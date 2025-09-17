Укр
Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Крысам - компромисс, Петухам - перемена

Сергей Кущ
17 сентября 2025, 12:45
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 18 сентября.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

Китайский гороскоп на сегодня - Крыса

Чтобы быть максимально эффективным, выполняйте свои обязательства и уведомляйте всех, если планы меняются. Если вы не хотите идти навстречу кому-то, могут возникнуть ненужные конфликты. Компромисс не является злом и может помочь вам получить столь необходимую поддержку. Цените то, что у вас уже есть, а не жалейте о том, что потеряли.

Китайский гороскоп на сегодня - Бык

Сегодня у вас может быть плохое настроение. Не стоит отчаиваться, если ваши блестящие идеи не будут приняты. Скачки между радостью и беспокойством могут иметь физическую причину. Вы не сможете быть в отличной форме, если не будете уделять внимание своему телу. Старайтесь высыпаться, правильно питаться и пить достаточно воды.

Китайский гороскоп на завтра - Тигр

Большие мечты наконец-то могут стать чем-то большим, чем просто разговоры. Усердно работайте, но и играйте тоже. Хорошая еда, друзья и другие любимые вещи согревают дух. Большая честность укрепляет любые обязательства. Вы можете отлично повеселиться сегодня вечером. Вы разделяете заразительный дух доверия и дружбы. Свяжитесь с особенными людьми из прошлого.

Китайский гороскоп на завтра - Кролик

Это время по-прежнему благоприятно для того, чтобы начать действовать в соответствии со своими мечтами. Не позволяйте страхам других людей остановить вас. Сделайте необходимые звонки и контакты, чтобы продвинуть свои интересы. Будьте предельно честны в своих чувствах. Обращайтесь к тем, кого любите. Занимайтесь спортом, чтобы чувствовать себя лучше всех.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра - Дракон

В отношениях может присутствовать неудовлетворенность, которая сегодня, похоже, снова разгорится. Вы не выиграете, если это перерастет в открытый конфликт. Вам стоит сохранять спокойствие и готовность к сотрудничеству. Помните, что счастье - это выбор, как и то, как вы живете с другими людьми.

Китайский гороскоп на завтра - Змея

Лучшие люди для вас будут ценить вашу мягкую натуру и любить завлекать вас. Вам потребуется время, чтобы почувствовать себя в безопасности и открыться. Юмор, игры, забота о детях или домашних животных помогут вам почувствовать себя более собранным и защищенным. Избегайте отношений, в которых вам приходится прятаться.

Китайский гороскоп на завтра - Лошадь

Это идеальное время для отпуска. Мощные энергии помогут вам расширить горизонты и взглянуть на вещи по-новому. Если вы привязаны к работе и другим обязанностям, сделайте все возможное, чтобы запланировать на ближайшее время какой-нибудь побег или особое удовольствие.

Китайский гороскоп на завтра - Козел

Сделайте все возможное, чтобы устранить все давние причины для обид. Набраться смелости, чтобы извиниться или открыть сложную тему, - отличный первый шаг. Если у вас есть возлюбленный, покажите, что вы заботитесь о нем, будучи внимательным и восприимчивым любовником и хорошим слушателем. Подумайте о том, чтобы запланировать небольшой отпуск.

Китайский гороскоп на завтра - Обезьяна

Это день, когда вы можете подать хороший пример. Ваше спокойствие и рассудительность помогут вам в любой ситуации. Командная работа и работа с детьми - это те области, где вы можете блистать. Люди оценят вашу трудовую этику. Ищите любую возможность помочь пожилому человеку.

Китайский гороскоп на завтра - Петух

Сегодня в воздухе витает очень чувственная энергия, которая может сделать игру приоритетнее работы. Вы можете почувствовать сильную потребность в переменах, которые лучше отражают ваши ценности. Романтические мечты могут быть особенно сильными, и вы можете увлечься внезапным или тайным любовным интересом.

Китайский гороскоп на завтра - Собака

Ожидайте, что будете очень заняты! Вам стоит работать по списку, который вы составите сегодня утром. Духовный смысл сезона может быть сильно ощутим. Музыка, религиозные традиции и служение другим могут принести вам глубокую радость и удовлетворение. Планирование вечеринок - это возможность использовать свои таланты.

Китайский гороскоп на завтра - Свинья

Мы - социальные существа. Может показаться, что со всеми нашими обязанностями, связанными с работой и семьей, дружба отходит на второй план в нашей жизни. Но близкие друзья, особенно одного пола, - важная составляющая счастливой жизни. Взаимное уважение часто возникает благодаря тому, что мы находим общие взгляды на глупые вещи.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
