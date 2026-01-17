Финансовый прорыв близко: трем знакам зодиака повезет с деньгами уже вот-вот

На них может обрушиться "денежный дождь".

Финансовый гороскоп

Вторая половина января для некоторых знаков зодиака станет настоящим облегчением в финансовом плане. Это время, когда усилия наконец принесут ощутимый результат. Главред выяснил, кто будет купаться в деньгах.

Козерог

Для Козерога середина января — один из самых сильных моментов года. Это время, когда их работа и результаты получат вознаграждение.

Во второй половине января может прийти решение, которого Козероги долго ждали: новые обязанности, предложение о работе или другая финансовая новость.

Совет Козерогу: если появится возможность договориться о вознаграждении или условиях — не упустите ее. Ваша позиция сейчас сильна, пишут на портале Made in Vilnius.

Скорпион

Середина января может принести Скорпиону финансовый успех благодаря стратегии и интуиции. Они могут заметить возможность, которую другие не видят, или вовремя принять решение, которое впоследствии окажется чрезвычайно выгодным. Это благоприятное время для сделок, договоренностей, дополнительных источников дохода.

Совет Скорпиону: доверяйте интуиции, но опирайтесь на факты.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Для Стрельца середина января обещает волну успеха: много предложений, которые могут принести деньги. Активность, новые проекты и смелые решения помогут быстро получить финансовую выгоду.

Совет Стрельцу: главное решительно действовать и принимать все возможные изменения.

