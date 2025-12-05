Как Полнолуние изменит судьбу 3 знаков зодиака: кого ждет успех

После Полнолуния 5 декабря некоторым знакам зодиака можно ждать успех.

https://horoscope.glavred.info/kak-polnolunie-izmenit-sudbu-3-znakov-zodiaka-kogo-zhdet-uspeh-10721486.html Ссылка скопирована

Гороскоп на Полнолуние 5 декабря / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

Полнолуние в Близнецах 5 декабря сможет изменить несколько знаков зодиака. Астролог Анжелика Витренко рассказала Главреду, каким знакам зодиака стоит ожидать успеха.

Гороскоп для знаков зодиака после Полнолуния в декабре

Овен: стоит быть легкими и быстрыми в решениях. Научитесь без давления принимать решения и учитесь новому, судьба вам улыбнется.

Телец: умейте говорить о своих ценностях. Пропишите свои желания и цену того, что давно хотелось, это поможет изменить ситуацию к лучшему.

видео дня

Близнецы: Делайте то, что вам говорит голос. Это лучшее время для вашей интуиции.

Рак: Лучшее время для себя. Побудьте в тишине и спокойствии. Это лучшее время для вас.

Дева: Срочно наведите порядок в делах, документах, дома. Стоит быть внимательными к происходящему.

Весы: Учитесь новому. Прекрасное время роста для вашего знака зодиака. В будущем новые знания принесут успех.

Скорпион: Время глубоких и важных разговоров. Время отпускать все самое плохое, чтобы наладить обстановку.

Стрелец: Совместные идеи принесут успех. Важно обсудить все насущные дела с партнером или клиентом, что в будущем может принести прибыль.

Козерог: Разбейте задачи на простые шаги, чтобы облегчить себе работу.

Водолей: Время творчества и идей. Можете смело делиться своими идеями на работе, их могут оценить по достоинству.

Рыбы: Проговаривайте свои эмоции и обсуждайте с близкими. Не поддавайтесь эмоциям - это опасно. Стоит наладить баланс.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред