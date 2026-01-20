Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 21 января: Девам - неожиданный подарок, Водолеям - конфликт

Руслана Заклинская
20 января 2026, 13:35
249
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 21 января всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 21 января: Девам - неожиданный подарок, Водолеям - конфликт
Гороскоп на 21 января 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 января
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 21 января поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Поощряйте свой ум к позитиву: любви, надежде, вере и состраданию. В этот день планеты не будут способствовать финансам, поэтому лучше берегите деньги. Уделяйте время семье. Коллеги будут вести себя как ангелы, а дома можно найти вещь из детства. День может быть непростым из-за разногласий, которые повлияют на отношения.

Гороскоп на завтра - Телец

Обратитесь за поддержкой к семье и принимайте помощь с уважением. Делитесь проблемами, ведь это снимет напряжение. Для дополнительного заработка выбирайте надежные финансовые схемы. В этот день у вас много энергии, поэтому организуйте вечеринку или мероприятия для друзей. Работу могут проверить, возможны последствия ошибок. Бизнесмены могут изменить направление дела. Хотя планы могут сорвать незваные гости, брак и отношения принесут радость.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Благоприятный день для выгодного заработка. Прогулка с друзьями вечером принесет пользу. Держите романтические чувства при себе. Хорошее время для нового партнерского дела, но хорошо обдумайте все предложения. Найдется время для себя и творчества. Возможны ссоры с партнером из-за недостатка внимания.

Гороскоп на завтра - Рак

Здоровье укрепится, если делиться счастьем с другими. В этот день вы осознаете важность денег, потому что средств может не хватать. Друг обратится за советом. Избегайте споров на свидании. Займитесь творческой работой и найдите время для себя. Слишком высокие ожидания могут огорчить в браке.

Гороскоп на завтра - Лев

Медитация и йога будут полезны для тела и души. Из-за болезни члена семьи возможны финансовые трудности — беспокойтесь об их здоровье больше, чем о деньгах. В этот день многие хотят стать вашим другом. Романтики не ожидается. Возможно повышение на работе. Дети и партнер могут жаловаться на недостаток вашего внимания.

Гороскоп на завтра - Дева

День пройдет с улыбкой, незнакомцы будут казаться знакомыми. Незапланированные доходы улучшат финансовое положение. Родственники принесут подарки, но ожидают помощи. Возможны недоразумения из-за родственников партнера. Смелые решения принесут успех. Путешествия и обучение повысят осознанность. Поведение партнера может повлиять на работу.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Откажитесь от кофе, особенно при проблемах с сердцем. Будьте внимательны к своим вещам на работе, так как коллега может их взять. Друзья принесут комфорт. Любовь может получить новый поворот - обсудите перспективу брака внимательно. Работа будет оценена, но в этот день вы предпочитаете одиночество. Возможно приятное свидание с партнером.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Успех прошлых дел повысит вашу уверенность. Новые возможности заработка будут выгодными. Приятные новости поднимут настроение, а их обсуждение с семьей принесет радость всем. Вы найдете утешение в объятиях любимого человека. Освоение новых навыков важно для карьерного роста. Возможно неожиданное важное приглашение. День для светлых моментов в браке.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Вам следует посвятить свободное время своим хобби или тому, что вам больше всего нравится. Важно проводить время с детьми. Правильно относитесь к делам, поскольку настроение вашего мужа/жены не очень хорошее. Ваши коллеги будут понимать вас лучше, чем когда-либо. Вы сможете найти время для себя, несмотря на насыщенный график. Вы можете заняться чем-то творческим в свободное время. Также в этот день вы можете чувствовать себя неловко из-за поступка вашего мужа/жены, но позже вы поймете, что это произошло навсегда.

Гороскоп на завтра - Козерог

Поддержка влиятельных людей улучшит настроение. Бизнес может принести прибыль. Домашние дела вызовут стресс. Партнер может расстроиться из-за ваших привычек. Отложенные решения вам придется принять, а планы упорядочить. Возможен просмотр фильма, но он не порадует.

Гороскоп на завтра - Водолей

Наслаждайтесь жизнью в полной мере. Проверяйте инвестиции дважды. Избегайте споров с близкими и контролируйте слова с любимым человеком. Изменения на работе ожидаются положительные. Путешествия и обучение повысят осознанность. Родственники могут вызвать конфликты с партнером.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ваша надежда расцветет, как цветок. Те, кто управляет малым бизнесом, в этот день могут получить совет от партнеров, который может принести им финансовую выгоду. Ваш партнер будет поддерживать вас и помогать. Шансы на встречу с интересным человеком очень высоки. Бизнес и образование будут полезны для некоторых. Вы обязательно найдете время для себя среди своего плотного графика. Однако, вы не сможете использовать это время в соответствии со своими потребностями. Вы можете получить удивительный сюрприз.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ядерная безопасность под угрозой: из-за российской атаки ЧАЭС полностью обесточена

Ядерная безопасность под угрозой: из-за российской атаки ЧАЭС полностью обесточена

14:59Энергетика
Рядом с РФ и Беларусью: Зеленский отреагировал на приглашение Украины в Совет мира

Рядом с РФ и Беларусью: Зеленский отреагировал на приглашение Украины в Совет мира

14:33Политика
"Шахеды" не остановить только перехватчиками: эксперт назвал более эффективную тактику

"Шахеды" не остановить только перехватчиками: эксперт назвал более эффективную тактику

14:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

Последние новости

14:59

Ядерная безопасность под угрозой: из-за российской атаки ЧАЭС полностью обесточена

14:50

За 10 лет своего существования НАБУ проело более 10,6 млрд грн налогов украинцев – эксперт

14:36

Сибирский антициклон с морозами бушует на Полтавщине: как изменится погода

14:33

Рядом с РФ и Беларусью: Зеленский отреагировал на приглашение Украины в Совет мираВидео

14:25

Когда празднуют Сретение 2026: точная дата, история праздника, что нельзя делать

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:16

Тарас Тополя стал новой жертвой после "слива" скандального видео экс-жены - детали

14:12

"Шахеды" не остановить только перехватчиками: эксперт назвал более эффективную тактику

14:04

Галкин показался в новом образе: стал бородачом

13:38

Ситуация обостряется: враг оккупировал село и продвинулся на горячем направлении

Реклама
13:37

Американцы массово отказываются от работы за 120 тысяч долларов – в чем причина

13:35

Гороскоп на завтра 21 января: Девам - неожиданный подарок, Водолеям - конфликт

13:33

Известный режиссер раскрыл последствия развода Денисенко: "Не умеет прятать"

13:16

Украинцам рассказали, что положить на подоконник, чтобы сохранить тепло в доме

13:07

Игнат раскрыл, куда летела ракета "Циркон" и назвал циничный замысел врага

13:05

Украину сильно пригреет: известна точная дата резкого потепления

12:49

Лавров заявил, что Украина находится в "очень плохой ситуации" и назвал "врагов" РФ

12:42

Дочки Заворотнюк вышли на публику ради вдовца актрисы — детали

12:17

Землю накрыла мощная магнитная буря "красного уровня": к чему следует быть готовым

12:05

Где в Украине самая сложная ситуация после атак РФ: Зеленский раскрыл деталиФото

11:56

"Тяжелая тема": украинская актриса рассказала о службе бывшего мужа

Реклама
11:32

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

11:09

"Не поделили": Глущенко откровенно высказалась о разводе с мужем

10:54

В жизни не чувствовал себя таким униженным: сын Бэкхемов выдал обиду на матьФото

10:49

Атака РФ была не столь массированной, как ожидалось: Братчук предположил, что задумал враг

10:45

РФ выпустила по Украине "Циркон", рой ракет и БПЛА: сколько целей сбили ВСФото

10:32

Трамп позвал Путина в Совет мира и пригрозил Макрону из-за "враждебности"Видео

10:25

Удар по Ровенской области: более 10 тыс. человек остались без света, есть разрушения

10:20

22 января изменило Украину навсегда: что на самом деле означает День Соборности

10:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 января (обновляется)

10:13

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

10:10

Как сегодня отключают свет в Одессе: график отключения на 20 января

10:08

Пролежит годами: какой едой запастись на случай полного блэкаутаВидео

09:37

В Украине ввели аварийные отключения света: где графики не действуют

09:29

Трамп собирается стать президентом земного шара?мнение

09:16

"Прилет" в многоэтажку и энергообъект: известны последствия атаки РФ на ОдесчинуФото

09:13

С ними лучше не спорить: знаки зодиака с самым взрывным характером

09:13

Не только "Завтрак у Тиффани": какие фильмы с Одри Хепберн нельзя упустить

08:55

Отключение света в Украине — графики на 20 января (обновляется)

08:49

Атака РФ на Киев и область: есть жертва и пострадавший, повреждены жилые дома и школаФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:35

В результате атаки РФ Киев остался без тепла и воды: где ситуация хуже всего

08:28

Проверка на прочность: два ключевых показателя для оценки отношений

08:24

Редкий пуск из Крыма: мониторы раскрыли детали необычной атаки РФ на Украину

08:02

Елена Мозговая вернулась после 10 дней в больнице - где лежала продюсерка

07:42

Метро Киева будет курсировать с изменениями: как ходят поезда

06:43

Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара

06:10

Почему интерес Трампа к войне ослабнетмнение

05:21

Комплименты с двойным смыслом: 10 фраз, которыми на самом деле хотят унизить

04:55

Названы 6 видов рыбы, которая лучше всего восполняет недостаток витамина D

04:30

Финансовый сдвиг уже близок: каким знакам зодиака Вселенная даст зеленый свет

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять