Кардинальные изменения в жизни для 3 знаков: любовный гороскоп на февраль

Астролог Джоан Джонс поделилась прогнозами о знаках зодиака, которые в феврале почувствуют "космическую благосклонность".

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Любовный гороскоп на февраль - кардинальные изменения для 3 знаков / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Кому повезет в любви в феврале

Близнецам, Девам и Стрельцам нужно готовиться к испытаниям

Считается, что астрология играет важную роль в совместимости партнеров, поскольку учитывает уникальные черты каждого знака и их взаимодействие. Многие люди ориентируются на свой знак зодиака, чтобы оценить перспективы романтических отношений.

По прогнозу Джоан Джонс из Trusted Psychics, в феврале некоторые знаки получат благоприятную энергетику для любви, тогда как другие могут столкнуться с трудностями. В частности, астролог указывает, что романтическая удача будет на стороне Тельцов, Раков и Рыб.

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"День Святого Валентина - это время повышенных эмоций и романтических жестов, но астрология говорит нам, что не все знаки зодиака будут испытывать одинаковую космическую благосклонность", - сказала Джоанна, сообщает Express.

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Она отметила, что нынешние планетарные изменения открывают интересные перспективы для романтических отношений: одни знаки зодиака будут наслаждаться гармонией в любви, тогда как другие могут столкнуться с трудностями.

Астролог Джоанна предостерегла влюбленных, что не всем знакам будет способствовать удача в личной жизни в этом месяце. В частности, она посоветовала Близнецам, Девам и Стрельцам быть готовыми к возможным испытаниям в сфере отношений.

Телец

Для рожденных под знаком Тельца (20 апреля - 20 мая) особое влияние будет иметь Венера - планета любви.

"Венера, ваша правящая планета, в этом году работает в вашу пользу, принося гармонию и любовь в ваши отношения", - отметила Джоанна.

Астролог также отметила, что представители этого знака могут рассчитывать на глубокие эмоциональные связи и важные романтические жесты от своих партнеров.

Рак

Люди, рожденные в период с 21 июня по 22 июля, в этом году могут почувствовать особую эмоциональную атмосферу в День святого Валентина.

"Благодаря Луне, которая усиливает вашу эмоциональную глубину, этот День Святого Валентина может принести прекрасные моменты близости и эмоционального удовлетворения с вашим партнером, или увидеть, как случайный флирт становится чем-то гораздо более реальным", - сказала она.

Рыбы

Для Рыб, родившихся в период с 19 февраля по 20 марта, Нептун, ассоциирующийся с вдохновением, принесет в их жизнь немного романтической магии.

"Как мечтатель зодиака, влияние Нептуна усиливает ваши романтические фантазии, поэтому ожидайте волшебно-романтических встреч прямо как в романтической комедии, а также глубоких эмоциональных связей", - отмечает она.

Близнецы

Что касается Близнецов, их типичный период длится с 21 мая по 21 июня, хотя из-за астрономических колебаний возможны небольшие изменения в датах, как это произошло в 2024 году, когда он пришелся на 20 мая - 20 июня.

В феврале этого года Близнецам стоит быть особенно внимательными, поскольку ретроградный Меркурий в Водолее может повлиять на их интуицию.

"Терпение и ясность в отношениях с вашими партнерами будут крайне важны", - предостерегает астролог.

Дева

Для Дев (23 августа - 22 сентября) февраль этого года может стать временем пересмотра их романтических отношений и переоценки чувств.

"Перфекционисты-Девы могут почувствовать особое разочарование в своих романтических поисках на День Святого Валентина, поскольку Венера образует квадрат к Сатурну. Это может помочь сделать шаг назад и переоценить свои приоритеты, например, что действительно важно для вас в партнере, а что может или не может быть решающим фактором", - отметила она.

Стрелец

Стрельцы (22 ноября - 21 декабря) в День Святого Валентина могут почувствовать внутренний конфликт между желанием свободы и потребностью в близком общении.

"Баланс - это ключ к успеху, поэтому не попадайте в сложные ситуации и сосредоточьтесь на отношениях, которые приносят вам пользу", - советует астролог.

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