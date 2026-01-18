Укр
Читать на украинском
Избранные Вселенной: три знака зодиака, которых ждет неожиданный поворот в жизни

Марина Фурман
18 января 2026, 04:36
В списке есть представители знака Водолей.
Гороскоп для трех знаков зодиака до конца января / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чья жизнь перевернется "с ног на голову"
  • Кто получит перспективную возможность на работе

Вторая половина января для трех знаков зодиака — это период перемен и внутреннего роста. Они получат особый шанс, который изменит буквально все. Главред выяснил, кто попал в список счастливчиков.

Весы

Для Весов середина января может стать переломным моментом в сфере отношений и договоренностей. Они долго пытались сохранить равновесие, приспособиться и найти общий язык, однако сейчас может наступить момент, когда Весы поймут, что лучше человека или ситуацию отпустить.

Изменения могут начаться с одного разговора, который на первый взгляд кажется простым.

Совет для Весов: если вы чувствуете, что "не можете больше так жить", тогда лучше начать все с чистого листа.

Водолей

Середина января может принести Водолею неожиданный поворот – но это будет тот поворот, о котором они тайно мечтали уже давно. Новая идея, предложение или человек могут открыть дверь к совершенно другой жизни.

Представители этого знака зодиака могут сменить работу, направление, ритм жизни, а некоторые – даже окружение.

Совет Водолею: не отвергайте идею только потому, что она кажется "слишком смелой", пишут на портале Made in Vilnius.

Козерог

Козерогам середина января подарит новые знакомства, благодаря которым откроются новые возможности в жизни.

Эти счастливчики получат интересное предложение на работе, которое изменит весь план на год. Это будет нелегко, но будет того стоить.

Совет Козерогу: не бойтесь большей роли. Только не забывайте – ваш успех зависит от того, насколько хорошо вы управляете темпом и энергией.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

