УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на октябрь 2023: Тиграм – проблемы, Крысам - любовь

Елизавета Бельмас
19 сентября 2023, 11:01 обновлено 19 сентября, 11:07
17
Китайский гороскоп на октябрь прогнозирует довольно неоднозначный месяц для всех представителей гороскопа.
Китайский гороскоп на октябрь 2023
Китайский гороскоп на октябрь 2023 / коллаж: Гларвед, фото: pexels

Октябрь будет разным для каждого знака Китайского гороскопа. Некоторым нужно больше общаться с близкими, а другим – следить за своими словами.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) – гороскоп на октябрь

В этом месяце одинокие Крысы, скорее всего, найдут своих партнеров и покончат с одиноким статусом. Они могут чаще ходить на ужины вслепую, и вероятность встретить подходящего человека будет очень высока.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – гороскоп на октябрь

В этом месяце Бык будет много общаться с деловыми партнерами или старыми друзьями, и жизнь будет насыщенной и приятной. Однако время их работы и отдыха может быть нерегулярным, и им часто придется ложиться спать поздно ночью.

видео дня

Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – гороскоп на октябрь

В этом месяце Тигры могут столкнуться с серьезным кризисом в межличностных отношениях. Они и их хорошие друзья могут поссориться из-за каких-то банальных недоразумений. Поэтому им следует быть осмотрительными в своих словах и действиях.　　

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - гороскоп на октябрь

В этом месяце у Кроликов появятся некоторые возможности в карьере. При выполнении дел они получат благосклонность покровителей, но в процессе планирования будет полно различных препятствий.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – гороскоп на октябрь

Этот месяц станет для Драконов месяцем конфликтов и столкновений. Драконам следует чаще выходить на улицу, что поможет им зарабатывать деньги в экзотических местах. Однако, ладя с другими, им не следует говорить слишком прямо, чтобы не обидеть других..

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – гороскоп на октябрь

В этом месяце их ждет удача в карьере. Они могут добиться значительного личного развития, и им повезет, если они получат благосклонность своих покровителей. Что касается отношений, одинокие люди, скорее всего, легко найдут подходящих партнеров.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – гороскоп на октябрь

Лошади могут пережить большие изменения в своих отношениях. Хотя одинокие люди могут прекратить свой одинокий статус, они не могут продлить отношения надолго и в конечном итоге могут расстаться.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – гороскоп на октябрь

В этом месяце Козы могут столкнуться с проблемами в отношениях. Одиноким людям будет очень сложно отказаться от своего одинокого статуса, и их признание будет отклонено. Что касается здоровья, им следует хорошо заботиться о глазах.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) – гороскоп на октябрь

В этом месяце Обезьяны будут уверенно двигаться вперед во всех аспектах. Они будут тверды в своем сердце, будут иметь четкие цели, постоянное продвижение по службе и повышение заработной платы на рабочем месте.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) – гороскоп на октябрь

В месяц столкновения с собственным знаком зодиака Петухам рекомендуется чаще выходить на улицу. Например, они могут пойти на званые обеды к друзьям, или навестить дальних родственников, или отправиться в дальнее путешествие, которое может преподнести им много сюрпризов.

Также вам может быт интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп Китайский гороскоп
Реклама

Главное за день

Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

10:14 Синоптик
В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман

09:50 Эксклюзивы
Пожар тушат до сих пор, есть жертва: все подробности удара РФ по Львовщине

Пожар тушат до сих пор, есть жертва: все подробности удара РФ по Львовщине

09:36 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:01

Китайский гороскоп на октябрь 2023: Тиграм – проблемы, Крысам - любовь

10:49

"В клубе на хуторе ‒ и то лучше поют": Седокова в Москве опозорилась фальшивым пением

10:19

"Президент не сказал, что это сделает": у Байдена ответили, дадут ли Украине ATACAMS

10:18

Для процеживания творога и не только: чем заменить марлю

10:14

Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – ЭйдманВ российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман
10:12

"Безусловная любовь": Лидия Подкопаева показала свою младшую дочкуВидео

09:48

"Смена тактики": военный эксперт раскрыл, какую еще инфраструктуру может атаковать РФ

09:46

Какие продукты нужно купить на случай долгих отключений света: советы экспертов

09:36

Пожар тушат до сих пор, есть жертва: все подробности удара РФ по ЛьвовщинеФотоВидео

Реклама
09:31

"Только ты не умирай": в РФ начали молиться за тяжелобольного Николаева

09:29

Гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Близнецам - брак, Водолеям - возвращение человека из прошлого

09:13

Байден хочет, чтобы Зеленский лично отчитался ему о ситуации на фронте

09:00

Как убрать запах сырости в ванной: не будет ни плесени, ни вони

09:00

Осенью будет переломный момент, который решит судьбу войны - астролог ВакулинаЭксклюзив

08:59

Ночью РФ атаковала Кривой Рог: гремели взрывы, загорелось многоэтажное здание

08:28

Почему ВСУ не надо брать пока Токмак?мнение

08:25

Смерть ослабит одну из группировок в Кремле: Данилов заявил, что Кадырова могли отравить

08:20

Оккупанты пытались атаковать ВСУ в районе Андреевки, но получили "по зубам"

08:10

Удивит даже ленивых: рецепт пышных оладий из кабачка от Владимира Ярославского

07:28

"Украина знает, кто руководит": Данилов заявил, что в России назревает мятеж

Реклама
06:40

РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший: что известно

06:22

Что значит для нас возможная смерть Кадыровамнение

05:30

Как убрать плесень со стен навсегда: давно проверенные и самые рабочие способы

04:30

Какой сегодня праздник 19 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:00

"Украине надо две вещи, чтобы переломить войну": Черник раскрыл подробности

03:30

Завязывайте шнурки на обуви правильно: топ стильных способов

02:50

Возможны 2 сценария дальнейшего развития войны: Маломуж назвал риски для Украины

02:05

Роскошная Алина Байкова снялась топлес для известного глянца

01:34

Жданов пояснил, почему США должны добиться скорейшего разоружения РФ

18 сентября, понедельник
23:55

Головокружительная головоломка: только гений найдет число 81 за 6 секунд

23:31

Переосмысленная классика: Елена Зеленская восхитила публику стильным аутфитом

23:08

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

23:01

Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

22:47

"Стыдно за мою страну": российская актриса пламенно обратилась к россиянам

22:35

Черный лебедь Кадыровамнение

22:00

Украинская певица рассказала про встречу с Пугачевой в Юрмале: "Держала за руку"

21:53

Хватит угощать гостей одним и тем же: этот рецепт закуски удивит всех

21:49

Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

21:40

Россияне пошли в атаку на освобожденные Клещиевку и Андреевку: чем все закончилось

21:29

Руководство ФГВФЛ тратит миллионы на PR, дорогие авто и ноутбуки во время войны - СМИ

Реклама
21:02

Экс-ВиаГра Анна Седокова пожаловалась на жизнь в Москве без удобств

20:52

Курс доллара резко ударит по карману: банкир раскрыл впечатляющие подробности

20:22

Мужчины от 17 до 60 лет в реестре Минобороны: каким будет учет военнообязанных

20:21

"Так плохо, что конец близок": звезда "Ворониных" рассказала, что чуть не умерла

19:46

Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с/х продукции

19:44

"Повреждения серьезные": ВСУ ловко атаковали российский корабль "Сергей Котов"

19:37

Взорвали дроном: ВСУ ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ

19:22

За что не могут простить Шуфричамнение

19:08

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 сек найти ежика в поле

19:01

"До последнего вздоха защищал родную землю": на Донетчине погиб молодой защитник

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять