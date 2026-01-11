Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-nedelyu-s-12-po-18-yanvarya-telcy-reshat-problemy-devam-volneniya-10731350.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В материале:

У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском

Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю для Овна

Один из циклов в вашей жизни завершился. Отпустите прошлое и с надеждой и необходимым планированием смотрите в будущее, в новый цикл вашей жизни. Как вы собираетесь жить в ближайшие несколько лет? Каковы ваши мечты и цели? Вам предоставляется возможность начать все сначала и применить полученные знания.

Реорганизация на вашем рабочем месте может принести некоторые сюрпризы. Овны, занимающиеся бизнесом, возможно, должны будут поработать над маркетингом и привлечением новых клиентов. В домашней сфере вы можете поработать над прощением и избавлением от старых затаенных обид и злобы. Будьте немного более сострадательны к женщинам в вашей жизни. В финансовых вопросах вам нужно быть немного более информированным и немного менее зависимым от советов. В вопросах здоровья наблюдается восстановление и исцеление.

Гороскоп Таро на неделю для Тельца

Все, что мешает вам, может быть решено. Проблемы решаются путем прямого обращения к ним. Недоразумения и споры открывают путь к важному решению. Не сдавайтесь на этом этапе, так как возможен прорыв. В карьере ваша усердная работа начинает приносить плоды, не бросайте и не унывайте сейчас. На первый план выходит общение с близкими.

Ожидайте интенсивных споров, которые могут привести к чувству облегчения. Вы наконец-то узнаете правду о ком-то, и это приведет к более глубокому пониманию себя и этого человека. Что касается денег, вы можете погасить кредит. Или вам могут вернуть деньги, которые вам были должны, что приведет к чувству гармонии. Следите за повторяющимися недомоганиями, обращайте внимание на любые признаки или симптомы, прежде чем они усугубятся.

Гороскоп Таро на неделю для Близнецов

Упростите вещи. Научитесь принимать поддержку, сейчас вы не можете делать все в одиночку и вам понадобится вся предлагаемая помощь и советы. Если вы начинаете что-то новое, начните с малого, самые маленькие шаги приведут к великим вещам в будущем. Возможно, вы начинаете новую работу или курс обучения, и открытый ум поможет вам достичь всех ваших целей.

Новые отношения, зародившиеся в этот период, могут перерасти в долгосрочные узы взаимного доверия и уважения. Одинокие люди могут почувствовать влечение к невинности более молодой души. В финансовом плане вы на правильном пути, просто не забывайте останавливаться и вознаграждать себя. Если у вас проблемы со здоровьем, то в этом плане наметится улучшение. Игры и отдых благотворно скажутся на вашем самочувствии.

Гороскоп Таро на неделю для Рака

Будьте осторожны при общении с кем-то, кто слишком мил и очарователен. Подумайте, прежде чем спешить принять предложение, которое кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Скрытые влияния показывают, что вас могут манипулировать или обмануть. Обращайтесь со всеми ситуациями с тактом и дипломатией. В делах сердца доверяйте своей интуиции относительно чьих-то намерений и обращайте внимание на любые тревожные сигналы, если они появятся.

Семейное торжество принесет радость и волнение после долгого перерыва. И вы можете запланировать грандиозный отпуск в ближайшем будущем. В финансовых вопросах вам, возможно, придется немного потратиться, прежде чем вы получите причитающиеся вам деньги. Будьте готовы проявить терпение по отношению к банкам и учреждениям. В вопросах здоровья, если вы продолжаете чувствовать себя слабым или истощенным, обратитесь за вторым мнением и подумайте об изменении рациона питания.

Гороскоп Таро на неделю для Льва

Ваша лояльность достойна похвалы и привлекает нужную поддержку в рабочих вопросах. Кто-то вас поддерживает. Кто-то вас защищает. И команда рассчитывает на вас во многих отношениях. Вы освоили искусство сотрудничества, и когда отказываетесь соревноваться со всеми и просто остаетесь собой, вы сияете. Владельцы бизнеса могут рассчитывать на повторные заказы от довольных клиентов.

Даже в личной жизни, если вы чувствуете, что чего-то не хватает, обратите внимание на своих друзей и знакомых. Возможно, у вас есть тайный поклонник, который стесняется выразить свои чувства. В духовном плане это время роста, поскольку вы учите и учитесь у каждой встреченной вами души. Финансовые дела выглядят хорошо и стабильно в долгосрочной перспективе. Не переживайте из-за вещей, которые не можете контролировать. Если вы были больны, ожидайте стабильного выздоровления. У вас есть отличные врачи, которые хотят, чтобы вы снова были здоровы.

Гороскоп Таро на неделю для Девы

Дела постепенно налаживаются. Возможно, вы хорошо усвоили урок терпения. Вас может ждать новая роль, новые обязанности или даже повышение, поэтому сейчас не время расслабляться. Продолжайте демонстрировать свои способности на работе, и награда не заставит себя ждать. Совет: проявляйте инициативу и оставайтесь открытыми. После периода затишья в вашу жизнь может войти новый человек, принося с собой тихое волнение.

Вы можете провести много часов в разговорах со старым другом из прошлого. Или устроить встречу знакомых лиц. Семейная жизнь будет протекать гладко, если вы дадите каждому достаточно пространства. Объясните свои потребности и не зацикливайтесь на них. Изменение финансовых приоритетов принесет долгосрочную стабильность. Вы можете начать откладывать деньги на крупные расходы в будущем. Остерегайтесь головных болей и болезней, связанных со стрессом.

Гороскоп Таро на неделю для Весов

Если вы чувствуете, что ваша карьера зашла в тупик или застопорилась, Вселенная, возможно, подталкивает вас к тому, чтобы вы начали думать по-другому. Подумайте о том, чтобы изучить предмет, который вы всегда хотели изучить. Подайте заявку на работу в новой отрасли или на совершенно другую должность, или даже переедьте в другой город. Оставаясь на месте, вы не добьетесь улучшений, если не внесете необходимые изменения. Возможно, ваши деньги сейчас заблокированы, или вам придется столкнуться с задержками платежей.

Решительный и терпеливый подход должен принести облегчение. Личные дела могут сделать вас немного более эмоциональным или чувствительным. Обязательно поделитесь своими переживаниями с тем, кто действительно понимает вас и знает, как вы стараетесь. Если вы в последнее время чувствуете усталость, уделите приоритетное внимание отдыху и восстановлению сил, а если симптомы не проходят, не стесняйтесь обратиться к врачу.

Гороскоп Таро на неделю для Скорпиона

Не откладывайте и не избегайте трудных решений и выборов, которые вам, возможно, придется сделать. Примите их и поднимитесь. Примите любую борьбу как временную и осознайте, что на глубоком уровне вы не только растёте как опытный профессионал, но и приближаетесь к успеху. Медленные движения на финансовом фронте не означают, что ничего не происходит, это просто означает, что вам нужно настойчиво продолжать.

На данный момент избегайте рискованных предприятий и больших расходов на поездки. В делах сердечных вы можете столкнуться с повторяющимися испытаниями в кармических отношениях. Покой и облегчение приходят от уединения и медитации. Доверяйте божественному времени. Вопросы здоровья требуют от вас работы над повышением своей энергии.

Гороскоп Таро на неделю для Стрельца

Создайте новый распорядок дня. Освойте новый навык. Попробуйте что-то новое. Если вы чувствуете недостаток эмоций, это потому, что вы недостаточно развиваетесь. Новый стратегический подход может принести результаты. Стрельцы, работающие в сфере ИТ, исследований и здравоохранения, достигают успеха, когда экспериментируют и внедряют инновации. Ваш проект может получить общественную похвалу, или вы можете обнаружить, что общаетесь с более широкой аудиторией. Ваш доход может начать расти благодаря выгодному партнерству или рекомендациям.

Вы также можете подумать об инвестициях в сообщество или присоединиться к сбору средств на благотворительность, которая вам близка. В социальном плане начинайте принимать все приглашения и встречаться с новыми группами людей на вечеринках и мероприятиях. Кто-то особенный может ждать вас, особенно если у вас много общего. Здоровье улучшится, если вы будете проводить больше времени на свежем воздухе.

Гороскоп Таро на неделю для Козерога

Ценный коллега или наставник поможет вам добиться успеха. Командная работа открывает двери. Чем больше вы цените других, тем выше поднимаетесь. Полагайтесь на свою сеть для получения ответов и советов. Кто-то наконец-то признает вашу ценность как профессионала и как личность. Кто-то может хвалить вас за спиной. Это отличное время для реализации ваших планов. А если вы чувствуете себя обделенным, почему бы не устроить вечеринку и не пригласить старых и новых друзей?

Кто-то может раскрыть секрет или вы можете услышать о скандале. Скажите то, что нужно сказать, своему супругу или члену семьи, это избавит вас от многих объяснений в будущем. Действуйте с уверенностью в финансовых вопросах, будущее выглядит светлым, особенно если вы провели исследование. Правильный диагноз приносит ясность и выздоровление в вопросах здоровья.

Гороскоп Таро на неделю для Водолея

В воздухе витает волнение. Атмосфера на рабочем месте кажется позитивной и побуждает вас делать больше и быть лучше, чем когда-либо. Уровень мотивации высок, и люди чувствуют, что вы настроены серьезно. В своем энтузиазме добиваться результатов будьте осторожны в общении с другими. Немного такта и дипломатии могут иметь большое значение, особенно на рабочем месте.

Деньги могут поступать небольшими порциями, и в этой фазе было бы разумно следить за своими расходами. Дважды проверьте любые соглашения или контракты, прежде чем спешить их подписывать. Онлайн-отношения могут стать немного более активными, если вы будете поддерживать легкий и дружеский тон, даже немного кокетливый. Проявите немного терпения по отношению к старшему члену семьи, осознайте смысл того, что он говорит или не говорит, и не принимайте все слишком близко к сердцу. Здоровью пойдут на пользу упражнения на заземление и успокаивающая обстановка.

Гороскоп Таро на неделю для Рыб

Вселенная собирается благословить вас. Оставайтесь открытыми и гибкими во всех своих взаимодействиях на работе. Откроется четкое направление и свежее вдохновение. Вы можете работать над созданием сильного присутствия в Интернете по профессиональным причинам. Рыбы, работающие в творческой или технической сфере, могут получить признание или аплодисменты за недавнюю работу и идеи. Деньги могут поступать из онлайн-источников, просто будьте немного осторожны при совершении цифровых транзакций. Верьте, что все движется в правильном направлении. В делах сердечных вы можете стать более популярными.

Если вы недавно пережили разбитое сердце, вам гарантировано исцеление. А если вы ищете любовь, то сейчас подходящее время, чтобы влюбиться снова. Прислушивайтесь к интуитивным подсказкам о своем здоровье, возможно, ваше тело посылает вам сигналы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред