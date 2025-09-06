Ретроградный Уран внесет коррективы: какие ТОП-4 знака получат прорыв

Это подходящий момент, чтобы оставить лишнее в прошлом и открыться новым перспективам.

Какие изменения принесет Уран / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что говорят звезды:

Астрологи назвали 4 знака, на которые повлияет ретроградный Уран

Телец и Водолей обретут спокойствие, а Близнецы - новую силу

Ретроградный Уран в Близнецах готовит четырем знакам зодиака неожиданные изменения и новые возможности. Его энергия будет способствовать переосмыслению старых привычек и поиску лучших путей к успеху, пишет Главред со ссылкой на РБК-Украина.

Телец

Финансовые изменения могут сопровождаться небольшими трудностями или потерями, но именно они откроют дорогу к стабильности. Благодаря внимательности вы поймете, какие проблемы требуют решения, а что стоит отпустить. Этот период поможет восстановить баланс: вы справитесь с трудностями, получите пользу и внутреннее спокойствие.

Близнецы

Время попрощаться с тем, что больше не приносит пользы. Некоторые привязанности - лишь иллюзия опоры, которая сдерживает ваше движение вперед. Уран даст смелость разорвать ненужные связи и откроет путь к новой жизни. Это идеальный период для самоанализа и смелых изменений.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Ваш успех связан с доверием окружающих. Возможна приятная неожиданность - ценный подарок, наследство или другая форма поддержки. Признание вашей надежности принесет ощущение безопасности. Это время радости и гармонии, когда можно позволить себе расслабиться и насладиться жизнью.

Водолей

Перемены принесут стабильность в семейных вопросах. Вы сможете найти компромисс с близкими и почувствуете настоящий домашний уют. Ретроградный Уран также будет способствовать глубоким размышлениям: вы осознаете прошлый опыт и поймете его влияние на настоящее. Гармония с собой и родными станет ключом к счастью.

