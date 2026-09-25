Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 26 сентября: Тиграм - благодарность, Лошадям - радость

Кристина Трохимчук
25 сентября 2026, 11:53
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 26 сентября.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Даже если честный разговор вызывает дискомфорт, фидбек принесет вам максимальную пользу, сообщает horoscope.com. Настоящая дружба заключается в способности говорить правду, сохраняя уважение и заботу. Примите конструктивную критику без лишних защитных реакций - она поможет увидеть ситуацию объективно и сделает вас только сильнее.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Если внутри кипят эмоции и сложно сосредоточиться, сделайте шаг назад и снизьте градус требований к себе. Не пытайтесь выяснять отношения или искать романтику - вам легко ошибиться в мотивах окружающих. Проявите мудрость наблюдателя, не делайте поспешных выводов и переключите внимание на рутину.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Фокус и дисциплина принесут лучшие результаты. Не поддавайтесь соблазну хвататься за свежие идеи - сначала доведите до ума текущие задачи. Инвестируйте время в оттачивание мастерства, чтобы выйти на новый уровень. И обязательно найдите момент, чтобы искренне поблагодарить близких за их поддержку и тепло.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Высокий уровень энергии и жажда впечатлений подталкивают к активным шагам и новым идеям. Это отличное время, чтобы заглянуть в график и запланировать нечто вдохновляющее. Главное - сохранять трезвую оценку своих ресурсов. Не берите на себя лишних обязательств и не давайте обещаний, которые в будущем станут для вас обузой.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Ваша чуткость к фальши сегодня сработает как надежный щит для окружения. Вы сможете вовремя увидеть обман и предостеречь близкого человека от неверного шага. Не стесняйтесь прямо озвучить свои опасения, даже если реакция сначала будет прохладной. Твердость и аргументы помогут защитить того, кто вам дорог.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Эмоциональный фон зашкаливает, а информационный шум на работе может сбивать с толку. Не принимайте на веру сплетни в рабочем коллективе и помните, что у людей могут быть свои скрытые мотивы. Проявите выдержку, ведь иногда чужая недосказанность - это лишь попытка защититься, а не умысел навредить вам.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Отличный момент, чтобы сместить фокус на личную сферу и радость. Наполните день качественным вниманием к партнёру или сфокусируйтесь на собственных интересах и увлечениях. Искренняя благодарность за то, что уже есть в вашей жизни, создаст правильное внутреннее состояние и привлечет нужные события.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Смените привычный сценарий и внесите в день элемент спонтанности или лёгкой романтики. Это прекрасное время для активного отдыха с семьей, совместных развлечений и укрепления теплых связей. Выберите одну конкретную цель для личного улучшения и твердо сделайте первый шаг к её воплощению - решительность принесет отличный результат.

Об источнике: Horoscope.com

Horoscope.com - один из самых известных англоязычных сайтов, посвященных астрологии, гороскопам и эзотерическому контенту. Платформа публикует ежедневные, недельные, месячные и годовые гороскопы, материалы о знаках зодиака, китайском гороскопе, нумерологии, Таро и астрологических событиях. Сайт является флагманским проектом компании Horoscope.com, Inc. и позиционируется как развлекательный и информационный ресурс для широкой аудитории.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Используйте этот день, чтобы узнать что-то новое и взглянуть на вещи шире. В работе сфокусируйтесь на закрытии текущих задач и не отвлекайтесь на свежие идеи, пока не доведёте начатое до конца. Порядок и дисциплина в процессах прямо сейчас обеспечат вам лёгкую и продуктивную неделю. Прогулка на свежем воздухе поможет сбросить напряжение.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Энергия дня позволяет сбросить лишний балласт и выйти на принципиально новый уровень. Не бойтесь эмоционального накала - в нем скрыт огромный ресурс для вашего личного и профессионального прорыва. Если вы давно искали момент, чтобы освободиться от отживших рамок и ограничений - действуйте. Принимайте перемены с открытым сердцем.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Посвятите этот день восстановлению внутреннего баланса и тишине. Глубокая концентрация, медитация или пауза на размышления помогут вернуть ясность ума и душевный покой. Творческие занятия подарят вдохновение и заряд оптимизма, а любимая музыка станет простым и мощным источником ресурса, если вам потребуется поддержка.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Скрытые чувства или непроговоренные эмоции могут сбивать с толку, поэтому сейчас лучшее время вывести отношения на новый уровень честности. Не бойтесь возникающих трений: иногда именно сдержанный конфликт помогает прояснить ситуацию и продвинуться вперед.

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

12:39Война
Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Киеву и раскрыл планы РФ на зиму

Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Киеву и раскрыл планы РФ на зиму

12:04Украина
Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты

Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты

11:58Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полную

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сырости

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

Последние новости

12:51

Жена Усика показала неузнаваемого боксера и обратилась к нему: "17 лет вместе"

12:39

Трамп дал Зеленскому обещание на переговорах: когда и где состоится новая встреча

12:14

Победитель "Евровидения" Дамиано Давид женился: невеста нарушила свадебную традицию

12:04

Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Киеву и раскрыл планы РФ на зимуФото

11:58

Бабье лето возвращается: украинцев предупредили об изменении погоды и назвали даты

Зимой Россию ждет большой "туапсец": Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить УкраинаЗимой Россию ждет большой «туапсец»: Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить Украина
11:53

Китайский гороскоп на завтра, 26 сентября: Тиграм - благодарность, Лошадям - радость

11:38

"Трамп и Зеленский нашли друг друга": эксперт раскрыл жесткую схему переговоров

11:23

Православный календарь на 2027 год: даты Пасхи, Троицы и Рождества

11:17

"Будет очень короткой": в России анонсировали новую "СВО", подробности

Реклама
11:07

"Ты крутой, но не справляешься": эксперт объяснил, как Зеленский подколол Трампа

10:57

Пугачева со взрослой дочерью восхитили встречей с мировой звездой - детали

10:57

Как быстро почистить чеснок: лишь один из популярных лайфхаков реально работаетВидео

10:52

Часть армии РФ осталась без дронов: партизаны устроили мощную диверсию

10:25

Что нельзя хранить под кроватью: эксперты назвали вещи, которые легко повредить

10:14

Греет не хуже дров, а стоит копейки: названо доступное топливо для дома

09:49

Умерла знаменитая актриса и вдова Высоцкого — что известно

09:42

"Мимоза" по-новому: рецепт изысканного салата, который поразит своим вкусом

09:31

РФ ударила в жилой дом на Печерске в Киеве: погиб 14-летний пареньФото

09:18

Президент Южной Кореи обвинил Украину в срыве секретного соглашения

08:31

Россияне ударили по двум больницам в Запорожье, вспыхнул пожар: что известноФото

Реклама
08:17

Гороскоп на завтра, 26 сентября: Девам — сюрприз, Весам — раздражение

07:43

Четыре региона РФ в огне: пылают важные для оккупантов предприятия

06:58

Армия РФ ночью атаковали Киев: есть пострадавший, повреждена многоэтажка

06:11

Каспаров: российская оппозиция просто подняла Путину явкумнение

05:43

Тест на IQ: нужно найти фламинго среди цветов за 7 секунд

05:15

Самойлова решила отобрать четверых детей у путиниста Джигана: "Подала иск"

04:41

Осенний клад для сада и огорода: как превратить опавшие листья в натуральное удобрение

04:09

Когда обрезать абрикос осенью: какие ветки оставить, а какие срезатьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с утками за 48 с

03:33

Как за 5 минут определить кислотность почвы: простой трюк с содой и уксусомВидео

03:01

Как выбрать зимний комбинезон для ребенка: советы опытной мамы

02:15

Взрыв десятков атомных бомб: Земле угрожает "астероид апокалипсиса"

01:12

РФ готовит мобилизацию и новое наступление: Макрон раскрыл цель Кремля

24 сентября, четверг
23:57

"Встречи с Путиным не будет": неожиданный сценарий завершения войны

23:08

Унитаз засияет чистотой: копеечный домашний способ удивит результатомВидео

22:51

Если часто собирается вода в холодильнике: как решить проблему без мастера

22:12

РФ составила детальный план ударов по энергетике Украины: раскрыто, что в нем

22:03

Украина договорилась о ракетах для Patriot — ПВО ждет серьезное усиление

21:58

"Никто не будет платить налоги, если бизнеса не останется": Андрусив - об обстрелахмнение

21:47

Осенняя обрезка деревьев: когда она пойдет на пользу, а когда наоборот навредит

Реклама
21:46

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Белом доме завершились - говорили ли об Украине

21:12

РФ меняет тактику: генерал раскрыл цель затяжных атак на Киев

20:40

Один простой трюк — и дома станет теплее: радиаторы заработают на полнуюВидео

20:21

Почему энергетического перемирия не будет — названа неожиданная причина

20:03

"Анкориджские договоренности" исчезли из переговоров: Зеленский назвал причину

19:58

Что "погасит" экономику РФ: раскрыт сценарий краха режима Путина

19:44

Один тип кухонной доски сильно затупляет ножи: как выбрать лучший вариантВидео

19:31

Точно не "сиюминутно": как сказать на украинском правильно

19:11

Украинец устроил резню в Польше - Зеленский отреагировал

18:34

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сыростиВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять