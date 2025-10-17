Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Элина Чигис
17 октября 2025, 10:35
112
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 18 октября.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • У кого из знаков будет насыщенный день

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Убедитесь, что ваши планы конкретны и практичны. Если вы слишком оптимистичны, ничего существенного не получится. Рекомендуется работать с отзывчивыми людьми. Если есть возможность, выходите на улицу и будьте более активны. Идеальное время для планирования развлечений с друзьями.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Это отличный день, чтобы следовать своему сердцу. Энергия романтическая и благоприятная для любви. Сделайте что-нибудь особенное, если у вас есть любимый человек. Не торопитесь и не позволяйте необдуманным комментариям испортить вам настроение. Этот вечер располагает к отдыху с помощью музыки, фильмов или страсти.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Если вы хотите вывести отношения на более глубокий уровень, сейчас самое время. Раскрывая любимому человеку свои глубинные глубины, вы естественным образом станете ближе. Необходимо избавиться от части старого багажа. Это создаст пространство для большего счастья, искренней привязанности и смеха.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Вы можете оказать огромную услугу, внимательно слушая другого человека, не осуждая его. Личная честность важна. В группе вы можете быть тем, кто настаивает на соблюдении правил. Не все уважают авторитет так же, как вы. Оставайтесь верны своим убеждениям в том, что вас волнует.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Это удачное время для любви, творческих проектов и заботы о детях. Простые радости и искренние разговоры исцеляют. Путешествие ради удовольствия или финансового благополучия может быть заманчивой идеей, но подумайте дважды и отложите свои планы, если у вас нет лишних денег.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

В центре внимания должны быть заботы детей. Лучше всего открыто высказывать своё мнение, даже если люди сопротивляются вашим идеям. Ваши желания и искренние чувства будет трудно скрыть. Вечер поможет сосредоточиться на серьёзных отношениях и веселье. Искренние комплименты могут согреть особое сердце.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

У вас будет достаточно энергии. Это идеальное время для высокой продуктивности и выполнения большого объёма работы. В то же время, будьте предельно внимательны к тому, как вы общаетесь, делитесь полномочиями или делегируете их. Если вы будете слишком конфронтационны, вы можете столкнуться со стеной сопротивления.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Доверьтесь своему сердцу. Позвольте другим выразить свою любовь к вам так, чтобы вы оба почувствовали связь. Постановка скромных, но очень конкретных целей даст возможность продвигать или продавать то, что вам действительно дорого. Благоприятные условия для деловых и финансовых вопросов.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Если вам нужно остановиться и начать всё заново, это ваш день, чтобы сиять. Не стоит игнорировать тревожные сигналы, если все, кто вам дорог, обеспокоены вашим поведением. Для некоторых день может стать тревожным звонком в страстных, но сложных отношениях.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Этот день может быть очень насыщенным. Прислушайтесь к советам друзей, если вы подумываете о том, чтобы развлечься. Если вам приходится выбирать между работой и семьёй, выбирайте семью. Даже если погода прохладная, вы зарядитесь энергией, проведя время на свежем воздухе.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Возможно, вы справляетесь с некоторыми трудностями. Непростая ситуация не должна портить вам день. Обсудите всё с другом, если не можете простить и забыть. Проявление основательности сейчас принесёт пользу в будущем. Хобби и проекты по самосовершенствованию приносят удовлетворение. Детям может потребоваться особое внимание.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Самое время вырваться из рутины и расширить свой кругозор. Общайтесь с людьми, живущими как можно дальше от вас. Исследование мира приносит пользу. Это отличное время для планирования путешествий. Возможно, у вас будет меньше забот, или, по крайней мере, они будут казаться не такими уж важными.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м

12:25Интервью
"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробности

"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробности

12:19Фронт
Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

11:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

Последние новости

12:44

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

12:43

После громкого скандала: Татьяна Брухунова бросила детей и Петросяна

12:25

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мВидео

12:19

"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробностиВидео

12:11

Когда переводят часы на зимнее время 2025: известна дата

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
11:46

"Прошло 10 лет": Наталья Могилевская растрогала встречей со звездой "Голос.Дети"Видео

11:41

Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

11:34

Зачем Путину мирные переговоры и есть ли в них смысл: Мережко назвал мотивы Кремля

11:30

Полякова требует поменять правила Нацотбора на Евровидение-2026 и пригрозила судом - детали скандалаВидео

Реклама
11:23

В Украину придут затяжные дожди: скоро температура упадет до -2 градусов

11:00

Украинцам разрешили не платить за одну из коммуналок: что известно и какие условия

10:58

Как одежда из секонд-хенда влияет на человека: мольфар предупредил об опасностиВидео

10:38

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

10:35

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

10:13

В РФ рассказали, как Кристина Орбакайте опозорилась в Израиле

10:12

Пережила сложную операцию: 91-летняя Брижит Бардо попала в больницу

10:10

Украинцам начали начислять 5 тысяч грн надбавок к пенсии: кто получит

10:09

Более 30 "прилетов": РФ била дронами и КАБами по Сумам, Херсону, Кривому Рогу

09:52

По Украине распространяются экстренные отключения света - список областей

09:33

Золото Полуботка может быть до сих пор в Украине - где оно и какое на нем проклятиеВидео

Реклама
09:30

Трамп угрожает Путину Tomahawk: что за этим стоитмнение

09:29

Заставит Россию прекратить войну: в Генштабе заявили о позитивных сигналах

09:25

Зеленский застигнут врасплох, Трамп внезапно включил Путина в свою повестку - Axios

08:57

"Разбиты горем и в отчаянии": умер сооснователь группы Kiss

08:36

Повреждения энергетики и пожары: россияне атаковали Кривой Рог, что известно

08:21

Трамп отложил введение санкций против РФ: в чем причина

07:37

Ночные "прилеты" в Крыму и Донецке: горит нефтебаза и склады боеприпасовВидео

07:00

"Третьей мировой не будет": Трамп пообещал завершить войну в Украине

06:10

Что на самом деле остановит войну?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с туристами за 41 секунду

05:34

Гороскоп на завтра 18 октября: Скорпионам - приятная работа, Ракам - срыв планов

05:09

Не выбрасывать в мусорку: ученые нашли необычное применение кофейной гущеВидео

04:30

"Отсутствуют несколько органов": Янина Соколова сделала признание о здоровье

04:16

Первая работа 5-летнего принца: как отреагировали принц Уильям и Кейт Миддлтон

03:30

Как готовить с фольгой в аэрогриле: лайфхаки и ошибки, которых стоит избегать

03:02

Как коты управляют вниманием хозяина без единого звука: специалисты раскрыли хитростьВидео

02:31

Новый метод против деменции: врачи не верили, пока не увидели результаты

01:31

Ракетная интрига с новым поворотом: Трамп сделал заявление по "Tomahawk" для Украины

01:30

Беременная Марина Бех-Романчук показала, как прячет животик

00:46

Что скрывает разговор Трампа и Путина: дойдут ли Tomahawk до Украины - Reuters

Реклама
00:02

Двигатель можно очень быстро "убить": каких оборотов водителям следует избегать

16 октября, четверг
23:56

Пойдет ли Усик в политику: чемпион мира раскрыл планы после бокса

23:51

Сияющая кожа лица: что нужно съесть для красотыВидео

23:09

"Козырь" Зеленского: что может убедить Трампа предоставить необходимое оружие

23:05

Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждатьВидео

22:32

Как погладить вещи без утюга: рабочие лайфхаки

22:21

Россия переходит на новый формат мобилизации - что изменилосьВидео

22:16

Сильный мороз и снег: синоптики назвали дату внезапного похолодания

22:13

Может остаться без руки: путинистка Успенская нарушила режим после операции

22:12

Зимние или всесезонные шины: эксперты раскрыли, как они ведут себя на дороге

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять