Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Какие люди имеют мышление миллионера: астрологи назвали ТОП-5 знаков зодиака

Даяна Швец
28 августа 2025, 01:23
10
Астрологи рассказали, у кого звезды заложили талант к деньгам и бизнесу.
деньги, миллионеры, знаки зодиака, гороскоп
Какие знаки зодиака мыслят как бизнесмены / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Кто из знаков зодиака обречен стать богатым
  • У кого есть внутренний "магнит" для денег

Астрологи отмечают, что финансовый успех нередко начинается не с обстоятельств, а с правильного мышления. Некоторые знаки зодиака получили от природы черты, которые помогают им притягивать богатство и мыслить стратегически, словно настоящие миллионеры, пишет Главред со ссылкой на Collective World.

Овен

Овны отличаются решительностью, смелостью и готовностью рисковать. Они мыслят масштабно и не боятся ставить на кон все ради своей идеи. Их энергия и предпринимательский подход быстро приносят конкретные результаты.

видео дня

Телец

Представители этого знака имеют природное чувство ценности денег и ресурсов. Они терпеливы, умеют накапливать, делать разумные инвестиции и грамотно управлять финансами. Их мышление всегда стратегическое и ориентировано на стабильность.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Львы рожденные лидеры, которые стремятся к признанию и роскоши. Они уверены в себе, харизматичны и умеют вдохновлять других. Именно это часто помогает им добиваться успеха в бизнесе, креативных сферах и на руководящих должностях.

Скорпион

Скорпионы обладают исключительной интуицией в финансовых делах и сильным аналитическим умом. Они способны рисковать там, где другие отступают, и благодаря этому получают преимущество. Их настойчивость и умение видеть глубинные процессы делают их настоящими стратегами в мире денег.

Козерог

Козероги дисциплинированы, целеустремлены и умеют четко планировать свои шаги. Их мышление напоминает стиль генеральных директоров: хладнокровие, выдержка и ориентация на результат. Именно благодаря трудолюбию и стойкости они часто достигают финансовых вершин.

Кроме этого, нумерологи объяснили, какие цифры номеров телефонов "притягивают" деньги и удачу.

Больше интересных астро-новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог гороскоп астрологи знаки зодиака Лев астрология астрологический прогноз Овен Телец Скорпион Козерог деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Никак не успокоится: Орбан придумал новый план, чтобы "насолить" Украине

Никак не успокоится: Орбан придумал новый план, чтобы "насолить" Украине

23:56Политика
Ермак отправляется в Нью-Йорк с важной миссией: президент рассказал детали визита

Ермак отправляется в Нью-Йорк с важной миссией: президент рассказал детали визита

22:22Война
Раздаются взрывы: Киев и другие крупные города под вражеской атакой

Раздаются взрывы: Киев и другие крупные города под вражеской атакой

21:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

Как один правитель Украины полностью изменил ее будущее - все решило трудное решение

Как один правитель Украины полностью изменил ее будущее - все решило трудное решение

Последние новости

01:23

Какие люди имеют мышление миллионера: астрологи назвали ТОП-5 знаков зодиака

01:08

Догадываются единицы: для чего нужна малозаметная пуговица на ремне безопасности

00:54

Мозговая впервые рассказала про измену Пономареву и домашнее насилие: "Я уже не терпела"

27 августа, среда
23:56

Никак не успокоится: Орбан придумал новый план, чтобы "насолить" Украине

23:32

Наследник Майкла Джексона сообщил о помолвке - детали

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
22:22

Ермак отправляется в Нью-Йорк с важной миссией: президент рассказал детали визита

22:06

На Анну Тринчер напали во время концерта: "Это трэш"Видео

21:41

Как правильно держать поводок: если не знать, собака подвергается опасности

21:41

Раздаются взрывы: Киев и другие крупные города под вражеской атакойВидео

Реклама
21:35

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

21:31

Гороскоп на сегодня 28 августа: Овнам - замечательная встреча, Козерогам - убытки

21:31

"Мы познакомились": Елена Мозговая рассказала правду о избраннице дочери

21:19

До свидания, надоедливые вредители: как избавиться от муравьев раз и навсегда

21:12

Не только княгини: что скрывает жизнь единственной украинской императрицы

20:58

Как приготовить обычное куриное филе, чтобы все ахнули - отменный рецептВидео

20:57

Будут расти не по дням, а по часам: ТОП-10 шагов, как ускорить рост волос

20:56

Зеленский назначил нового посла Украины в США - кто им стал

20:41

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

20:35

Где три отличия между двумя котами: только "гений головоломок" их найдет за 27 секунд

20:14

В Украине заметили экзотическую птицу: куда прилетели пернатые невероятной красоты

Реклама
19:56

Как понять, что мужчина тайно влюблен в вас: 4 неочевидных сигнала психологов

19:53

"Этого было бы достаточно": эксперт назвал количество ракет, способных изменить ход войны

19:44

На что указывает большой палец - ученые раскрыли его связь с размером мозга

19:44

В Украину возвращается невыносимая жара: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:23

Переселенцам выплатят до двух миллионов гривен на жилье: Кабмин принял решение

19:11

Путин готовит ловушку на встречу с Зеленским - чем закончатся переговорыВидео

19:10

Пока США мечтают о завершении войны в 2025 году, Путин готовит новый удармнение

18:55

Дадут урожай уже через месяц: что можно посеять или посадить в сентябреВидео

18:37

Экс-жена футболиста Пятова похвасталась идеальным мужчиной

18:33

Почему коты так любят пить воду из крана: интересное объяснение ветеринара

18:25

Украина может победы Россию в войне - бойцы ГУР назвали единственный метод

18:15

Денег не взял: Тополя рассказал, какую услугу ему оказал Зеленский

17:52

Какие цифры номеров телефонов "притягивают" деньги и удачу: нумерологи объяснили

17:51

"Они поспорили на деньги": Бужинская рассказала правду о знакомстве с мужем

17:45

Украинцам грозит "замораживание" пенсий: кто рискует остаться без выплат

17:37

Каленюк из ЦБК называет наших воинов "московскими гнидами", а сама скрывает мужа от мобилизации, – военный

17:28

Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

17:24

Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

17:14

Прикован к постели: ведущего "В мире животных" Николая Дроздова бросили дочери

16:55

Обвал цены на 12%: стоимость одного фрукта в Украине резко уменьшилась

Реклама
16:52

Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

16:50

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

16:49

Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

16:42

Чем отличаются два парня: отличия надо найти всего за 27 секунд

16:41

Россияне зашли в еще одну область Украины - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

16:28

Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз: кто родит ему ребенка

16:25

Посевной календарь на сентябрь 2025: что нужно сделать в саду и на огороде

16:22

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:19

Одно движение и "слепые зоны" исчезнут: что стоит сделать водителям в автоВидео

15:53

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять