Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

Кристина Трохимчук
16 октября 2026, 12:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 17 октября.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Время направить фокус с рабочей рутины на создание комфорта и уюта в собственном гнездышке, сообщает horoscope.com. Если мысли витают далеко от повседневных задач, посвятите время обустройству дома и идеям для будущих теплых встреч. Отличный момент, чтобы спланировать праздничный вечер или дружескую вечеринку для самых близких.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Вы серьезно рискуете потерять чье-то доверие, если случайно разболтаете чей-то секрет. Вовремя притормозите, особенно если чувствуете злость или находитесь в самом пылу жаркого спора. Помните, что позитивный настрой всегда способствует достижению лучших результатов. Обязательно воспользуйтесь возможностью обновить свой гардероб.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Спокойный день, проведенный дома, способен заметно поднять вам настроение и вернуть душевное равновесие. Когда вас окружают любимые люди и дорогие сердцу вещи, вы начинаете чувствовать себя действительно защищенными. Если вы много и усердно работали в последнее время, постарайтесь сделать этот день полноценным временем для отдыха.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Вы можете испытывать внутреннее недовольство из-за сложившейся ситуации. Старайтесь всеми силами избегать поспешных решений, особенно тех, которые принимаются в самый последний момент. Лучше действовать не спеша, обдуманно и проявлять максимальную осторожность. Вполне допустимо и правильно сказать твердое "нет" тому, что вам не подходит.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Время осознать и отпустить глубокую неуверенность в себе. Желание получить постоянную поддержку и подтверждение собственной значимости нередко неосознанно сводит на нет шансы на успех, не давая партнеру ни минуты покоя. Признайте, что внешнее подтверждение никогда не заменит внутренней опоры.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Кто-то из окружающих, чрезмерно разговорчивый или настойчивый, способен создать для вас не самую приятную или комфортную ситуацию. Постарайтесь сдержанно и внимательно выслушать то, что говорят другие, ведь умение слушать - это всегда проявление уважения. При этом помните: вежливость не обязывает вас менять свои личные планы.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Ситуации, которые кажутся вполне определёнными и стабильными, могут внезапно принять неожиданный оборот. Внутри может ощущаться мощный прилив сил, но столкновение с внешними препятствиями потребует от вас пересмотра планов. Чтобы снять внутреннее напряжение, переключите внимание на искусство или музыку, а также добавьте в жизнь романтики.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Излишнее потакание слабости или тяга к разного рода излишествам могут легко превратить привычный день в настоящий хаос. Проводите время в компании позитивных друзей, которые заряжают энергией, и жестко пресекайте любые попытки токсичных людей сделать вас громоотводом для их собственного раздражения.

Об источнике: Horoscope.com

Horoscope.com - один из самых известных англоязычных сайтов, посвященных астрологии, гороскопам и эзотерическому контенту. Платформа публикует ежедневные, недельные, месячные и годовые гороскопы, материалы о знаках зодиака, китайском гороскопе, нумерологии, Таро и астрологических событиях. Сайт является флагманским проектом компании Horoscope.com, Inc. и позиционируется как развлекательный и информационный ресурс для широкой аудитории.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Постарайтесь сдержать любые импульсивные или беспокойные мысли, которые могут возникать. Наведите порядок и максимально упростите свои текущие дела - как на работе, так и дома. Поскольку завтрашний день сулит захватывающее новое начало, лучше всего посвятить это время спокойной и размеренной подготовке.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Если вас неожиданно затянет в водоворот бурных событий, впоследствии вы можете горько об этом пожалеть. Будьте предельно осмотрительны в каждом своем выборе и всегда думайте самостоятельно, не поддаваясь чужому влиянию. Помните: нет абсолютно ничего плохого в том, чтобы вовремя твердо отказаться.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Одевайтесь так, чтобы производить впечатление на окружающих, и держитесь максимально уверенно. Людей совершенно естественным образом притягивает ваша открытость и искренняя доверчивость. Впрочем, это вовсе не означает, что вы станете молча терпеть грубиянов или хамов - всегда можно проявить характер в нужный момент.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Когда события не оправдывают ваших ожиданий, возможны внезапные вспышки досады или раздражения. Взяв на себя слишком много обязанностей, вы серьезно рискуете подорвать свое здоровье и силы. Равномерно распределяйте нагрузку и никогда не забывайте вовремя отдыхать.

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ не собирается завершать войну: Зеленский обратился к лидерам ЕС

РФ не собирается завершать войну: Зеленский обратился к лидерам ЕС

14:25Война
Дожди скоро отступят: синоптик назвала дату потепления в Украине

Дожди скоро отступят: синоптик назвала дату потепления в Украине

13:35Синоптик
Украина может приостановить удары по России на 100 дней: что предлагают США взамен

Украина может приостановить удары по России на 100 дней: что предлагают США взамен

12:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

Последние новости

14:32

"Она не дышит": в сети появилась запись последних минут Хайден Панеттьери

14:25

РФ не собирается завершать войну: Зеленский обратился к лидерам ЕС

13:55

"Украине не хватает денег": премьер Дании заявила о критической ситуации с бюджетом

13:52

Импичмент Трампа: изменит ли Джей Ди Вэнс политику США в отношении Украины

13:36

"Страшная утрата": актер-воин Ращук рассказал о личной трагедии

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
13:35

Дожди скоро отступят: синоптик назвала дату потепления в Украине

13:28

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Тельцам — успех, Львам — страсть

13:00

Ждать часами не придется: как быстро избавиться от льда в морозилкеВидео

13:00

Зачем хозяйки кладут розмарин и лимон в банку: невероятный эффект

Реклама
12:47

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

12:46

100% бронирование работников могут отменить: что готовит Кабмин

12:41

Украина может приостановить удары по России на 100 дней: что предлагают США взамен

12:15

Топливо в Украине стремительно дорожает: что будет с ценами на АЗС до конца года

12:05

Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

11:55

Новая волна атак на ТЦ: РФ ударила по торговым центрам Сум и Ровно, есть раненыеФото

11:47

Кто стал новым "Холостяком": развод, ребенок и скандалы Вячеслава Кравцова

11:41

Почему 17 октября нельзя рассказывать о жизненных планах: какой церковный праздник

11:40

Кто даёт лучшие советы: 7 месяцев, в которые родились самые мудрые люди

11:05

Универсальный маринад для грибов на 1 л воды: идеальный рецепт на зиму

11:03

На Волыни предупредили об угрозе утечки аммиака: что известно

Реклама
10:51

Россия отвергает перемирие: в ISW раскрыли, чего добивается Кремль

10:51

"Если ты не можешь": Денисенко раскрыла причину конфликта с мужем

10:42

В Киеве стартовал отопительный сезон: в каких районах пока не будет тепла

10:24

Дороже на старте, но дешевле с годами: какая мульча лучше для клумб

10:22

Хвойные иголки для сада и огорода: 4 способа с пользой использовать опавшую хвою

10:07

Углы ковра больше не будут загибаться: как выровнять их за одну ночьВидео

09:57

Квашеная капуста без воды и уксуса: секрет хрустящей заготовки на зиму

09:53

"Дороже только квартиры": победительница "Холостяка" показала элитную покупкуВидео

09:49

В Украине критическая нехватка ракет для Patriot: WP назвал их количество

09:20

Не обязательно штурмовать Крым: Жорин назвал возможный сценарий деоккупации

09:07

Удар дронов по Волыни: блэкаут в Луцке, пострадали два предприятия, есть раненые

08:30

Массированная атака БпЛА на РФ: в Москве закрыты аэропорты, во Владимире — взрывы

08:25

РФ атаковала Умань: загорелась многоэтажка, есть пострадавшиеФото

07:33

Трамп отказался иметь дело с Зеленским и объяснил почему

07:30

Свидетель по делу Сенниченко мог иметь свои интересы вокруг ОПЗ и ОГХК — Гаврилечко

06:51

Приказ ограничить Starshield для ВСУ поступил из Белого дома - Reuters

06:24

Что носить, если надоели джинсы: 5 альтернатив

06:15

Гороскоп на завтра, 17 октября: Овнам — измена, Рыбам — отличные новости

05:55

"Тело умирает": Мила Нитич пострадала из-за похудения на уколах

05:11

Осеннее известкование газона может нанести вред: что нужно проверить перед процедурой

Реклама
04:51

Не мусор, а сокровище: зачем всё больше людей собирают луковую шелуху в банкиВидео

04:12

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с выдрой за 46 с

03:39

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садоводаВидео

03:03

Апельсиновые корки против вредителей: как приготовить домашний настой для растений

02:15

Загадочный сигнал из космоса поставил астрономов в тупик: детали открытия

01:04

В доме станет гораздо теплее: раскрыт секрет эффективной работы радиатораВидео

15 октября, четверг
23:53

В Киеве и области перебои с электроэнергией и водой: детали "прилетов"

23:38

Украина готовит новую кампанию против РФ с помощью дронов на базе ИИ - The Atlantic

23:02

Перебои с передачей разведданных США о ракетах РФ: у Зеленского назвали причину

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять