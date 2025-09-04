Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Даяна Швец
4 сентября 2025, 04:34
36
Астрологи утверждают, что для трех знаков наконец завершается сложный период.
Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап
Какие знаки получат шанс на успех / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Что говорят звезды:

  • Кто сможет вздохнуть с облегчением в сентябре
  • Кто получит повышение или новую любовь

Сентябрь 2025 года станет переломным для некоторых представителей зодиакального круга. Впереди новые возможности: кто-то получит шанс для карьерного роста, кто-то встретит важного человека, а другие смогут реализовать давние планы, сообщает Главред со ссылкой на Your Tango.

С 1 по 7 сентября ситуация для трех избранных знаков изменится к лучшему.

видео дня

1 сентября Сатурн вошел в созвездие Рыб и пробудет там до 14 февраля 2026 года. Эта планета символизирует работу, дисциплину и ограничения. Ее влияние поможет понять, какие сферы жизни требуют доработки и внимания.

2 сентября Меркурий переходит в знак Девы, где пробудет до 18 сентября. Этот период будет благоприятным для организации, анализа информации и четкой коммуникации. Главное - не потеряться в мелочах.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Кто с 1 по 7 сентября будет в выигрыше:

  • Близнецы Для Близнецов завершается время неопределенности. Вы получите ясность в важных вопросах, а также шанс на новые знакомства, которые принесут пользу. Наступает благоприятный момент для старта новых проектов.
  • Дева - Представители этого знака смогут оставить позади трудности в работе. Ваши способности и усилия наконец-то будут оценены по достоинству, что может обернуться повышением или интересным предложением. Есть возможность решить давние финансовые проблемы и улучшить благосостояние.
  • Стрелец. Стрельцам звезды обещают облегчение в личных делах. Конфликты и недоразумения останутся позади. Впереди гармония, спокойствие и приятные перемены. Это идеальное время для путешествий и ярких впечатлений.

Также рассказывалось, какие ТОП-4 знака зодиака разбогатеют уже скоро.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Близнецы гороскоп знаки зодиака Стрелец астрология астрологический прогноз Дева Гороскоп на осень
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

02:05Война
Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

01:03Фронт
Закончится ли война в Украине в 2025 году - у Зеленского назвали три условия

Закончится ли война в Украине в 2025 году - у Зеленского назвали три условия

23:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

Последние новости

05:42

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя Свободы

04:34

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

03:31

Универсальная стильная прическа за одну минуту: бьюти-лайфхак для экономии времени

02:30

Царапин не останется: какими средствами можно почистить экран ноутбука

02:05

"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
01:30

У "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства: "Чувствую себя напуганным"

01:03

Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

00:08

Неожиданный фаворит: какой цвет авто выбирают украинцы чаще всего

03 сентября, среда
23:55

Закончится ли война в Украине в 2025 году - у Зеленского назвали три условия

Реклама
23:23

Отбилась каблуком: что случилось с королевой Камиллой в поезде

23:13

"Карточки на еду - реальный сценарий": эксперт сказал, как Украина может добить РФ

23:09

В последний момент: Ребров делает неожиданную замену в сборной перед самым матчем

22:59

Часть мозга умерла: у солистки популярной российской группы случился инсультВидео

22:37

Зеленский допустил корейский сценарий для Украины - что предполагается

21:59

Новые изменения в бронировании: кто может получить бронь даже если находится в розыске

21:50

"Почувствуют всю прелесть момента": как удары по Москве и Питеру повлияют на ход войны

21:37

Свет в Украине будет дорожать ежегодно до 2028-го - на сколько будут повышать тариф

21:13

Фамильное сходство: Вирастюк показал красавчика-сына, и похвастался его большим достижением

21:13

Макрон сделал важное заявление о гарантиях безопасности - что известно

20:35

"Черный список" авто - эксперты назвали самые проблемные модели 2025 года

Реклама
20:28

Четыре знака зодиака-женщины, которые доминируют в отношениях

20:22

"Незабываемый день": звездная прыгунья крестила новорожденную дочь

20:17

Простой дедовский метод: садовод рассказала, как сохранить морковь свежей до весныВидео

19:56

"Вы увидите, что что-то произойдет": Трамп сделал громкое заявление о войне в УкраинеВидео

19:13

Трамп отдал срочный приказ Пентагону после заявления о сговоре РФ с Китаем - Хегсет

19:10

Как Путин выдал свои страхимнение

19:09

ВСУ сорвали "большое наступление": почему РФ вынуждена перебрасывать элиту на Донбасс

19:06

Переговоры между Украиной и Россией в Москве - у Зеленского сделали важное заявление

18:43

Разведенный Даниэль Салем показал новую девушку: "Был мужик и нет мужика"

18:29

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет всеВидео

18:03

Срывается на ребенка: Маша Ефросинина призналась в трудностях с воспитанием сына

17:55

Самая маленькая дочь Усиков затмила родителей

17:47

Тодоренко сделала признание о неизлечимой болезни

17:40

Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне - чего ждать украинцам зимой

17:37

Доллар и евро полетели вверх: украинцев ждет новый курс валют 4 сентября

17:36

Путин обратился к Зеленскому с предложением и раскрыл свой "план окончания войны"

17:31

Дженнифер Энистон раскрыла свой невероятный секрет красивого (не)старения

16:59

"Кто даст гарантии": Зеленский эмоционально рассказал об идее выхода ВСУ из ДонбассаВидео

16:47

Очень вкусный ужин за 20 минут: рецепт ленивых пельменей без лепки

16:35

Москва сделала выбор: Зеленский назвал главный сценарий России в войне

Реклама
16:35

"Хотела ей влепить": известная актриса едва не побила фанатку "русского мира"

16:23

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын размечтались о бессмертии - разговор случайно записалиВидео

16:17

Порошенко устроил танцы на костях во время прощания с Андреем Парубием, – политолог

16:10

"У него есть две задачи": зачем Кремль "воскресил" Януковича и при чем тут ТрампВидео

16:09

Таких цен давно не было: в Украине резко выросла стоимость популярного продукта

15:28

Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

15:25

Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

14:56

Гороскоп Таро на завтра 4 сентября: Овнам - отпустить, чтобы получить, Раку - мудрость

14:42

Как вывести мох на брусчатке: простое средство из кухни спасет ваш двор

14:38

Национальный отбор на Евровидение-2026: новый продюсер сделал серьезное заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять