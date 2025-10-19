Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта Таро на неделю для Овна: Девятка Монет

Неделя оптимизма и возможностей. Вас ждет рост в делах, укрепление позиций и ощущение уверенности в завтрашнем дне. Используйте удачу, чтобы сделать шаг к мечте — сейчас звезды на вашей стороне.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Еженедельная карта таро для Тельца: Королева Кубков

Вас окутывает счастье и внутренний покой. Это отличное время для смелых поступков и новых начинаний. Вы уверены в себе — а значит, способны привлечь успех во всем, за что беретесь.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Еженедельная карта таро для Близнецов: Двойка Мечей

Пора определиться. Долгое колебание лишь тянет вас назад. Сосредоточьтесь, взвесьте все "за" и "против" — и примите решение. После этого вы почувствуете облегчение и прилив энергии.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта Таро на неделю для Рака: Королева Монет

Неделя уверенности и финансового роста. Вы достигли многого — теперь самое время двигаться дальше. Не бойтесь просить прибавку или брать на себя больше — это окупится.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Еженедельная карта таро для Льва: Девятка Мечей

Ваше беспокойство питается тишиной. Пора говорить о том, что тревожит. Поделитесь своими мыслями — и страхи потеряют над вами власть.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта Таро на неделю для Девы: Шестерка Мечей

Вы готовы к переменам. Возможно, пришло время оставить прошлое и начать новую страницу. Действуйте решительно — и жизнь ответит ясностью.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Еженедельная карта таро для Весов:Шестерка Жезлов

Вас ждет победная неделя! События складываются в вашу пользу, удача буквально преследует вас. Смело беритесь за проекты — успех обеспечен.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Еженедельная карта таро для Скорпиона: Умеренность

Спокойствие и внутренний баланс станут вашими союзниками. Вы нашли золотую середину, и именно это позволит вам сохранить силы и уверенность.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Еженедельная карта таро для Стрельца: Королева Мечей

Вас движут амбиции. Работайте в одиночку, полагайтесь на интеллект и стратегию — именно сейчас вы способны добиться впечатляющих результатов.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Еженедельная карта таро для Козерога: Пятерка Кубков

На этой неделе вы можете вспомнить прошлое и почувствовать грусть. Но это поможет вам завершить старую главу и найти мудрость, необходимую для новых начинаний.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Еженедельная карта таро для Водолея: Колесо Фортуны

Жизнь готовит перемены. Не бойтесь хаоса — именно он откроет новые пути. Иногда риск — лучший способ выйти на новый уровень.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Еженедельная карта Таро для Рыб: Пятерка Мечей

Раздражение и конфликты возможны, но не позволяйте чужим драмам втянуть вас в эмоциональные игры. Держите дистанцию — и обретете спокойствие.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

