Крутят людьми, как хотят: кто является лучшими манипуляторами по дате рождения

Нумерология предупреждает: некоторые даты рождения скрывают нешуточные хитрости.

Нумерологи рассказали, кто умеет мастерски влиять на людей

5 чисел рождения, указывающих на склонность к манипуляциям

Нумерология изучает влияние чисел на характер и жизненный путь человека. Считается, что дата рождения может подсказать, какие черты присущи личности и даже определить ее склонность к манипуляциям. По данным издания The Daily Jagran, некоторые числа в дате рождения могут указывать на такую черту.

Особенно это касается тех, кто появился на свет 1, 2, 3, 8 или 9 числа месяца:

1 число Люди с этой датой рождения часто становятся прирожденными лидерами. Они харизматичны, решительны и целеустремленны. В то же время их амбициозность иногда толкает к тому, чтобы использовать других или манипулировать ситуациями ради собственной выгоды.

Люди с этой датой рождения часто становятся прирожденными лидерами. Они харизматичны, решительны и целеустремленны. В то же время их амбициозность иногда толкает к тому, чтобы использовать других или манипулировать ситуациями ради собственной выгоды. 2 число. Рожденные в этот день обычно эмоциональны и сочувственны. Их чувствительность позволяет легко влиять на чувства других. Часто они достигают желаемого, вызывая у собеседника чувство жалости или вины.

3 число. Это красноречивые и убедительные личности. Они могут вести беседу так, чтобы направить ее в нужное русло. Их харизма и интеллект позволяют завоевывать расположение и использовать слова как инструмент влияния.

Это красноречивые и убедительные личности. Они могут вести беседу так, чтобы направить ее в нужное русло. Их харизма и интеллект позволяют завоевывать расположение и использовать слова как инструмент влияния. 8 число. Рожденные в этот день часто имеют сильное стремление к власти и контролю. Они настойчивы и умеют заставить окружающих поддерживать их идеи и достигать нужных результатов.

Рожденные в этот день часто имеют сильное стремление к власти и контролю. Они настойчивы и умеют заставить окружающих поддерживать их идеи и достигать нужных результатов. 9 число Люди с этой датой рождения известны своей щедростью и добротой. Однако даже альтруизм иногда становится инструментом влияния: они могут использовать его, чтобы вызвать одобрение, благодарность или благосклонность.

Также ранее нумерологи объяснили, какие цифры номеров телефонов "притягивают" деньги и удачу.

