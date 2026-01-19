Гороскоп на завтра 20 января: Весам - срыв планов, Львам - ссора

Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 20 января всем знакам зодиака.

Гороскоп на 20 января 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 января

Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 20 января поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

Гороскоп на завтра - Овен

Особый комплимент от друга станет источником счастья, ведь вы сделали свою жизнь похожей на деревья, которые дают тень другим, сами выдерживая палящее солнце. Стоит следить за склонностью жить одним днем и чрезмерно тратить средства на развлечения. В этот день благоприятное время для восстановления старых контактов и отношений. Может ощущаться недостаток любви. Лучше избегать совместных проектов и партнерства. После завершения домашних дел представители этого знака зодиака в этот день могут посвятить свободное время просмотру фильма или общению по телефону. Брак — это не только совместный быт, но и умение находить время друг для друга.

Гороскоп на завтра - Телец

В этот день также благоприятное время для религиозных и духовных дел. Если вы давно просили должника вернуть деньги, а он или она этого избегали, в этот день ситуация может решиться неожиданно в вашу пользу. Не стоит делиться личными делами со случайными знакомыми. Возможно ощущение присутствия партнера или партнерши даже на расстоянии. Во время общения с людьми будьте внимательны — вы можете услышать ценный совет. Кто-то из вашего прошлого, вероятно, выйдет на связь и сделает этот день особенным. В этот день у вас и вашего мужа или жены состоится глубокий, душевный романтический разговор.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Ваша щедрость станет настоящим благословением, ведь вы, вероятно, избавитесь от таких недостатков, как сомнения, нелояльность, депрессия, недостаток веры, жадность, чрезмерная привязанность, эгоизм и ревность. Успешным бизнесменам этого знака зодиака в этот день стоит особенно внимательно подходить к инвестированию средств. Вечер в кругу друзей будет приятным как для отдыха, так и для планирования отпуска. Романтические чувства в этот день будут взаимными. Это один из тех удачных дней, когда вы будете чувствовать себя уверенно на работе: коллеги оценят ваши усилия, а руководство будет довольно прогрессом. Бизнесмены также могут получить прибыль. Нет ничего невозможного, если есть желание двигаться вперед. В этот день вы переживете один из лучших моментов в своей супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Рак

Следите за своим весом и избегайте переедания. Новые источники дохода могут появиться благодаря людям из вашего окружения. Кто-то, с кем вы живете, может быть разочарован и расстроен вашим легкомысленным и непредсказуемым поведением. Любовные переживания в этот день могут лишить вас сна. Сосредоточьтесь на работе и собственных приоритетах. Вернувшись из офиса, вы сможете посвятить время любимым хобби — это поможет успокоиться. Разногласия в этот день могут привести к ссоре между вами и партнером.

Гороскоп на завтра - Лев

Стоит направить избыток энергии на позитивные цели, чтобы получить хорошие плоды. В этот день вы будете излучать позитивную ауру и выйдете из дома в хорошем настроении, однако оно может испортиться из-за потери или кражи ценной вещи. Семейная ситуация может оказаться не такой стабильной, как кажется. В этот день вероятны ссоры или споры в семье, поэтому важно держать себя в руках. Все жалобы и обиды в отношениях исчезнут в этот благоприятный день. На работе все может сложиться очень хорошо, если вы просто поздороваетесь с человеком, который настроен к вам негативно.

Гороскоп на завтра - Дева

Вероятно, вы будете страдать от постоянной боли в шее или спине. Не игнорируйте это, особенно если боль сопровождается общей слабостью. В этот день отдых будет чрезвычайно важным. Коллега из вашего офиса может присвоить одну из ваших ценных вещей, поэтому стоит быть внимательными и держать личные вещи под контролем. Избегайте людей, которые могут негативно повлиять на вас, привив вредные привычки. Путешествия будут способствовать романтическим связям. Это день осторожных шагов, поэтому не стоит озвучивать свои идеи, пока вы не будете уверены в их успехе. Вы можете чувствовать усталость от чрезмерного общения и стремиться к уединению. Ваш партнер может непреднамеренно сделать что-то приятное и действительно незабываемое.

Гороскоп на завтра - Весы

Новые источники дохода могут появиться благодаря людям, которых вы знаете. На семейном фронте возможны трудности, поскольку пренебрежение обязанностями способно вызвать недовольство близких. Романтика и общение будут доминировать в ваших мыслях, даже несмотря на незавершенные дела. На работе кто-то может пытаться сорвать ваши планы, поэтому стоит внимательно следить за событиями вокруг. Это один из тех дней, когда не все идет по плану. В то же время ваш муж или жена порадует вас теплыми словами, которые напомнят о вашей ценности в его или ее жизни.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Очень удачный день для здоровья. Бодрое настроение придаст вам уверенности и внутренней силы. Игнорируйте тех, кто обращается с просьбами о временных займах. Неожиданно на помощь придет брат — важно поддерживать друг друга и действовать сообща, ведь сотрудничество является основой гармоничных отношений. Уровень энергии будет высоким, поскольку любимый человек будет дарить вам искреннее счастье. Партнеры с энтузиазмом отнесутся к вашим новым планам и начинаниям. Путешествия не дадут мгновенных результатов, но заложат прочный фундамент на будущее.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Это очень благоприятный день, чтобы избавиться от привычки употреблять алкоголь. Важно осознать, что алкоголь является серьезным врагом здоровья и снижает вашу работоспособность. В этот день вы можете пригласить членов семьи на вечеринку и потратить на них немало средств. Окружение будет настроено доброжелательно — многие захотят с вами дружить, и это принесет вам радость. В любви стоит проявить благоразумие. Ваши творческие и художественные способности привлекут внимание и могут принести неожиданные вознаграждения. День будет наполнен удачными идеями, а выбранная деятельность способна обеспечить прибыль, превосходящую ожидания. Супружеская жизнь в этот день будет спокойной и гармоничной.

Гороскоп на завтра - Козерог

Ожидается крепкое здоровье, поэтому благодаря хорошему самочувствию вы можете запланировать активный отдых или игры с друзьями. В финансовом плане ваша ситуация будет стабильной. Благоприятное расположение планет и накшатр откроет немало возможностей для заработка. Ваше обаяние и харизма помогут завести новые знакомства и друзей. Любовь не имеет границ — вы не только слышали об этом раньше, но и почувствуете на собственном опыте. Самый раздражительный человек в вашей рабочей команде может неожиданно проявить интеллект и здравый смысл. Духовный лидер или старейшина даст вам важные наставления.

Гороскоп на завтра - Водолей

Избегайте высококалорийной пищи, чтобы оставаться в форме и хорошем настроении. Игнорируйте тех, кто просит у вас в долг. Вечер в кино или ужин с вашим мужем/женой поднимет настроение и поможет расслабиться. Глаза вашего партнера скажут что-то действительно особенное. Новые начинания будут привлекательными и могут принести хорошую прибыль. В свободное время вы можете просматривать любимые веб-сериалы на мобильном. Ваш партнер также может сделать вам приятный сюрприз.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Здоровье будет отличным, несмотря на насыщенный день. Избегайте трат на алкоголь и сигареты — это вредит и здоровью, и финансам. Кто-то из ваших знакомых может чрезмерно реагировать на финансовые вопросы, что приведет к неприятным моментам дома. Романтические отношения возможны, но быстротечны. Не смешивайте приятное с полезным. Вечер в семейном кругу может быть приятным, хотя есть риск конфликта с близкими.

Источник: Astrosage.

