Китайский гороскоп на 18 января 2024: Крысе - чрезмерная ревность, Козе - большой успех

Тот, кто попеременно то добр, то жесток, опасен для эмоционального благополучия Крысы.

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Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 18 января рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Чрезмерная ревность или собственничество могут быть сигналом опасности. Если эмоциональные переживания - обычная часть отношений, вы можете добиться большего. Тот, кто попеременно то добр, то жесток, опасен для вашего эмоционального благополучия. Осторожно относитесь к поверхностным извинениям и обещаниям стать лучше в будущем.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

События, над которыми вы, казалось бы, не имеете никакого контроля, сходятся воедино, чтобы заставить вас действовать. Вас это может немного пугать, но не позволяйте этому овладеть вами. Плывите по течению. Вы упорно трудились ради того, что происходит сегодня, и заслуживаете того, чтобы насладиться результатами. Возбуждение, которое вы чувствуете, может проявиться в виде избытка физической энергии. Это может быть слишком много хорошего. Не переусердствуйте.

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Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Начальство или люди, облеченные властью, также обратят на вас внимание и смогут оказать вам огромную помощь, позволив реализовать то, к чему вы стремитесь. Вполне возможно общественное признание вашей работы или вашего уникального личного вклада в мир.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

В семейных делах все будет хорошо, и ваш дом станет для вас тихой гаванью. В сердечных делах сегодня обязательно произойдет решающая встреча, и вашему нынешнему статусу холостяка - даже если он вам нравится - придет конец! Постарайтесь сохранять спокойствие, концентрируя усилия на тонкой работе, которую вам доверили.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Сохраняйте позитивный настрой, и все будет идти своим чередом. Расскажите несколько анекдотов и сохраняйте легкость и энергичность. Вы обнаружите, что умеете работать в режиме многозадачности и способны заставить всех улыбаться. Не уклоняйтесь от дел - двигайтесь к ним. Отбросьте сомнения в себе и будьте более активны в своем подходе ко всему, с чем сталкиваетесь.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Сегодняшняя энергия побудит вас выйти за пределы привычных мест и ситуаций. Вы можете блистать, когда берете на себя инициативу. У вас есть дар поднимать людям настроение. Это поможет вам сочетать практические заботы с более сострадательным видением. Качество жизни важнее, чем соблюдение видимости.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Вы можете выиграть отличную финансовую сделку или значительную сумму денег благодаря удаче. В любом случае, вы будете распоряжаться своими финансами с мудростью и серьезностью. Возможно, это подходящий момент, чтобы вспомнить, что в любви всегда есть немного глупости, но и в глупости всегда есть немного разума. Ваш моральный дух будет на подъеме, как и ваши любовные дела. Вы почувствуете, что, когда дела сердечные идут хорошо, все идет хорошо. Однако, несмотря на все хорошие чувства, вы можете испытывать некоторый дискомфорт в суставах, особенно в коленях.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Вы доведете до успешного завершения чрезвычайно сложный и очень амбициозный проект. Есть риск проблем со здоровьем; воздержитесь от излишеств. Не расстраивайтесь, если ваши дети покажут себя неблагодарными по отношению к вам. Вы, не являющиеся прирожденными менеджерами, преуспеете в выгодных сделках; вы значительно улучшите свое финансовое положение. Осознайте свою импульсивную натуру, чтобы предотвратить возможные ошибки и недоразумения.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Если вы будете отдавать всего себя, профессиональный успех будет на расстоянии вытянутой руки. Ваша жизненная энергия значительно снизится; питайтесь более сбалансированной пищей. Вы столкнетесь с трудной сентиментальной проблемой, но помощь друга поможет вам выпутаться из нее. Чтобы избавиться от "блюза", необходимо отнестись к происходящему с отстраненностью. Вам удастся провести выгодные финансовые операции; этот день будет особенно благоприятным моментом для того, чтобы приступить к покупке или продаже земельного участка или загородного дома.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Сегодня держитесь поближе к дому. Слишком много времени, проведенного в машине, может привести к стрессу или, в крайнем случае, к мелким авариям. На работе этот день может оказаться одним из таких. Избегайте офисной политики и не ввязывайтесь в споры. Постарайтесь отгородиться от других и выполнять работу в одиночестве. Такие дни лучше всего использовать для того, чтобы быстро и эффективно разобраться со своими делами.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

В семейных делах все будет хорошо, и ваш дом станет для вас тихой гаванью. В сердечных делах сегодня обязательно произойдет решающая встреча, и вашему нынешнему статусу холостяка - даже если он вам нравится - придет конец! Постарайтесь сохранять спокойствие, концентрируя усилия на тонкой работе, которую вам доверили.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Сегодняшняя энергия странная. Она может заставить вас неправильно оценивать потребности других людей, и это заставит вас вмешиваться, когда этого делать не следует. Она также может принести нереальное романтическое влечение. Отложите принятие важных решений до другого дня. Избегайте людей, которые ведут себя нечестно или жестоко.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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