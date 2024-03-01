Китайский гороскоп на март: что готовят звезды в первый месяц весны

Кролик, пусть первая половина марта поможет вам восстановить душевные силы.

https://horoscope.glavred.info/kitayskiy-goroskop-na-mart-chto-gotovyat-zvezdy-v-pervyy-mesyac-vesny-10546481.html Ссылка скопирована

Китайський гороскоп на март / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на март рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на март – Крыса

Крыса, первая половина марта будет для вас прекрасной. Те из вас, кто погряз в судебных тяжбах любого рода или пытается положить конец вредной практике на своем рабочем месте или в обществе, получат полную поддержку космических сил. Только постарайтесь избегать лжи и нечестности. Это может помешать работе. Вторая половина марта будет для вас более спокойной и беззаботной. Под этим влиянием зарядите свои батарейки и успокойте сердце и дух. Небольшая передышка сейчас (или отпуск!) очень поможет вам впоследствии с гордостью пересечь финишную черту.

Китайский гороскоп на март – Бык

Бык, первая половина марта станет для вас мешком смешанных впечатлений. В некоторые дни вас ждет триумф, в другие придется стиснуть зубы и терпеть раздражение в своем кругу общения, на работе или в других местах. Постарайтесь сохранять ясную голову во время всего этого. В этом могут помочь медитация, йога или другие успокаивающие практики (например, чайные ритуалы). Вторую половину марта лучше посвятить интровертным занятиям, особенно если вы творческий человек, который откладывает завершение своих текущих творческих проектов. Не позволяйте давлению окружающих заставлять вас бегать по кругу. Скоро, через несколько месяцев, вас ждут грандиозные перемены. То, что вы делаете сейчас, повлияет на то, как это произойдет.

видео дня

Китайский гороскоп на март – Тигр

Март принесет вам массу противоречивых впечатлений, особенно если вы чувствуете себя одиноким в своем окружении или вам кажется, что никто вокруг не понимает вас и ваших мотивов. Не позволяйте этим мыслям затягивать вас. Найдите утешение в себе и будьте сами себе лучшим другом. Некоторым из вас будет полезно отправиться в одиночное путешествие, которое поможет вам глубже соединиться со своей душой. Вторая половина марта будет для вас очень прибыльной, особенно если вы работаете в сфере бухгалтерии или ведете собственный бизнес. Только постарайтесь не вступать в рискованные союзы, сулящие тонны золота. Они могут не оправдать ожиданий.

Китайский гороскоп на март – Кролик

Кролик, пусть первая половина марта поможет вам восстановить душевные силы. Сосредоточьтесь сейчас на уходе за собой и не напрягайтесь, занимаясь спортом, посещая спа-салон или развлекаясь в отпуске. Новые занятия не рекомендуются из-за расслабленного характера космических сил, влияющих на вас. Время для этого придет позже. Вторая половина марта сейчас в разгаре. Если вы будете следовать приведенным выше советам, то во второй половине месяца будете чувствовать себя уравновешенно и стабильно, приглашая к себе прекрасные впечатления и возможности. В противном случае вы обнаружите, что становитесь все более беспокойными и неустойчивыми и можете совсем забросить дела.

Китайский гороскоп на март – Дракон

Дракон, вы будете вершить свою судьбу в первой половине марта. Поэтому тщательно выбирайте свои занятия как в профессиональной, так и в личной сфере жизни. Каждое из них будет влиять на все остальные сферы вашей жизни. Если вы чувствуете в себе призвание, станьте волонтером в благотворительных организациях или акциях. Это раскроет глубины вашей души. Во второй половине месяца вам рекомендуется быть вдумчивыми, особенно если вы поддавались негативному давлению со стороны сверстников или сталкивались с негативными последствиями из-за завистливых людей в вашем кругу общения. Не игнорируйте красные флажки!

Китайский гороскоп на март – Змея

Змея, будьте спокойны в этом месяце, в марте. Сейчас за кулисами для вас готовится нечто прекрасное, что требует от вас оставаться на месте и ничего не испортить из-за нетерпения. В первой половине месяца вам будет полезно заняться образованием или личностным ростом. Вторая половина месяца будет развиваться в соответствии с этим, становясь либо более сильной и стабильной для вас, либо превращаясь в кучу свободных концов, которые необходимо связать. Смирение поможет вам достичь первого. Только убедитесь, что вы не путаете смирение с недостатком уверенности в себе. Это не одно и то же.

Китайский гороскоп на март – Лошадь

Лошадь, первая половина марта станет для вас интересным экспериментом, осознаете вы это или нет. Вы узнаете о своих ближних больше, чем когда-либо знали, и, возможно, будете шокированы тем, что узнаете. Это поможет вам отделить пшеницу от плевел и иметь дело только с теми, кто отвечает вашим высшим интересам. Из-за этого вторая половина месяца будет очень ориентирована на отношения. Будь то романтические или иные отношения, наибольшую радость вы будете находить в компании лишь избранных. Остальные, включая скептиков и создателей препятствий, вас ничуть не волнуют.

Китайский гороскоп на март – Коза

Коза, будьте спокойны и не спешите. Ваша душа жаждет отдыха и восстановления. Поэтому вам будет хорошо, если вы найдете способ сделать себе такой подарок - будь то отпуск в одиночестве, спа-день, разговор со старым другом или психотерапевтом или что-то еще. Будьте сами себе лучшим другом. Вторая половина месяца будет еще более спокойной и безмятежной, чем первая. Не сопротивляйтесь этому. Вас ждут большие дела, и вам нужен этот период отдыха, чтобы вы могли встретить эти испытания во всеоружии. В это время вам также будет полезно укрепить свои границы и отказаться от склонности угождать людям.

Китайский гороскоп на март – Обезьяна

Обезьяна, первая половина месяца станет временем оценки и размышлений. Что принесло вам пользу? Какие привычки вам следует исключить или заменить? Живете ли вы жизнью своей мечты, или вы живете чужой мечтой, а не своей? Запишите свои ответы в журнал и перейдите к сути вопроса. Если вы успешно учтете все, что было в первой половине, вторая половина быстро станет для вас периодом консолидации и успеха. Ваш темп тоже может ускориться, и вы сами этого не заметите. Просто помните: вы обладаете бесконечной способностью к росту и трансформации. Поэтому то, чего вы не знаете сейчас, вы сможете узнать по мере продвижения вперед.

Китайский гороскоп на март – Петух

Петух, первая половина марта станет для вас периодом радости и счастья как в личной, так и в профессиональной жизни. Те из вас, кто в это время будет присутствовать на семейном мероприятии, испытают множество неожиданных перемен. Это может быть чья-то свадьба, крестины или что-то, связанное с ритуалами и традициями. Вторая половина месяца обещает быть для вас более расслабленной и спокойной. По сути, забота о себе в этот период будет означать, что вы удвоили свои убеждения и выбранный путь. Это особенно актуально, если вы спортсмен или занимаетесь каким-либо видом спорта.

Китайский гороскоп на март – Собака

Собака, ваша судьба в марте связана со знаком зодиака Петух, особенно если у вас есть брат или сестра, друг, коллега или любимый человек с этим знаком зодиака. Поэтому прочитайте и их гороскоп. Если вы доверяете своим советам и внимательно относитесь к тому, что замечаете в своем окружении, все будет хорошо. Споры также быстро разрешатся. Вторая половина месяца обещает стать для вас более благоприятным периодом для сотрудничества. Поэтому будьте более командными, потому что тот, кто пытается наложить печать индивидуальности на работу группы, только навредит проекту и не принесет пользы себе. Вы сможете построить прочные дружеские отношения, если сумеете хорошо работать вместе.

Китайский гороскоп на март – Кабан

Кабан, первая половина марта обещает стать для вас веселым периодом. Вас ждут вечеринки, собрания, увлекательные беседы с друзьями и многое другое. Позвольте своей социальной бабочке проявиться прямо сейчас и станьте жизнью тусовки! Кто знает? Возможно, вы и ваши друзья отправитесь в спонтанное приключение. Вторая половина месяца будет опираться на опыт первой. Так что сейчас все висит в воздухе. Пока вы помните, что для вас действительно важно, а что нет, все будет хорошо. Мир полон самых разных людей, живущих совершенно разными жизнями. Вы тоже один из таких людей.

Источник

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.