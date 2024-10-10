Китайский гороскоп на октябрь 2024: Тиграм - неожиданность, Кроликам - потери

Не упустите шанс узнать, что вас ожидает в ближайшем будущем согласно китайской астрологии.

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Китайский гороскоп на октябрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на октябрь – Крыса

Годы рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Октябрь 2024 года может оказаться для рожденных в год Крысы немного крутым. Тем, кто работает по найму, придется потрудиться, чтобы доказать свою состоятельность, а тем, кто занимается бизнесом, рекомендуется не идти на неоправданный риск.

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Отношения в этом месяце выглядят непросто. Они могут требовать от партнера равных усилий, что может привести к разочарованию. Здоровье в этом месяце не будет вызывать особых опасений.

Китайский гороскоп на октябрь – Бык

Годы рождения: 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Этот месяц можно считать удачным для Быков. В этом месяце они могут получить новое предложение о работе, а также заработать несколько дополнительных гривен на подработке. Рекомендуется тщательно взвесить все денежные факторы, прежде чем менять работу на данном этапе своей карьеры.

Любовь и романтика выглядят неплохо, так как вероятность встретить интересного человека высока для тех, кто не женат.

Китайский гороскоп на октябрь – Тигр

Годы рождения: 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Представителей китайского знака зодиака в этом месяце ожидает несколько замечательных сюрпризов. Их карьера и любовная жизнь в октябре выглядят одинаково хорошо. Они наконец-то найдут в себе смелость решиться и начать что-то новое в своей профессиональной и личной жизни.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на октябрь – Кролик

Годы рождения: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

В год Кролика людям придется тщательно проверять все, прежде чем заключать какие-либо деловые сделки или инвестировать средства. Есть вероятность, что они могут столкнуться с потерями, если не будут осторожны. Возможности, которые на первый взгляд кажутся многообещающими, могут иметь скрытые последствия в долгосрочной перспективе.

Тем, кто уже состоит в отношениях, рекомендуется беречь своих партнеров и не воспринимать их как должное.

Китайский гороскоп на октябрь – Дракон

Годы рождения: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Драконам нужно сесть поудобнее, расслабиться и наслаждаться любовью и удачей, которые им дарят, ведь это, в конце концов, год Дракона. Китайский зодиакальный гороскоп на октябрь 2024 года обещает этому животному знаку исключительное процветание с точки зрения работы, отношений и здоровья.

Признание на работе, денежный приток, хорошее здоровье и полноценные личные отношения - в этом месяце есть за что благодарить.

Китайский гороскоп на октябрь – Змея

Годы рождения: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Змеи, в этом месяце нужно быть осторожными. В течение этого месяца представители знака могут столкнуться с большими финансовыми потерями. Несколько деловых сделок могут не состояться, а те, кто работает по специальности, могут почувствовать, что их не ценят на рабочем месте.

Китайский гороскоп на октябрь – Лошадь

Годы рождения: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

В этом месяце дела пойдут в гору. Рожденные в год Лошади начнут получать признание от начальства на работе. В октябре 2024 года им рекомендуется в равной степени уделять внимание отношениям и уделять время семье.

Китайский гороскоп на сентябрь – Коза

Годы рождения: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Люди-Овны могут чувствовать себя обособленными на работе и даже ощущать себя в стороне. Но им нужно не опускать руки и работать, несмотря на все трудности, потому что в будущем они будут вознаграждены за свое упорство.

В финансовом плане у них не будет проблем, так как они могут получить прибыль от своих инвестиций. Отношения и здоровье также выглядят очень хорошо.

Китайский гороскоп на сентябрь – Обезьяна

Годы рождения: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Представителей знака зодиака Обезьяна ожидает бурный рост в их бизнесе. В профессиональном плане в этом месяце ситуация значительно изменится в их пользу, и в октябре они смогут восстановить свои прошлые финансовые потери.

С другой стороны, их личная жизнь выглядит не лучшим образом. Возможно, они почувствуют необходимость пересмотреть ситуацию и прекратить отношения, если они не приносят результата.

Китайский гороскоп на сентябрь – Петух

Годы рождения: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

В октябре 2024 года людям, принадлежащим к этому знаку зодиака, может не повезти в отношениях. Петухи могут отдалиться от своих супругов, что будет иметь катастрофические последствия для их стабильной супружеской жизни. Им рекомендуется держать себя в руках и не поддаваться денежным соблазнам.

Китайский гороскоп на сентябрь – Собака

Годы рождения: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2030

В целом, этот месяц благоприятен для представителей этого знака зодиака, но им следует быть особенно осторожными в юридических и имущественных вопросах. Если они не будут заключать серьезных сделок, касающихся этих двух вопросов, то месяц пройдет довольно легко.

Китайский гороскоп на сентябрь – Свинья

Годы рождения: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

В денежном плане дела у рожденных в год Свиньи обстоят не очень хорошо. В финансах будут наблюдаться колебания, которые могут привести к разочарованиям. Им рекомендуется не терять надежды, поскольку эти проблемы временные. Они найдут большую поддержку в семье.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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