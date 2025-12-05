Как Полнолуние изменит судьбу 3 знаков зодиака: кого ждет успех

Полнолуние в Близнецах 5 декабря сможет изменить несколько знаков зодиака. Астролог Анжелика Витренко рассказала Главреду, каким знакам зодиака стоит ожидать успеха.
Гороскоп для знаков зодиака после Полнолуния в декабре
Овен: стоит быть легкими и быстрыми в решениях. Научитесь без давления принимать решения и учитесь новому, судьба вам улыбнется.
Телец: умейте говорить о своих ценностях. Пропишите свои желания и цену того, что давно хотелось, это поможет изменить ситуацию к лучшему.
Близнецы: Делайте то, что вам говорит голос. Это лучшее время для вашей интуиции.
Рак: Лучшее время для себя. Побудьте в тишине и спокойствии. Это лучшее время для вас.
Дева: Срочно наведите порядок в делах, документах, дома. Стоит быть внимательными к происходящему.
Весы: Учитесь новому. Прекрасное время роста для вашего знака зодиака. В будущем новые знания принесут успех.
Скорпион: Время глубоких и важных разговоров. Время отпускать все самое плохое, чтобы наладить обстановку.
Стрелец: Совместные идеи принесут успех. Важно обсудить все насущные дела с партнером или клиентом, что в будущем может принести прибыль.
Козерог: Разбейте задачи на простые шаги, чтобы облегчить себе работу.
Водолей: Время творчества и идей. Можете смело делиться своими идеями на работе, их могут оценить по достоинству.
Рыбы: Проговаривайте свои эмоции и обсуждайте с близкими. Не поддавайтесь эмоциям - это опасно. Стоит наладить баланс.
О персоне: Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Читайте также:
- Гороскоп на сегодня 5 декабря: Близнецам - испытание, Водолеям - сюрприз
- Гороскоп на завтра 6 декабря: Стрельцам - напряжение, Овнам - вознаграждение
- Китайский гороскоп на завтра 6 декабря: Петухам - напряжение, Собакам - разрыв
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред