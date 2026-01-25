Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Драконам - гармония, Змеям - завал

Сергей Кущ
25 января 2026, 12:01
118
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 26 января.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит составить семейный бюджет

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Сейчас время замедлить темп и сосредоточиться. Не пренебрегайте важными финансовыми интересами. Эмоции могут быть очень сильными. Подождите до завтра, если хотите, чтобы все прошло легче. Кто-то, кто стоит перед трудным выбором, может нуждаться в вашей поддержке. Обязательно составьте список, чтобы все было организовано.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Ваша склонность к риску может привести к проблемам. Кто-то может посчитать вас эгоистом. Вы можете почувствовать, что ваши критики беспокоятся без причины. Чтобы сегодня все сложилось, каждый должен сознательно стремиться к компромиссу. Но это может стоить того. Продолжайте говорить о том, что важно.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Эта неделя может быть успешной и энергичной, если вы будете действовать с осторожностью. Нет простого решения для чувства разочарования, но это не значит, что у вас нет ресурсов. Есть риск появления навязчивых мыслей. Обсуждение проблем с экспертом или доверенным другом улучшит ситуацию.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Сильная энергия укрепляет вашу уверенность в работе и способствует зарабатыванию денег. Если вы сохраните спокойствие и оптимизм, у вас появятся новые возможности. Ваша любовь к удовольствиям и веселому времяпрепровождению может быть довольно интенсивной под влиянием удачного для любви фактора. Сегодня вечером выйдите из дома и развлекитесь.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Пришло время сделать ваше окружение более гармоничным. Найдите время, чтобы переставить мебель. Новый облик дома может быть очень освежающим. Прислушайтесь к хорошему другу и воспользуйтесь его советом. Место, где можно понаблюдать за людьми, может быть очень увлекательным и зарядить вас энергией.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Вы можете почувствовать желание работать еще усерднее. Возможно, вам нужно немного расслабиться и устроить себе столь необходимый отдых. Тогда вы обретете и энергию, и помощь, необходимые для достижения больших результатов. Если у вас есть домашние животные, уделите больше времени изучению их привычек.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

В стрессовые времена легко поддаться негативным эмоциям, таким как обида, гнев и страх. Если вы заметили, что думаете таким образом, это признак того, что что-то вышло из равновесия. Помните, что все в той или иной степени испытывают трудности. Стремление всегда быть правым только ухудшает ситуацию.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Вы, как никто другой, сможете преодолеть сегодняшнюю энергетику, если будете готовы понять, что природа требует разрушения старого, чтобы родилось новое. Это удачное время, чтобы пересмотреть прошлое и изменить привычки, которые больше не служат вам.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Возможно, вы чувствуете на своих плечах всю тяжесть мира. Убедитесь, что это не связано с проблемами со здоровьем, которые вы игнорируете. Изменение рациона питания может иметь более положительный эффект, чем вы думаете. Проведите исследование и научитесь есть то, что нужно вашему организму.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Иногда трудно принять то, что уходит из вашей жизни. Но в конечном итоге изменения могут пойти вам на пользу. Не жалейте себя. Не поддавайтесь навязчивым переживаниям. Все это пройдет. У вас есть все необходимые навыки, чтобы справиться с ситуацией и добиться успеха! Впереди вас ждут лучшие дни.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Сегодня вы, скорее всего, предпочтете проверенных друзей и привычный распорядок дня. Возможно, вы пережили эмоциональную травму или находитесь в неудовлетворительных или жестоких отношениях. Изменения могут быть полезными и исцеляющими. Если вы отказываетесь меняться, кто-то или что-то может сделать это за вас. Будьте открыты.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Страхование здоровья, автомобиля или долгосрочного ухода – важные вещи, о которых нужно знать, если вы цените силу и влияние, которые дают деньги. Некоторые могут импульсивно решить сделать дорогую покупку во время путешествия или после эмоционального потрясения. Это может показаться гораздо более удовлетворительным, чем покупка продуктов, но это неразумно.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

13:11Война
Морозы готовят реванш: когда температура в Украине снова упадет до -17 градусов

Морозы готовят реванш: когда температура в Украине снова упадет до -17 градусов

13:03Синоптик
Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

12:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Последние новости

13:52

"За нами закрывали границу": известный продюссер раскрыл, как выезжал из Украины

13:33

Не для магазинов: тайна советской воды в жестяных банках

13:11

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

13:07

Доллар - не панацея: украинцам посоветовали, во что сейчас лучше вкладывать сбережения

13:03

Морозы готовят реванш: когда температура в Украине снова упадет до -17 градусов

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
12:26

Финансовый гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля

12:20

Россия готовит новые "катастрофические шаги": Максакова раскрыла смысл угроз КремляВидео

12:14

"Стала ангелом-хранителем": Сеитаблаев назвал актрису, заменившую ему мать

12:05

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

Реклама
12:04

РФ не прекращает уничтожать энергетику Украины: в ISW раскрыли главную цель врага

12:01

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Драконам - гармония, Змеям - завал

11:44

Любовный гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля

11:27

Тональный крем, BB, CC, DD-крем: в чем разница и как не ошибиться с выбором

11:20

"Жинка у меня": жених Леси Никитюк сделал трогательное признание

11:09

Евро может показать характер: украинцев предупредили о скачках стоимости валюты

11:05

Действительно ли русский язык ближе всего: какой язык на самом деле родственен украинскому

10:39

"Имеет два названия": немецкий барон 300 лет назад раскрыл правду об УкраинеВидео

10:28

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

10:25

"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени РоссииВидео

10:17

Елена Кравец рассказала о новой влюбленности — детали

Реклама
10:17

Гороскоп Таро на неделю с 26 января по 1 февраля: Ракам - озарение, Львам - действовать

09:48

Галкин жестко прошелся по РФ: защищал украинцев

09:44

Россияне атаковали дронами Харьков: в жилом секторе произошел пожарФото

09:37

Гороскоп Таро на завтра 26 января: Скорпионам - возрождение от боли, Льву - смелость

09:11

Гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля: Козерогам - ответственность, Девам - пауза

08:59

Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света, деталиВидео

08:59

Зима сдает позиции: синоптик рассказал, когда на Житомирщине прекратятся сильные морозы

08:16

Почему Колобка "съели": историки дали неожиданное объяснение

08:12

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:58

В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

05:55

Жизнь с мамой после 30: психологи назвали истинную цену "экономии"

05:45

Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

05:16

Соленые Рафаэлло, которые удивят всех: рецепт шикарной закуски за 5 минут

04:47

Жизнь страшнее кино: 8 фильмов, основанных на реальных событиях

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика-геймера за 71 секунду

03:23

Самый популярный фрукт становится роскошью: дефицит поднял цены до уровня экзотики

02:35

Климат против человека: ученые установили, что быстро ускоряет старение

24 января, суббота
23:11

Люди, родившиеся в эти месяцы, становятся сильнее с возрастом – кто они

23:00

Отключения 25 января: украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

22:31

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Реклама
21:32

Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

21:21

"Город освобожден": Тимочко рассказал о зачистке Купянска от оккупантов

20:45

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там былоВидео

20:31

Света не будет до 7 часов: графики отключений для Львова и области на 25 января

20:29

Без тепла, воды и электричества: Кличко назвал самый проблемный район Киева

20:28

Самойлова заберет все у путиниста-подкаблучника Джигана: лишится всего

19:58

Лайза Миннелли выпустила первую песню за 13 лет: для этого использовался ИИ

19:43

Может "склеить ласты": неожиданный прогноз о том, сколько осталось КадыровуВидео

19:29

Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

19:10

Никакой сделки Трампа нетмнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять