
- Телец и Водолей обретут спокойствие, а Близнецы - новую силу
Ретроградный Уран в Близнецах готовит четырем знакам зодиака неожиданные изменения и новые возможности. Его энергия будет способствовать переосмыслению старых привычек и поиску лучших путей к успеху, пишет Главред со ссылкой на РБК-Украина.
Телец
Финансовые изменения могут сопровождаться небольшими трудностями или потерями, но именно они откроют дорогу к стабильности. Благодаря внимательности вы поймете, какие проблемы требуют решения, а что стоит отпустить. Этот период поможет восстановить баланс: вы справитесь с трудностями, получите пользу и внутреннее спокойствие.
Близнецы
Время попрощаться с тем, что больше не приносит пользы. Некоторые привязанности - лишь иллюзия опоры, которая сдерживает ваше движение вперед. Уран даст смелость разорвать ненужные связи и откроет путь к новой жизни. Это идеальный период для самоанализа и смелых изменений.
Скорпион
Ваш успех связан с доверием окружающих. Возможна приятная неожиданность - ценный подарок, наследство или другая форма поддержки. Признание вашей надежности принесет ощущение безопасности. Это время радости и гармонии, когда можно позволить себе расслабиться и насладиться жизнью.
Водолей
Перемены принесут стабильность в семейных вопросах. Вы сможете найти компромисс с близкими и почувствуете настоящий домашний уют. Ретроградный Уран также будет способствовать глубоким размышлениям: вы осознаете прошлый опыт и поймете его влияние на настоящее. Гармония с собой и родными станет ключом к счастью.
