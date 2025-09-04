Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Астрологи утверждают, что для трех знаков наконец завершается сложный период.

Какие знаки получат шанс на успех / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Что говорят звезды:

Кто сможет вздохнуть с облегчением в сентябре

Кто получит повышение или новую любовь

Сентябрь 2025 года станет переломным для некоторых представителей зодиакального круга. Впереди новые возможности: кто-то получит шанс для карьерного роста, кто-то встретит важного человека, а другие смогут реализовать давние планы, сообщает Главред со ссылкой на Your Tango.

С 1 по 7 сентября ситуация для трех избранных знаков изменится к лучшему.

1 сентября Сатурн вошел в созвездие Рыб и пробудет там до 14 февраля 2026 года. Эта планета символизирует работу, дисциплину и ограничения. Ее влияние поможет понять, какие сферы жизни требуют доработки и внимания.

2 сентября Меркурий переходит в знак Девы, где пробудет до 18 сентября. Этот период будет благоприятным для организации, анализа информации и четкой коммуникации. Главное - не потеряться в мелочах.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Кто с 1 по 7 сентября будет в выигрыше:

Близнецы Для Близнецов завершается время неопределенности. Вы получите ясность в важных вопросах, а также шанс на новые знакомства, которые принесут пользу. Наступает благоприятный момент для старта новых проектов.

Для Близнецов завершается время неопределенности. Вы получите ясность в важных вопросах, а также шанс на новые знакомства, которые принесут пользу. Наступает благоприятный момент для старта новых проектов. Дева - Представители этого знака смогут оставить позади трудности в работе. Ваши способности и усилия наконец-то будут оценены по достоинству, что может обернуться повышением или интересным предложением. Есть возможность решить давние финансовые проблемы и улучшить благосостояние.

- Представители этого знака смогут оставить позади трудности в работе. Ваши способности и усилия наконец-то будут оценены по достоинству, что может обернуться повышением или интересным предложением. Есть возможность решить давние финансовые проблемы и улучшить благосостояние. Стрелец. Стрельцам звезды обещают облегчение в личных делах. Конфликты и недоразумения останутся позади. Впереди гармония, спокойствие и приятные перемены. Это идеальное время для путешествий и ярких впечатлений.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

