Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 января

Сергей Кущ
18 января 2026, 11:06
39
Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 19 по 25 января всем знакам зодиака.
Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Раки могут завязать настоящую любовную связь
  • Девы будут беспокойны и, кроме того, эмоциональны

Любовный гороскоп на неделю обещает интересные перемены в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Ближайшие семь дней принесут романтику, разочарования и любовные приключения всем представителям зодиакального круга.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Любовный гороскоп на неделю - Овен

На этой неделе в вашей личной жизни будет смесь страсти и самоанализа. Вы можете почувствовать потребность как в острых ощущениях, так и в эмоциональной стабильности, что может привести к внутреннему конфликту.

Если вы одиноки, кто-то из вашего прошлого может вновь появиться в вашей жизни, или вы можете почувствовать влечение к человеку, который напоминает вам о знакомых чувствах. Доверяйте своей интуиции, но не торопитесь.

Для тех, кто находится в отношениях, это хорошее время, чтобы замедлить темп и восстановить связь на более глубоком уровне. Небольшие жесты и значимые разговоры будут иметь большое значение.

Любовный гороскоп на неделю — Телец

На этой неделе в вашей эмоциональной жизни происходят тихие, но сильные изменения. Вы учитесь доверять снова, будь то с кем-то новым или открывая свое сердце тому, кого вы уже знаете.

Энергия этой недели побуждает вас больше слушать, чем говорить. Возможно, вы помогаете любимому человеку справиться с его эмоциями, и ваше спокойствие будет для него настоящим утешением.

Если вы одиноки, вы ищете настоящие, значимые связи, а не просто случайный флирт. Выбирайте качественные разговоры.

Любовный гороскоп на неделю — Близнецы

Эта неделя дает возможность прояснить ситуацию и укрепить эмоциональные связи. Если вы сдерживали свои чувства, сейчас самое время высказаться честно, но доброжелательно.

Те, кто находится в отношениях, могут вернуться к прошлым недоразумениям, но решение близко, если обе стороны проявят терпение. Одинокие Близнецы могут почувствовать влечение к кому-то с острым умом или быстрой сообразительностью.

Разговоры будут играть ключевую роль в завязывании связей. Старайтесь не распылять свое внимание, сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве.

Любовный гороскоп на неделю — Рак

На этой неделе ваше внимание в любви будет сосредоточено на внутреннем мире. Вы можете почувствовать себя более задумчивым, желая понять свои эмоциональные потребности.

Если вы состоите в отношениях, тихая поддержка и внимательные жесты будут значить больше, чем слова. Дайте понять своему партнеру, насколько важна для вас его присутствие.

Если вы одиноки, вас может привлечь человек, который кажется вам знакомым или эмоционально уравновешенным. Доверяйте своей интуиции, но сохраняйте ясность ума.

Ничего страшного, если все происходит медленно. Глубокие связи формируются, даже если они еще не очевидны.

Любовный гороскоп на неделю — Лев

На этой неделе любовь приобретает более медленный, более вдумчивый тон. Вы можете почувствовать необходимость отступить и оценить, что действительно важно в ваших отношениях.

Это идеальное время для укрепления эмоциональной близости, а не для поиска постоянных острых ощущений. Для тех, кто находится в отношениях, тихая поддержка и искренние разговоры сблизят вас.

Если вы одиноки, сосредоточьтесь на связях, которые кажутся эмоционально безопасными и подлинными, а не на ярких. Кто-то, кого вы упустили из виду, может проявить неожиданную глубину.

Любовный гороскоп на неделю — Дева

На этой неделе ваше очарование достигает пика, легко притягивая людей. Это хорошее время, чтобы выйти из зоны комфорта и исследовать новые способы выражения любви.

Если вы состоите в отношениях, удивите своего партнера внимательными жестами, чтобы возродить волнение и углубить близость. Одинокие могут обнаружить, что общественные мероприятия порождают многообещающие разговоры, будьте открыты для шутливых перепалок и неожиданных встреч.

Эмоциональная уязвимость сейчас кажется более безопасной, поэтому не стесняйтесь показывать свою мягкую сторону. Искренняя связь уже не за горами, и ваша готовность быть аутентичным откроет двери к значимой любви.

