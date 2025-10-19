Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

В материале:
Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.
Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.
Гороскоп Таро на неделю – Овен
Карта Таро на неделю для Овна: Девятка Монет
Неделя оптимизма и возможностей. Вас ждет рост в делах, укрепление позиций и ощущение уверенности в завтрашнем дне. Используйте удачу, чтобы сделать шаг к мечте — сейчас звезды на вашей стороне.
Гороскоп Таро на неделю – Телец
Еженедельная карта таро для Тельца: Королева Кубков
Вас окутывает счастье и внутренний покой. Это отличное время для смелых поступков и новых начинаний. Вы уверены в себе — а значит, способны привлечь успех во всем, за что беретесь.
Гороскоп Таро на неделю – Близнецы
Еженедельная карта таро для Близнецов: Двойка Мечей
Пора определиться. Долгое колебание лишь тянет вас назад. Сосредоточьтесь, взвесьте все "за" и "против" — и примите решение. После этого вы почувствуете облегчение и прилив энергии.
Гороскоп Таро на неделю – Рак
Карта Таро на неделю для Рака: Королева Монет
Неделя уверенности и финансового роста. Вы достигли многого — теперь самое время двигаться дальше. Не бойтесь просить прибавку или брать на себя больше — это окупится.
Гороскоп Таро на неделю – Лев
Еженедельная карта таро для Льва: Девятка Мечей
Ваше беспокойство питается тишиной. Пора говорить о том, что тревожит. Поделитесь своими мыслями — и страхи потеряют над вами власть.
Гороскоп Таро на неделю – Дева
Карта Таро на неделю для Девы: Шестерка Мечей
Вы готовы к переменам. Возможно, пришло время оставить прошлое и начать новую страницу. Действуйте решительно — и жизнь ответит ясностью.
Гороскоп Таро на неделю – Весы
Еженедельная карта таро для Весов:Шестерка Жезлов
Вас ждет победная неделя! События складываются в вашу пользу, удача буквально преследует вас. Смело беритесь за проекты — успех обеспечен.
Гороскоп Таро на неделю - Скорпион
Еженедельная карта таро для Скорпиона: Умеренность
Спокойствие и внутренний баланс станут вашими союзниками. Вы нашли золотую середину, и именно это позволит вам сохранить силы и уверенность.
Гороскоп Таро на неделю – Стрелец
Еженедельная карта таро для Стрельца: Королева Мечей
Вас движут амбиции. Работайте в одиночку, полагайтесь на интеллект и стратегию — именно сейчас вы способны добиться впечатляющих результатов.
Гороскоп Таро на неделю – Козерог
Еженедельная карта таро для Козерога: Пятерка Кубков
На этой неделе вы можете вспомнить прошлое и почувствовать грусть. Но это поможет вам завершить старую главу и найти мудрость, необходимую для новых начинаний.
Гороскоп Таро на неделю – Водолей
Еженедельная карта таро для Водолея: Колесо Фортуны
Жизнь готовит перемены. Не бойтесь хаоса — именно он откроет новые пути. Иногда риск — лучший способ выйти на новый уровень.
Гороскоп Таро на неделю – Рыбы
Еженедельная карта Таро для Рыб: Пятерка Мечей
Раздражение и конфликты возможны, но не позволяйте чужим драмам втянуть вас в эмоциональные игры. Держите дистанцию — и обретете спокойствие.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
