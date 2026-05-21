Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Первая половина июня станет идеальным временем для крупных покупок, вторая половина - потребует строгого учета личных финансов.

Таролог Анжела Перл составила подробный прогноз для Овнов на июнь

Ретроградный Меркурий в конце месяца затормозит важные документы

Карты Маг и Сила помогут Овнам легко запустить новые проекты

Сатурн в знаке сделает июньские браки или сделки крепкими и долгими

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2026 для знака зодиака Овен.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в конце июня Меркурий станет ретроградным. Если вы хотите что-то начинать планировать, совершать какие-то сделки, покупать, подписывать документы или делать операции — делайте всё это в первой половине июня.

"Постарайтесь успеть хотя бы до 20-го числа, потому что после 20-го Меркурий уже начнет очень сильно замедлять свое движение", — предупредила Перл.

Таро-прогноз для Овнов на июнь 2026

Паж жезлов — Таро значение

Это карта интереса, экскурсий, поездок, обучения и новой информации. Появится энергия движения и желания.

4 кубков —Таро значение

Это карта отдыха. Очень удачное время для того, чтобы поехать куда-то на природу, отдохнуть, на пляже полежать. Возможно, вам нужно просто выспаться, отдохнуть, помедитировать, побыть в каком-то тихом месте, возможно, в одиночестве. Вам необходимо это время для восстановления сил и баланса энергии.

Сила — Таро значение

Вы почувствуете, что можете всё. Карта харизмы и внутренней силы. И это проявится именно в легкости — все будет получаться легко.

Отшельник — Таро значение

Эта карта говорит о духовном росте, когда вы понимаете свое предназначение, четко знаете, чего хотите и к чему идете. Может состояться встреча с учителем, но в большей степени это понимание себя и своего пути. А может, вы пойдете на какие-то практики к мастеру.

Туз кубков — Таро значение

Это может быть признание в любви или подарок.

"Я называю эту карту "подарок небес", подарок Вселенной, когда даже не можешь поверить: "Неужели мне так повезло? Неужели это для меня?". Это бурные эмоции, чувства, любовь и огромная благодарность за эту жизнь, за то, что всё так прекрасно получилось. Карта номер один — новая возможность, новая любовь или какой-то творческий импульс. Вы будете очень довольны", - рассказала таролог.

Королева пентаклей — Таро значение

Это может быть подруга, знакомая, начальница, бухгалтер, финансист или работница банка — кто угодно. Или это ваша коллега по гороскопу Дева, Телец или Козерог. Очень спокойная, практичная женщина. Возможно, она будет давать вам ценные советы по финансам.

2 жезлов — Таро значение

Двойка — это когда мы работаем вместе или у нас общие цели. То есть либо кто-то будет вам помогать, либо вы будете с кем-то постоянно на связи: звонить, писать. Не обязательно, что вы будете находиться в одном месте, но коммуникация идет постоянно. Это поддержка от другого человека и карта совместного роста.

Королева мечей — Таро значение

Это очень серьезная и строга женщина. По знаку зодиака это могут быть Близнецы, Весы или Водолей.

Возможно, это свекровь, теща или начальница. Либо это специалист — адвокат, юрист, зубной врач, хирург. Такая дама будет в вашей жизни в июне.

10 мечей — Таро значение

Что-то окончательно заканчивается и завершается. Здесь уже ничего нельзя возобновить или оживить.

Маг — Таро значение

Карта номер один. Ее девиз: "Я все могу!".

У вас есть все ресурсы и есть план. Вы делаете первый шаг в том направлении, в котором хотите. Очень хорошая карта для начинаний.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Влюбленные — Таро значение

Может, вы начнете жить вместе с кем-то, создадите домашний очаг. Или снимете, купите квартиру, дом. А может быть, это брак, совместное путешествие или начало красивого романа.

Также карта может проиграться как крупная сделка и деловое сотрудничество.

"Учтите, у вас сейчас Сатурн в вашем знаке Овна, а когда что-то начинается по Сатурну — это крепко и надолго", - отметила Анжела Перл.

6 пентаклей — Таро значение

Карта контактов, финансов, перераспределения денег, доход, прибыль. Если вы ждете какую-то сумму, то вы её обязательно получите. Это может быть оформление алиментов, какая-то финансовая поддержка, стипендия или деньги от клиентов.

Денежная помощь должна к вам прийти. Или, может быть, это вы будете тем человеком, который раздает деньги? Финансы у вас точно будут, причем вам легко будет выделить сумму, чтобы помочь кому-то — детям или родственникам.

Паж мечей — Таро значение

Эта карта говорит о каком-то обучении, информации, оформлении документов. Может быть, это визы, паспорта, или же дела, касающиеся вашего ребенка: оформление в школу, в детский сад, в какие-то секции. То есть время, когда вы будете активно заниматься детьми. Или это оформление документов на бизнес — что-то, что находится в самом начале пути, о чем еще нужно заботиться и растить.

4 пентаклей — Таро значение

Вы будете считать деньги, вести учет. Не стоит тратить все, что у вас есть.

Это не карта риска, так что не рискуйте финансами. Может проиграться и тема наследства.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

