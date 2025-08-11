Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

Элина Чигис
11 августа 2025, 10:21
21
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 12 агуста.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • У кого из знаков будут проблемы в отношениях

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Вам может быть трудно сосредоточиться, если вы сталкиваетесь с нежелательными переменами. Иногда романтические отношения или дружба со временем распадаются. Возможно, они не были основаны на общих принципах. Возможно, они пережили своё первоначальное предназначение. Ничто не остаётся прежним, и разумнее не настаивать на обратном.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Вы можете чувствовать себя особенно рассеянным. Легко найти оправдания, чтобы казалось, что срыв сроков или нарушение обязательств — не ваша вина. Вы откладываете дела из-за слишком большого количества обязанностей? Не думайте, что завтра всё будет лучше. Будьте ответственны и упростите ситуацию уже сейчас.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Вы должны быть максимально готовы к неожиданностям. Это хороший день для приятных знакомств на работе или в кругу друзей. Если вы увлекаетесь кулинарией, найдите рецепты и поделитесь своими творениями. Это может быть что угодно: от выпечки печенья для детей до ужина с друзьями.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Это лучший день для любого нового начинания. Возможно, пришло время переосмыслить то, что у вас уже есть, и найти более эффективные способы использования ресурсов. Ваша способность ясно и разумно объяснять сложные структуры или ситуации укрепит вашу репутацию в глазах других людей.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Ваше природное обаяние будет особенно сильным. Хотя вас не считают общительным человеком, люди ценят ваше общество и ваше мнение. Если у вас есть проблемы в близких отношениях, сейчас самое время поговорить. Не стоит жертвовать эмоциональными потребностями ради безопасности.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Ваша творческая энергия сильна. Уделите время тому, чтобы сделать вещи более красивыми и гармоничными. Это прекрасное время, чтобы насладиться общением с теми, кто вам больше всего нравится. Если возможно, усадите всех за стол, чтобы насладиться вкусной едой и приятной беседой. Дети и домашние животные заслуживают особого внимания.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Вероятно, вы сейчас заняты какими-то важными проектами. Постарайтесь быть менее серьёзным и требовательным к себе и другим — берите пример с детей. Вы очень цените семью и близких друзей. Делитесь простыми радостями, которые пробуждают ваше чувство юмора и творческое воображение.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

У вас очень сильная интуиция. Может возникнуть ситуация, когда вы поймёте, что кто-то говорит не всё, что должен. По возможности, вытяните его, но не ждите чудес. Докопаться до сути может быть непросто. Завершите как можно больше проектов.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Этот день может стать для вас очень счастливым. Какой вы хотите видеть свою жизнь? Примите важное решение. Небольшие изменения имеют наибольшую силу. Реальные улучшения происходят, когда вы верны себе. Энергия вечера благоприятна для того, чтобы вывести особые отношения на более глубокий уровень.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Вы можете сделать что-то бескорыстное для любимого человека или нуждающегося. Общение о необходимых переменах и любые финансовые переговоры должны пойти вам на пользу. Вечером вам может сильно захотеться чего-то захватывающего. Пора освободиться и начать всё по-новому.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Это удачный день для творческой визуализации. Представьте себе изобилие, успех, награду, комфорт, финансовое благополучие, эффективное управление материальными делами, богатство и здоровье. Вы имеете полное право наслаждаться жизнью. Не переусердствуйте. Будьте терпеливы и оптимистичны. Лучше двигаться слишком медленно, чем слишком быстро.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Не будьте слишком горды, прося о том, что вам нужно. В бизнесе главное — осторожность. В этот раз важные решения следует тщательно обдумывать. Удача улыбнётся вам, если вы возьмёте за правило доводить начатое до конца. Сделайте здоровье и фитнес приоритетным пунктом в своём списке дел.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ затонул новейший корабль флота России - появились новые детали

В РФ затонул новейший корабль флота России - появились новые детали

10:34Война
"Путин хочет вырваться из капкана": что заставит его выбирать между двумя вариантами

"Путин хочет вырваться из капкана": что заставит его выбирать между двумя вариантами

10:24Мир
Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

09:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Гороскоп на сегодня 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

Гороскоп на сегодня 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

Последние новости

10:52

Россия хочет заключить сделку с Трампом: эксперт рассказал о маневрах Путина

10:44

Вода не уходит в ванной: два простых средства решат проблему за час

10:34

В РФ затонул новейший корабль флота России - появились новые детали

10:24

"Путин хочет вырваться из капкана": что заставит его выбирать между двумя вариантами

10:21

Китайский гороскоп на завтра 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
10:01

Гороскоп на завтра 12 августа: Ракам - неудачи, Рыбам - потери

09:58

Почему "мирный план" Трампа обреченмнение

09:52

Совсем не связано с виноградом - раскрыт секрет названия города ИзюмВидео

09:50

Как сделать, чтобы в гараже не было сырости: 3 решения проблемыВидео

Реклама
09:48

Пошла на крайности: как Наташа Королева выбивает гражданство РФ для мамы

09:38

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

09:03

"Мы неправильно понимаем его подход": что задумал Трамп насчет войны в Украине

08:58

"Она уже тогда родила": что известно об общем ребенке Потапа и Каменских

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 августа (обновляется)

08:29

В США "слили" план Путина на встречу с Трампом на Аляске - чего ждать Украине

08:28

Тайная резиденция на Аляске: в каком городе могут встретиться Трамп и Путин

08:24

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:43

Атака дронов и пожар в РФ: дроны атаковали Арзамасский приборостроительный заводВидео

06:59

Как Трамп будет действовать на переговорах с Путиным: прогноз посла Украины в США

06:22

Встреча на Аляске: территории и санкции и начало предвыборных срачей в Украинемнение

Реклама
05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 22

04:30

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинецВидео

03:30

Прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера: ученые на пороге большой разгадки

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со скрипачем за 35 секунд

02:35

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

02:25

"Ни о чем не жалею": Оля Цибульская показала единственное фото со своей свадьбы

01:30

Мама отдыхает: как изменилась фигура Леси Никитюк после родов

10 августа, воскресенье
23:42

"Опомнитесь, люди!": сестра Софии Ротару встала на защиту певицы

23:22

Толчки почувствовали даже в Стамбуле: в Турции произошло разрушительное землетрясение

23:11

Вера Брежнева вернулась в Украину: "Счастлива разделить момент"

23:09

УПЛ: "Шахтер" впервые в сезоне потерял очки, сыграв в "Карпатами"Видео

22:14

В Германии прокомментировали встречу Трампа и Путина: на что надеется Мерц

21:59

Паника - худший союзник: почему слухи об уступках России не стоят вниманиямнение

21:51

Трамп устроит Путину проверку на Аляске без окончательной сделки для Украины – Рютте

21:27

5 мифов СССР: как пропаганда переписала историю и память

20:44

РФ влупила по автовокзалу и клинике Запорожья: появилась реакция ЗеленскогоФото

20:29

"Могла изменить ход истории": актриса рассказала об отказе Трампу в свидании

20:13

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

20:08

Почему люди говорят во сне: специалисты назвали основные причины

19:47

Влупит +12 и будут лить грозовые дожди: Украину накрывает мощная штормовая погода

Реклама
19:21

Оккупанты ударили по автовокзалу Запорожья: под завалами могут быть люди

19:04

"Ожидается почвенная засуха": синоптик предупредил об опасных погодных условиях

18:52

В США прокомментировали план с "обменом территорий": о каких землях идет речь

18:23

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

18:07

В США сделали новое заявление по урегулированию войны в Украине - первые детали

17:52

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

17:36

Как ВСУ сорвали коварный план врага и ликвидировали ДРГ возле Покровска - DeepState

17:23

Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины – Bild

16:59

Курс евро готовит сюрпризы: банкир рассказал, что будет с валютой в ближайшее время

16:47

Зеленский может присоединиться к переговорам на Аляске: в CNN узнали детали

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять