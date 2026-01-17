Укр
Им всегда везёт в любви: астрологи назвали три самых счастливых знака зодиака

Сергей Кущ
17 января 2026, 01:39
Каждый из них по-своему притягателен, но всех объединяет одно: искренность чувств и способность создавать отношения, наполненные теплом, страстью и гармонией.
Астрологи назвали три самых счастливых знака зодиака в любви
Астрологи назвали три самых счастливых знака зодиака в любви / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Рыбы — мечтатели, которые верят в настоящую любовь
  • Львы — прирождённые любимцы судьбы в романтической сфере

Любовь — одна из самых загадочных и желанных сфер жизни. Одним она даётся через испытания, другим — словно сама идёт в руки. Астрологи уверены: некоторым знакам зодиака действительно чаще везёт в романтических отношениях. Они умеют любить, притягивают партнёров и создают прочные союзы.

Рыбы

Рыбы по праву считаются одним из самых романтичных знаков зодиака. Они тонко чувствуют эмоции — как свои, так и чужие, что помогает им выстраивать глубокую эмоциональную связь с партнёром. Их умение любить искренне и без условий делает отношения особенно тёплыми и душевными.

видео дня

Рыбы — мечтатели, которые верят в настоящую любовь и часто визуализируют идеальный союз. И хотя их идеализм иногда кажется наивным, именно он нередко приводит к по-настоящему красивым и счастливым отношениям, когда мечты совпадают с реальностью.

Телец

Телец — символ надёжности и верности в любви. Представители этого земного знака ценят стабильность, безопасность и долгосрочные отношения. Они не склонны к мимолётным увлечениям и предпочитают строить прочный союз, основанный на доверии и уважении.

Тельцы умеют заботиться, создавать уют и радовать партнёра приятными мелочами — от романтических ужинов до тёплой атмосферы в доме. Их спокойствие и постоянство притягивают людей, ищущих уверенность в любви, что и делает Тельцов одними из самых удачливых в отношениях.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Львы — прирождённые любимцы судьбы в романтической сфере. Они яркие, харизматичные и страстные, поэтому редко остаются без внимания. Их уверенность в себе действует магнетически, а умение красиво ухаживать делает отношения насыщенными и эмоциональными.

Львы щедры на чувства и комплименты, они любят радовать партнёра и быть источником вдохновения. Их энтузиазм и любовь к жизни часто приводят к ярким, захватывающим романам, которые оставляют глубокий след в сердце.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

