Любовный гороскоп 2026: какие знаки зодиака ждут кризисы и свадьбы в новом году

2026 год пройдет под знаком глубины, надежности и зрелых решений в отношениях. Случайные романы уступят место союзам с общими ценностями и планами.

Влад Росс рассказал, кому повезет в любви в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2026 год и рассказал Главреду, каким знакам зодиака повезет в любви. По его словам, многие пары пройдут проверку на прочность, а одинокие получат шанс на судьбоносную встречу.

Любовный гороскоп 2026 для всех знаков зодиака

Овен

Одиноким Овнам в 2026 году следует обратить внимание не на яркий образ, а на внутренние качества потенциального партнера. Знакомства, вероятнее, будут происходить в привычной среде: на работе, учебе и благодаря общим друзьям. По словам Росса, акцент стоит сместить на глубину и надежность.

Весной может обостриться чувство одиночества, и это будет сигналом о том, что следует расширить круг общения через хобби и общественную деятельность.

Для Овнов, которые уже в паре, 2026 год станет проверкой чувств на прочность. Особенно это будет касаться быта, семьи, совместного планирования бюджета, ремонта, вопросов, связанных с детьми и родителями.

От обоих партнеров потребуется гибкость и умение договариваться. Не исключены кризисы кризисы в отношениях, но совместная поездка или новый общественный проект помогут восстановить связь.

Самые гармоничные периоды для укрепления отношений с близкими, особенно с мужем или женой – конец весны и вся осень.

Телец

Год будет благоприятен для знакомств в привычной спокойной обстановке, например, на работе, в компании с общими друзьями, при занятиях, связанных с домом и комфортом. Если отношения начнутся без лишней спешки, то могут перерасти во что-то серьезное.

Для Тельцов, которые уже в паре, 2026 год будет временем для инвестирования в совместный быт и будущее, планирования общего бюджета и решения жилищных вопросов. Выработки новых более комфортных ритмов жизни лишь укрепит союз.

Июль и август будут особенно хороши для совместного отдыха на природе: это поможет восстановить или укрепить эмоциональную связь с партнером. Важно избегать застоя и рутины. По словам астролога, даже в стабильных отношениях нужно находить поводы для маленьких радостей (походы в кино, театр, ресторан).

Близнецы

Лето может принести Близнецам переоценку в любви и отношениях. На первый план выйдут вопросы искренности и глубины контактов. Могут затухать связи, которые держались лишь на поверхностном интересе. В то же время укрепятся отношения Близнецов, где есть взаимоуважение и взаимная поддержка. Для пар это будет время честных разговоров о совместных планах, распределении обязанностей в быту.

Для одиноких Близнецов лето и ранняя осень будут хорошим периодом для знакомств. Знакомства могут быть в интернете, барах и т.д., но в не особо шумных компаниях, а в более спокойной обстановке, например, на курсах по изучению иностранных языков.

Зимой в отношениях с близкими наступит фаза теплой и тихой поддержки, совместных домашних дел и создания уюта. Это благоприятное время для начала совместной жизни.

Рак

С июля 2026 начнется благоприятный период для того, чтобы перевести отношения на новый уровень: брак, покупка совместного жилья или просто глубокая эмоциональная договоренность.

Одиноким Ракам лето может принести знакомство с человеком, который будет излучать надежность и спокойствие.

Осенью Рака ждет проверка отношений на прочность. Связи, построенные на искренности, укрепятся, а те, где есть недоговоренности, могут дать трещину.

"Поэтому именно осенью 2026-го Рак может узнать, его ли это человек. В это время будет естественный процесс очищения круга общения, когда все ненужные связи будут отсеиваться", - рассказал Влад Росс.

Лев

Одиноким Львам год не принесет бурных романов, особенно в первом полугодии, но подарит встречи с интересными людьми, с которыми возможен постепенный, но прочный союз во второй половине года. Знакомства в рабочих или учебных кругах, а также через старых друзей могут оказаться наиболее перспективными, особенно весной.

Львы, у которых уже есть вторая половинка, этот год будет благоприятен для укрепления связей через совместные бытовые проекты, обустройство дома или планирование будущего. Летние месяцы будут прекрасны для совместного отпуска, который может освежить чувства.

Главный совет Льву – не превращать дискуссию в битву амбиций, а искать компромисс.

Дева

Отношения Девы в начале года будут строиться на ясных договоренностях и взаимной помощи в бытовых вопросах. Весной в личной жизни возможны важные обстоятельные разговоры, которые прояснят позиции и укрепят взаимопонимание. Если есть нерешенные бытовые вопросы, например, связанные с жильем или совместным бюджетом, весной можно все будет конструктивно уладить.

Летний отдых, даже если это будут просто тихие выходные без суеты, пойдет на пользу отношениям. Деве важно будет не перегружать партнера вниманием к мелочам.

Осенью многие Девы будут стремиться укрепить отношения, перевести их на новый уровень или, наоборот, четко обозначить границы.

Весы

В конце весны и в начале лета 2026 года большое внимание Весов будет приковано к личным отношениям и домашнему уюту. Это время для налаживания гармонии в семье, решения бытовых вопросов, ремонта и эмиграции.

Если в отношениях давно сохранялась не договоренность, то май и июнь станут лучшим моментом для спокойного и честного разговора. Ситуация будет располагать к компромиссам.

Одинокие Весы встретят человека, с которым сразу найдется общий язык. И знакомство, скорее всего, произойдет в неформальной обстановке, в среде друзей или на культурном мероприятии.

Отношения, которые начнутся летом, перейдут в стадию повседневности, рутины. Это прекрасное время для совместного планирования бюджета или отпуска на следующий год.

В конце года Весы могут найти свою вторую половинку.

О персоне: Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Скорпион

Весной и в начале лета фокус сместится на отношения и коммуникацию. Этот период благоприятен для наведения мостов там, где раньше было недопонимание. Это касается и деловой сферы, и личной жизни.

Одиноких Скорпионов ждут встречи, которые могут перерасти в нечто серьезное.

"Весна будет важна для Скорпиона, но только если он проявит искренность и открытость. Только когда Скорпион снимает маску настороженности, к нему может прийти любовь", - подчеркнул астролог.

В партнерских отношениях наступит фаза, когда важно обсудить не только бытовые вопросы, но и общие планы на следующие несколько лет.

Осенью наступит время подведения итогов и внутреннего анализа, особенно в ноябре. Энергия лета пойдет на спад, и это хорошо, поскольку появится пространство для размышлений. Стоит оценить, что было достигнуто, какие уроки были усвоены и сконцентрировать планы на 2027 год.

Стрелец

В личных отношениях в 2026 году на первый план выйдет тема общих взглядов на жизнь. Одинокие Стрельцы с большой вероятностью встретят интересного человека в дальнем странствии, путешествии или на обучающем мероприятии. В паре этот период лишь укрепит связь.

Летом в быту назреет необходимость перемен: ремонта, переезда или просто реорганизации пространства. Все это освежит отношения Стрельца.

В отношениях будет важно давать партнеру свободу и не пытаться контролировать каждый шаг.

Совместный отдых на природе поможет восстановить энергию и взаимоотношения.

Козерог

Весна принесет Козерогу фокус на личные отношения и близкий круг общения. В январе-июне многие Козероги почувствуют потребность навести порядок не только на работе, но и в своем эмоциональном пространстве. Это отличное время для честных разговоров с партнером, чтобы обсудить планы на будущее и распределить бытовые обязанности.

Одиноких Козерогов в этот период может принести знакомство с важным человеком, который будет разделять их взгляды на жизнь и стремление к стабильности. Представители этого знака зодиака встретят своего суженого-ряженого. Знакомство вероятно благодаря работе и в деловой обстановке.

В мае Козерогу следует быть осторожнее с критикой в адрес близких, так как это может сделать общение излишне сухим.

Водолей

В личных отношениях в 2026 году акцент у Водолея будет на доверии и взаимной поддержке. У одиноких Водолеев период весны и до середины лета может быть связан с новыми знакомствами, но они, скорее всего, будут развиваться медленно и с проверками на прочность. Значимые связи могут возникнуть в привычной обстановке через общих друзей, на курсах или в рамках рабочих задач. Не стоит ждать ярких романтических вспышек. Более ценна общность взглядов и жизненных целей. Поэтому именно на работе Водолей может найти свою любовь.

У Водолеев, которые уже в паре, год может пройти под знаком решения бытовых вопросов, улучшения жилищных условий, планирования бюджета и совместных обязательств. Это может казаться прозаичным, но такая работа укрепит фундамент отношений.

Рыбы

В сфере личных отношений Рыб акцент сместится на качество общения и глубину связей. Для одиноких Рыб 2026 год будет благоприятен для знакомств в привычной спокойной обстановке: через друзей, на курсах или в рамках хобби. Поэтому Рыбам следует бывать в обществе.

Яркие поверхностные романы будут быстро терять привлекательность. Гораздо важнее окажется найти человека, с которым можно комфортно даже молчать.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс поделился подробным гороскопом на 2026 год для всех знаков зодиака:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