Любовный гороскоп на неделю — Весы

Эта неделя может немного испытать ваше терпение. Небольшие недоразумения или задержки в общении с партнером могут вызвать напряжение.

Если что-то не кажется вам правильным, не позволяйте этому перерасти в разочарование. Вместо этого, сделайте шаг назад и спокойно обсудите это.

Вы цените гармонию, и на этой неделе вам предстоит быть миротворцем. Для тех, кто одинок, кто-то может показаться заинтересованным, но неясным в своих намерениях.

Не торопитесь, понаблюдайте за его поступками, а не только за словами. Вы можете чувствовать себя неуверенно, но ясность придет, если вы останетесь честными и реалистичными.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на неделю - Скорпион

Страсти усиливаются, и ваше желание близости становится более выраженным. Если вы состоите в отношениях, физическая и эмоциональная близость прекрасно сочетаются, просто будьте внимательны к эмоциональным крайностям.

Небольшие недоразумения могут перерасти в серьезные конфликты, если вы не будете осторожны в своих высказываниях. Общайтесь четко и выражайте свои намерения реалистично.

Для одиноких химическая притягательность может возникнуть легко, но решающим фактором будет эмоциональная совместимость. Магнетическое знакомство может произвести сильное впечатление, но не торопитесь, прежде чем погрузиться в отношения.

Любовный гороскоп на неделю — Стрелец

Сейчас вы будете чувствовать себя более выразительным, стремясь поделиться тем, что у вас на сердце, и исследовать более глубокие эмоциональные связи. В долгосрочных отношениях романтика может возродиться благодаря значимым жестам и общим мечтам.

Старайтесь не доминировать в разговорах, дайте возможность высказаться и вашему партнеру. Если вы одиноки, ваше очарование и теплота привлекают поклонников, но важно проявлять разборчивость.

Кто-то может показаться идеальным на первый взгляд, но не торопитесь давать обещания. Эмоциональная открытость — ключ к успеху на этой неделе, и сейчас хорошее время, чтобы спросить себя, чего вы действительно хотите.

Любовный гороскоп на неделю — Козерог

На этой неделе эмоциональная напряженность усиливается, побуждая вас проанализировать баланс между отдачей и получением в вашей личной жизни. Для тех, кто находится в отношениях, это важный момент, чтобы убедиться, что оба партнера чувствуют себя услышанными и ценимыми.

Не держите эмоции в себе — открытый диалог сгладит трения. Одинокие могут неожиданно почувствовать влечение к человеку с сильными ценностями и спокойной интенсивностью.

Эта связь может начаться незаметно, но имеет долгосрочный потенциал. Вы, вероятно, будете жаждать чего-то более глубокого, чем поверхностное влечение, и эта жажда будет направлять ваши выборы.

Любовный гороскоп на неделю — Водолей

Эта неделя принесет эмоциональную интенсивность, которая может проявиться в тихие моменты. Любовь станет более глубокой, более рефлексивной, а иногда и немного ошеломляющей.

Вы можете вернуться к прошлым чувствам, воспоминаниям или нерешенным вопросам — не для того, чтобы зацикливаться на них, а для того, чтобы излечиться. Одинокие люди могут восстановить связь с кем-то из прошлого или почувствовать влечение к кому-то эмоционально знакомому.

Для пар это идеальное время, чтобы восстановить близость через общие цели и честные разговоры. Могут возникнуть небольшие разногласия, но они являются ключом к более глубокому пониманию.

Любовный гороскоп на неделю — Рыбы

На этой неделе ваш эмоциональный радар особенно силен, что позволяет вам чувствовать тонкие изменения в вашей личной жизни. Эта интуитивная способность помогает вам установить более глубокую связь, но может также привести к чрезмерному анализу.

Сопротивляйтесь желанию слишком много вкладывать в слова или действия вашего партнера — вместо этого общайтесь. Если вы находитесь в длительных отношениях, это отличное время, чтобы обсудить планы на будущее или пересмотреть ваши общие цели.

Одинокие люди могут неожиданно почувствовать влечение к кому-то с глубокими эмоциями и творческой страстью. Энергия благоприятна для душевных связей, но только если вы останетесь реалистами.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака любовный гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар "большой ракетой": появились новые детали массированной атаки по РФ, куда попали

Удар "большой ракетой": появились новые детали массированной атаки по РФ, куда попали

11:55Война
Платный "билет" в Совет мира: Bloomberg раскрыл детали громкой инициативы Трампа

Платный "билет" в Совет мира: Bloomberg раскрыл детали громкой инициативы Трампа

09:59Мир
В Украине начались экстренные отключения света - где больше не действуют графики

В Украине начались экстренные отключения света - где больше не действуют графики

09:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

Последние новости

12:14

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 января

12:02

"Масик есть": Леся Никитюк показала редкий отдых с женихом-военнымВидео

11:59

Доллар меняет цену: прогноз эксперта по стоимости до 25 января

11:55

Удар "большой ракетой": появились новые детали массированной атаки по РФ, куда попали

11:24

"Боевые" монахини, которых замечали возле оккупантов, пробрались в Швецию - СМИ

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
11:06

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 января

10:57

Круглосуточные ограничения: как 18 января будут отключать свет в Житомирской области

10:41

"Спасибо за моральные травмы": известная певица высмеяла Jerry Heil и со скандалом покинула ее лейбл

09:59

Платный "билет" в Совет мира: Bloomberg раскрыл детали громкой инициативы Трампа

Реклама
09:54

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 января: Рыбам нужна помощь, Весам - интрига

09:25

В Украине начались экстренные отключения света - где больше не действуют графики

08:58

Удар по логистике РФ: партизаны "АТЕШ" атаковали ключевой энергообъект Брянска

08:53

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

08:42

Гороскоп на неделю с 19 по 25 января: Львам - власть, Девам - прозрение

08:30

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 января (обновляется)

08:10

У Украины есть 2-3 месяца: что будет потоммнение

07:39

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенокФотоВидео

06:10

Почему Лондон не хочет встречи с Путиныммнение

05:27

Котлеты из обычного фарша совершенно по-новому: рецепт проще простого

Реклама
04:36

Избранные Вселенной: три знака зодиака, которых ждет неожиданный поворот в жизни

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с игрушкой за 19 секунд

03:00

Настало лучшее время: четыре знака зодиака вступают в период большой удачи

01:49

Ученые ошеломили катастрофическим прогнозом: Земля может быть испарена Солнцем

17 января, суббота
23:45

Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"Фото

22:33

Не уксус и не химия: найдено средство против плесени, которое реально работаетВидео

22:11

Трем знакам зодиака уготована радикальная перезагрузка: перемены на пороге

21:37

Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

21:11

"Тема закрыта": Милевский подрался с экс-одноклубником по "Динамо" во время матчаВидео

20:34

Ограничения во всех регионах: как будут отключать электроэнергию 18 января

20:17

"На кону - глобальный мир": Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии

19:34

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

19:33

Энрике Иглесиас поделился милым видео: читает рэп с дочкой от КурниковойВидео

19:31

Удар по месту запуска Орешника: СМИ узнали о мощной атаке дронов

19:10

Оккупанты готовят террор еще одного города fpv-дронамимнение

19:03

В Италии задержали судно, которое перевозило металлы из российского порта

18:44

В ГУР узнали планы врага: Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ

18:23

Элиты РФ начали договариваться с США: Курносова оценила возможность ареста Путина

18:05

"Киев не сможет функционировать": нардеп описал три сценария украинской энергетики

17:30

Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов

Реклама
17:11

Суспильне отреагировало на скандал вокруг финалистки Нацотбора и ее связей с РФ

16:49

Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами: Зеленский рассказал

16:40

Путинист Певцов осунулся и превратился в пенсионера

16:20

РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

16:20

Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

16:09

Отступят ли морозы из Полтавы и области: синоптики дали прогноз

15:55

Ослабление комендантского часа: какие документы нужно иметь при себе военнообязанным

15:52

Гороскоп Таро на завтра 18 января: Ракам - благодарить, Весам - шаг вперед

15:44

Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

15:28

Заточка или правка: как правильно точить кухонные ножи в домашних условиях

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять