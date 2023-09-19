Китайский гороскоп на октябрь 2023: Тиграм – проблемы, Крысам - любовь

Китайский гороскоп на октябрь прогнозирует довольно неоднозначный месяц для всех представителей гороскопа.

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Китайский гороскоп на октябрь 2023 / коллаж: Гларвед, фото: pexels

Октябрь будет разным для каждого знака Китайского гороскопа. Некоторым нужно больше общаться с близкими, а другим – следить за своими словами.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) – гороскоп на октябрь

В этом месяце одинокие Крысы, скорее всего, найдут своих партнеров и покончат с одиноким статусом. Они могут чаще ходить на ужины вслепую, и вероятность встретить подходящего человека будет очень высока.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – гороскоп на октябрь

В этом месяце Бык будет много общаться с деловыми партнерами или старыми друзьями, и жизнь будет насыщенной и приятной. Однако время их работы и отдыха может быть нерегулярным, и им часто придется ложиться спать поздно ночью.

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Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – гороскоп на октябрь

В этом месяце Тигры могут столкнуться с серьезным кризисом в межличностных отношениях. Они и их хорошие друзья могут поссориться из-за каких-то банальных недоразумений. Поэтому им следует быть осмотрительными в своих словах и действиях.

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - гороскоп на октябрь

В этом месяце у Кроликов появятся некоторые возможности в карьере. При выполнении дел они получат благосклонность покровителей, но в процессе планирования будет полно различных препятствий.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – гороскоп на октябрь

Этот месяц станет для Драконов месяцем конфликтов и столкновений. Драконам следует чаще выходить на улицу, что поможет им зарабатывать деньги в экзотических местах. Однако, ладя с другими, им не следует говорить слишком прямо, чтобы не обидеть других..

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – гороскоп на октябрь

В этом месяце их ждет удача в карьере. Они могут добиться значительного личного развития, и им повезет, если они получат благосклонность своих покровителей. Что касается отношений, одинокие люди, скорее всего, легко найдут подходящих партнеров.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – гороскоп на октябрь

Лошади могут пережить большие изменения в своих отношениях. Хотя одинокие люди могут прекратить свой одинокий статус, они не могут продлить отношения надолго и в конечном итоге могут расстаться.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – гороскоп на октябрь

В этом месяце Козы могут столкнуться с проблемами в отношениях. Одиноким людям будет очень сложно отказаться от своего одинокого статуса, и их признание будет отклонено. Что касается здоровья, им следует хорошо заботиться о глазах.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) – гороскоп на октябрь

В этом месяце Обезьяны будут уверенно двигаться вперед во всех аспектах. Они будут тверды в своем сердце, будут иметь четкие цели, постоянное продвижение по службе и повышение заработной платы на рабочем месте.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) – гороскоп на октябрь

В месяц столкновения с собственным знаком зодиака Петухам рекомендуется чаще выходить на улицу. Например, они могут пойти на званые обеды к друзьям, или навестить дальних родственников, или отправиться в дальнее путешествие, которое может преподнести им много сюрпризов.

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