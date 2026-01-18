Укр
Гороскоп на неделю с 19 по 25 января: Львам - власть, Девам - прозрение

Сергей Кущ
18 января 2026, 08:42
Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что приготовили звезды на следующей неделе
  • На что нужно обращать внимание

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Эта неделя начинается с того, что ваша правящая планета забирает на себя все внимание. Меркурий и Луна встречаются с Марсом, одновременно ускоряя мысли, реакции и импульсы. Все кажется срочным, но не все заслуживает действий. Овен, обратите внимание, как быстро слова хотят превратиться в действия. Здесь есть сила, особенно когда вы делаете достаточно долгую паузу, чтобы направить ее. Дисциплина проявляется как самоуважение, а не сдержанность.

С течением дней Марс объединяется с Ураном, Сатурном и Нептуном, придавая вашему движению диапазон и цель. Инновации кажутся выполнимыми. Структура не кажется удушающей. Когда Марс входит в Водолей, мотивация смещается в сторону идей, превосходящих вас самих. Действуйте с учетом намерения и сообщества. Вы здесь не для того, чтобы выгореть. Вы здесь для того, чтобы создать импульс, который будет длиться.

Гороскоп на неделю Телец

Эмоции здесь не утихают постепенно. Встреча Луны с Венерой выносит чувства на поверхность, особенно в том, что касается комфорта, привязанности и ваших ожиданий от других. С Венерой в Водолее привычная динамика начинает требовать пространства для дыхания. Телец, желание уверенности и желание независимости не отменяют друг друга, даже если они кажутся противоречивыми. Соединение Венеры и Плутона усиливает ситуацию, показывая, где лояльность тихо превратилась в обязанность или где контроль маскируется под заботу.

С течением дней секстиль Луны и Венеры помогает сгладить эмоциональные всплески. Связь становится легче, когда честность ведет за собой. Вам не нужны гарантии, чтобы чувствовать себя в безопасности. Позвольте ситуациям меняться, не фиксируя их. Доверие растет быстрее, когда вы позволяете изменениям происходить естественно.

Гороскоп на неделю Близнецы

Мысли приходят быстро, когда Меркурий накапливает аспекты, начиная с соединения с Марсом, которое обостряет слова и реакции. Луна присоединяется к Меркурию в тот же день, что делает чувства более трудноотделимыми от мнений. Близнецы, ваш ум хочет двигаться быстрее, чем позволяет реальность. Затем вступают Сатурн и Уран, помогая идеям обрести структуру, не убивая оригинальность. В том, чтобы говорить точно то, что вы имеете в виду, есть реальная сила, но время важнее скорости.

Как только Меркурий входит в Водолей, мышление становится смелее и более исследовательским. Соединение Солнца и Меркурия усиливает уверенность, а встреча Меркурия с Плутоном переводит разговоры в область, которая кажется откровенной и интенсивной. Выбирайте честность с умыслом. Не каждая правда нуждается в аудитории, но правильная правда меняет все.

Гороскоп на неделю Рак

Все происходит одновременно. Луна образует соединения с Марсом и Меркурием, быстро зажигая эмоции, импульсы и воспоминания. Сатурн и Уран дают кратковременную стабильность, но новолуние в Козероге перезагружает ожидания в отношении ответственности и партнерства. Рак, в этот момент вам нужно обратить внимание на то, как быстро чувства превращаются в действия. Здесь есть импульс, но он сильнее всего, когда вы выбираете направление, а не реагируете только на инстинкты. По мере того как Луна проходит через Водолей, Рыбы, а затем Овен, эмоциональный тон продолжает меняться. Соединения с Венерой, Плутоном, Сатурном и Нептуном углубляют привязанность и чувствительность, в то время как многочисленные секстили предлагают облегчение через общение и поддержку. Квадраты в конце недели проверяют оптимизм. Не торопитесь. Вам не нужно обрабатывать все сразу, чтобы это имело значение.

Какой ваш знак зодиака
Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Что-то сбрасывается, прежде чем вы даже осознаете, что согласились на это. Новолуние в Козероге смещает фокус на ответственность, рутину и то, как вы на самом деле тратите свою энергию. Лев, это не гламурная работа, но она дает вам опору, о которой вы и не подозревали, что она вам нужна. Солнце в секстиле к Нептуну смягчает ожидания и делает интуицию более надежной, особенно когда логика кажется слишком жесткой. Вы пересматриваете, сколько времени вы уделяете людям.

Как только Солнце входит в знак Водолея, тон быстро меняется. Разговоры набирают скорость с соединением Солнца и Меркурия, а затем становятся интенсивными, когда Солнце встречается с Плутоном. На первый план выходит динамика власти, особенно в партнерских отношениях. Говорите честно, но не играйте. К концу недели эмоциональное равновесие возвращается, напоминая вам, что рост не обязательно должен ощущаться как борьба, чтобы быть реальным.

Гороскоп на неделю Дева

Ваш мозг просыпается рано и отказывается засыпать. Меркурий вызывает быстрое мышление, острые наблюдения и желание исправить то, что неэффективно, плохо сформулировано или просто неправильно. Дева, есть разница между тем, чтобы быть полезным, и тем, чтобы брать на себя неоплачиваемую редакторскую работу за всех остальных. Сатурн помогает вам оставаться достаточно реалистичным, чтобы расставить приоритеты, в то время как Уран подсказывает идеи, которые кажутся разрушительными, но необходимыми. Позвольте хорошим странным мыслям жить. Они на что-то натолкнут вас.

Как только Меркурий переходит в Водолей, мышление становится смелее и менее вежливым. Соединение Солнца и Меркурия укрепляет уверенность в вашем голосе, а встреча Меркурия с Плутоном переводит разговоры в область практических вопросов. Говорите то, что важно, и откажитесь от оговорок. Вам не нужно смягчать правду, чтобы она стала полезной. Точность говорит сама за себя.

Гороскоп на неделю Весы

Когда Венера объединяется с Плутоном, зоны комфорта быстро подвергаются сомнению. Привязанности становятся более явными, ожидания — более тяжелыми, а эмоциональные привычки — более трудноигнорируемыми. Встреча Луны с Венерой выталкивает чувства на поверхность, особенно в отношении связей и уверенности. Где-то посреди всего этого, Весы, становится очевидным, где вы поддерживали мир за свой счет. Попытки угодить всем перестают работать, когда эмоциональные вычисления больше не сходятся.

По мере развития событий, секстиль Луны и Венеры приносит облегчение благодаря честности и намеренному пространству. Привязанность чувствуется лучше, когда она выбрана, а не выторгована. Вам не нужно насильно поддерживать баланс, оставаясь согласным. Позвольте отношениям налаживаться естественным образом. Те, которые стоит сохранить, не рухнут, когда вы перестанете перекомпенсировать.

Гороскоп на неделю Скорпион

Это неделя, наполненная силой, и она не будет легкой. Луна, Венера, Меркурий и Солнце все вместе собираются на Плутоне, усиливая правду, привязанность и контроль. Разговоры раскрывают больше, чем предполагалось. Чувства всплывают на поверхность без спроса. Где-то между всем этим, Скорпион, становится очевидным, что все еще имеет над тобой влияние, а что уже не заслуживает его. Обратите внимание на то, что вызывает реакцию. Именно в этом и заключается суть.

По мере развития событий влияние Плутона смещается от разоблачения к действию. Секстиль Луны и Плутона дает более устойчивую основу, помогая вам реагировать, а не просто реагировать. Вам не нужно доминировать над моментом, чтобы владеть им. Выбирайте намерение, а не импульс. Сила работает лучше всего, когда она сфокусирована, а не рассеяна по эмоциональным перепалкам, которые не продвигают вас вперед.

Гороскоп на неделю Стрелец

На этой неделе эмоции разрастаются, и не все из них вписываются в ваш обычный оптимизм. С ретроградным Юпитером в Раке, чувства, связанные с безопасностью, привязанностью и историей, поднимаются на поверхность, независимо от того, запланировали ли вы для них время или нет. Оппозиция Луны и Юпитера вызывает яркие реакции, особенно когда ожидания не совпадают. Стрелец, легко обещать уверенность, не проверив свои собственные пределы. Сделайте паузу, чтобы заметить, что вы на самом деле предлагаете по сравнению с тем, что от вас требуют.

Поддержка приходит через тригон Луны и Юпитера, который напоминает вам, что связь не обязательно должна быть тяжелой, чтобы быть значимой. Тем не менее, квадратура в конце недели предупреждает о чрезмерности. Чрезмерная эмоциональная нагрузка быстро истощает энергию. Вам не нужно все исправлять, чтобы быть щедрым. Сейчас присутствие значит больше, чем грандиозные жесты.

Гороскоп на неделю Козерог

Стабильность сейчас не достигается путем насильственного удержания всего вместе. С Сатурном в Рыбах поддержка проявляется через сотрудничество, а не через контроль. Ранние секстили Луны и Меркурия помогают разговорам проходить без превращения в обязательства. Козерог, осознание того, что не каждая ответственность требует вашей подписи, приносит облегчение. Прогресс ощущается более плавным, когда вы позволяете структуре быть гибкой, а не жесткой.

По мере продвижения недели секстили Сатурна с Ураном и Марсом сочетают дисциплину с импульсом, делая изменения осуществимыми, а не разрушительными. Затем Луна встречается с Сатурном, требуя эмоциональной ответственности без самоосуждения. Проявляйте себя так же, как вы проявляете себя перед другими. Границы не ограничивают рост. Они защищают энергию, необходимую вам для продолжения движения.

Гороскоп на неделю Водолей

Энергия приходит волнами, которые на этот раз действительно имеют смысл. Серия поддерживающих тригонов с Ураном продвигает идеи, не разрушая при этом вашу жизнь. Мысли складываются, появляется мотивация, и изменения кажутся намеренными, а не реакционными. Водолей, редко бывает, что вы чувствуете такую гармонию со своей собственной непредсказуемостью, поэтому обратите внимание на то, что кажется одновременно захватывающим и осуществимым. Участие Сатурна помогает закрепить вдохновение в чем-то, что будет длиться.

Когда Луна образует квадратуру с Ураном, происходит кратковременный эмоциональный всплеск, который может подтолкнуть вас к тому, чтобы слишком быстро сдаться или отстраниться. Не делайте этого. Облегчение наступит, когда Луна снова сгладит ситуацию. Подождите, прежде чем делать выводы. Вам не нужно убегать от дискомфорта, чтобы оставаться свободным. Иногда оставаться в настоящем — это самый радикальный шаг, который можно сделать.

Гороскоп на неделю Рыбы

Все кажется немного проницаемым, как будто грань между мыслями, чувствами и инстинктами стала более тонкой. С Нептуном в доме и постоянной поддержкой Луны, Солнца и Меркурия интуиция становится сильнее, а отвлекающие факторы быстро исчезают. Рыбы, это не бегство от реальности, это осознанность. Идеи приходят цельными, а не полусформированными, и эмоциональные сигналы имеют смысл без их чрезмерного анализа. Позвольте себе следовать вдохновению, не извиняясь за то, насколько нелинейным выглядит этот процесс.

По мере развития недели Марс, поддерживающий Нептун, придает мотивацию чувствам. Действия наконец-то соответствуют намерениям. Соединение Луны и Нептуна усиливает чувствительность, поэтому границы становятся важнее, чем обычно. Защищайте свою энергию, не отказываясь от связей. Когда вы уважаете свои границы, творчество и эмпатия остаются источником питания, а не истощением.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

