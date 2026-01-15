Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Для четырех знаков зодиака 2026 год станет периодом сложностей, испытаний и проверки чувств.

Козерог и еще три знака должны быть готовы к неудачам в 2026 году / Коллаж: Главред

Наступивший 2026 год порадует не все знаки зодиака. Некоторым из них год Огненной Лошади принесет не подарки, а череду испытаний в разных сферах жизни. Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2026 год, назвал неудачников года и рассказал, что ждет каждого из них в любви и отношениях, работе, денежных делах и со здоровьем.

Овен (21 марта – 19 апреля)

2026 год для Овна станет временем пересмотра жизненных стратегий и закладки прочного фундамента на будущее. Фокус сместится с импульсивных действий в сторону осмысленного планирования, поскольку Сатурн – символ большого несчастья и строгости – войдет в этот знак зодиака. Поэтому наступивший год, а особенно первое полугодие, будет невероятно сложным для Овна. Первая половина 2026 года потребует от Овна терпения и анализа, вторая – даст энергию для реализации накопленных идей.

Работа. В профессиональной сфере в начале года может ощущаться замедление. Проекты будут двигаться не так быстро, как хотелось бы. Будут возникать административные задержки и необходимость переделывать работу. Также возможны опасные ситуации с начальством, поэтому Овну важно не задираться и вести себя сдержанно. Увольнение может стать неприятной неожиданностью для представителей знака в этом году. Начало года – это время не для резких маневров или конфликтов с начальством. Стоит сосредоточиться на усовершенствовании своих навыков, систематизации рабочих процессов и налаживании связей. Апрель и май будут удачным периодом для прохождения курсов, получения сертификатов или негромкого поиска вариантов в смежных областях. Летом ситуация начнет меняться. Июль и август принесут Овну ясность в профессиональной сфере, и именно тогда можно будет осуществлять важные повороты в деятельности. Возможно, поступят интересные предложения или откроются новые перспективы на нынешнем месте работы. Ключевое решение о смене работы или перезапуске своего дела лучше отложить на период после сентября, когда картина станет полностью понятной.

Всеной 2026 года Овен почувствует себя одиноким / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Деньги. Финансовые вопросы потребуют повышенного внимания Овна и дисциплины, особенно в первые два квартала. Возможны непредвиденные расходы, связанные с домом, здоровьем или семьей. Важно создать подушку безопасности и избегать спонтанных крупных покупок, особенно с использованием кредитных средств. Овну стоит пересмотреть регулярные траты – найдутся статьи, от которых можно будет безболезненно отказаться. Наиболее стабильный период для инвестиций, даже небольших, начнется осенью. Октябрь и ноябрь подойдут для того, чтобы продумать долгосрочный финансовый план, проконсультироваться со специалистами. Год будет учить ценить не количество, а качество и надежность.

Любовь и отношения. В личных отношениях акцент сместится на глубину и надежность. Одиноким Овнам в 2026 году следует обратить внимание не на яркий образ, а на внутренние качества потенциального партнера. Знакомства, вероятнее, будут происходить в привычной среде: на работе, учебе и благодаря общим друзьям. В весенние месяцы может обостриться чувство одиночества, и это будет сигналом о том, что следует расширить круг общения через хобби и общественную деятельность.

Для Овнов, которые уже в паре, 2026 год станет проверкой чувств на прочность. Особенно это будет касаться быта, семьи, совместного планирования бюджета, ремонта, вопросов, связанных с детьми и родителями. От обоих партнеров потребуется гибкость и умение договариваться. Возможны будут небольшие кризисы из-за усталости, но совместная поездка или новый общественный проект помогут восстановить связь. Самые гармоничные периоды для укрепления отношений с близкими, особенно с мужем или женой – конец весны и вся осень.

Здоровье. В 2026 году здоровье Овна напрямую будет зависеть от режима и умения справляться со стрессом. Склонность действовать на пределе сил может привести к переутомлению, особенно в феврале-марте и в конце августа. Важно внедрить в распорядок дня не только физическую активность, но и практики для психического восстановления. Энергия будет накапливаться в этом году постепенно, если Овен не будет стремиться сделать все сразу и будет избегать выгорания.

В быту главной темой года для Овна станет обустройство личного пространства. Возможно, уже давно назрела необходимость сделать ремонт, разобрать завалы на балконе или просто переставить мебель. Будет благоприятно что-то изменить в жилище и обустроить его. Наиболее удачное время для таких перемен – лето, особенно июль-август.

Также 2026 год будет благоприятным для решения вопросов, связанных с недвижимостью. Но все сделки потребуют от Овна тщательной проверки документов и не будут терпеть спешки, особенно в период ретроградного Меркурия – в июле и октябре-ноябре.

Рекомендация для Овна на 2026 год – не стремиться рваться вперед, а немного замедлиться. Импульсивные решения, принятые в пылу момента, скорее всего, принесут разочарование, и о них Овен может очень пожалеть. Полезнее будет потратить время на сбор информации, взвешивание всех "за" и "против". Удача будет сопутствовать Овну в тех проектах, которые были продуманы заранее.

Весы (23 сентября – 22 октября)

2026 год для Весов будет не очень удачным, поскольку будет мощная оппозиция Сатурна к этому знаку зодиака. Так что Весы можно причислить к неудачникам 2026 года.

Работа. У Весов год начнется с ощутимого акцента на работе и профессиональных амбициях. Первые месяцы, примерно до середины весны, будут благоприятны для того, чтобы заявить о своих идеях, взяться за новый проект или даже рассмотреть предложение о смене должности. Энергия в это время будет способствовать активным действиям и переговорам. Важно не упустить момент, когда коллеги и руководство будут особенно открыты к диалогу, ведь так можно добиться серьезного прорыва.

Однако стоит помнить о свойственной Весам склонности долго взвешивать варианты, это может выручить представителей знака весной. В этот период года будет полезно немного поторопиться с решениями, чтобы не пропустить подвернувшуюся возможность. Весы могут уйти от начальника-психологического террориста в другую приятную тихую гавань.

Июль-август станут переломным этапом в году для Весов, когда может произойти смена рода деятельности. Это хороший период для принятия важных решений, которые определяют вектор движения на ближайшие несколько лет. Речь может идти о долгосрочных партнерских обязательствах – как личных, так и деловых. Например, о подписании контрактов, начале совместного бизнеса или вступлении в брак. Давление обстоятельств может быть достаточно серьезным, и здесь будет важно не только прислушаться к голосу разума, но и к внутренним ощущениям, что принесет чувство равновесия и удовлетворения.

Летом 2026-го Весы могут прогореть / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Осень будет временем подведения итогов, интеграции, изменений, произошедших за год. В сентябре-ноябре будет фаза, когда новые обязанности потребуют привыкания и выстраивания комфортного распорядка. И тогда станет возможен успех. В работе может увеличиться объем рутинных задач, но, тем не менее, Весы будут продвигаться в их решении. Это необходимая плата за достижения.

Конец года, особенно декабрь, пройдет под знаком общения, социальных связей. В это время можно обрести близких друзей, будут знакомства и встречи, которые могут перерасти в дружеские или полезные деловые контакты. Это не время для глобальных действий, а, скорее, для обмена идеями.

Деньги. Финансовая ситуация у Весов стабилизируется ближе к лету 2026 года. Возможны небольшие, но приятные поступления, например, премия или возврат долга. Эти средства лучше не тратить импульсивно, ведь уже осенью они могут пригодиться Весам.

Финансовые вложения летом потребуют особой осмотрительности. Весы могут даже прогореть. Не стоит идти на очень заманчивые, но не проверенные предложения: есть риск стать жертвой фальшивомонетчиков или просто непорядочных людей, которые "кинут" на большие деньги. Лучше вкладываться в свое образование или улучшение жилищных условий.

Любовь и отношения. В конце весны и в начале лета 2026 года большое внимание Весов будет приковано к личным отношениям и домашнему уюту. Это время для налаживания гармонии в семье, решения бытовых вопросов, ремонта и эмиграции. Если в отношениях давно сохранялась не договоренность, то май и июнь станут лучшим моментом для спокойного и честного разговора. Ситуация будет располагать к компромиссам.

Высока вероятность, что одинокие Весы встретят человека, с которым сразу найдется общий язык. И знакомство, скорее всего, произойдет в неформальной обстановке, в среде друзей или на культурном мероприятии.

Отношения, которые были начаты летом, перейдут в стадию повседневности, рутины. Это прекрасное время для совместного планирования бюджета или отпуска на следующий год.

В конце года Весы могут найти свою вторую половинку.

Здоровье. Весам следует обратить внимание на режим дня и питания, так как суета первых месяцев года может привести к усталости, депрессии, и есть риск внезапно заболеть. Помогут регулярные прогулки и хобби, которые позволят отвлечься от рабочих мыслей. Летом важно будет уделить внимание профилактике, особенно нужно поберечь нервную систему. Поможет четкое разделение работы и отдыха, а также умеренная физическая активность, например, плавание или йога.

2026 год для Весов будет периодом, где баланс между личным и профессиональным будет достигаться через активные действия и смелые решения, особенно в середине года.

Главный урок года – умение вовремя сделать выбор и не затягивать с ним бесконечно, а затем бережно выстраивать стабильность вокруг этого выбора.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

2026 год для Скорпиона станет временем пересмотра основ и постепенного укрепления своих позиций. Довольно сложный год для Скорпиона, под знаком "минус".

Основная тенденция года – внутренняя трансформация, которая потребует переоценки многих жизненных сфер, но приведет к большей устойчивости и ясности, особенно в декабре.

Работа. Год будет, скорее, рабочим, чем праздничным, то есть серые будни с акцентом на построение надежного фундамента на будущее. В начале года и ранней весной на работе у Скорпиона могут возникать ситуации, требующие скрупулезности и внимания к деталям. Карьерная динамика может быть напряженной, поэтому стоит избегать вовлечения в офисные интриги и конфликты, где Скорпиона могут сделать "козлом отпущения". Лучшая стратегия – держаться несколько отстраненно, фокусироваться на качестве своей работы. И тогда Скорпион будет отмечен начальством.

Весной и летом Скорпиону будет полезно поделиться своими идеями в профессиональном плане, наладить новые контакты, пройти обучение. Лето и ранняя осень станут самым активным и продуктивным периодом года, особенно в карьере. Появятся возможности для роста, повышения ответственности, смены вектора развития. Ключевой совет – не бояться. Брать на себя ответственность и проявлять инициативу будет очень полезно. Но действовать стоит расчетливо, заручившись поддержкой влиятельных друзей. В этот период возможна протекция. Это время не для риска ради риска, а для стратегически выверенных шагов.

2026 год не принесет Скорпиону чудес / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Деньги. Зимой и ранней весной особенно важной для Скорпиона станет финансовая сфера. Возникнет необходимость разобраться в накоплениях, долгах и инвестициях. Это идеальное время, чтобы привести в порядок бюджет, найти дополнительные источники доходов и пересмотреть траты. Не стоит делать импульсивные крупные покупки, лучше сосредоточиться на планировании.

Финансовое положение Скорпиона может улучшиться летом благодаря приложенным усилиям. Но доходы могут напрямую зависеть от вложения денег и труда Скорпиона.

Любовь и отношения. Весной и в начале лета фокус сместится на отношения и коммуникацию. Этот период благоприятен для наведения мостов там, где раньше было недопонимание. Это касается и деловой сферы, и личной жизни. Одиноких Скорпионов ждут встречи, которые могут перерасти в нечто серьезное. Поэтому весна будет важна для Скорпиона, но только если он проявит искренность и открытость. Только когда Скорпион снимает маску настороженности, к нему может прийти любовь.

В партнерских отношениях наступит фаза, когда важно обсудить не только бытовые вопросы, но и общие планы на следующие несколько лет. Это время для честных разговоров, которые укрепляют доверие.

Осенью наступит время подведения итогов и внутреннего анализа, особенно в ноябре. Энергия лета пойдет на спад, и это хорошо, поскольку появится пространство для размышлений. Стоит оценить, что было достигнуто, какие уроки были усвоены и сконцентрировать планы на 2027 год. Это благоприятный период для завершения старых дел, реорганизации домашнего пространства, избавления от ненужного как в материальном, так и в эмоциональном плане.

На первый план выйдет потребность в глубине, а поверхностное общение будет раздражать. Захочется большего взаимопонимания и тишины рядом с близким человеком.

Здоровье. Скорпиону следует обратить внимание на здоровье, которое может сдать летом. Накопившаяся усталость может дать о себе знать. Важно не ревновать и не игнорировать сигналы тела, а нужно внедрить регулярную физическую активность, которая приносит удовольствие, и наладить режим сна. Сон может помочь преодолеть и болезни, и сложные ситуации. Стоит пройти профилактические осмотры и диагностику всего организма.

Главный совет года для Скорпиона – практиковать терпение и последовательность. Год не обещает мгновенных чудес, но даст возможность заложить основы. Важнее всего будет концентрироваться на одной-двух ключевых целях. Это касается и финансов, и работы. Поэтому Скорпиону нужно работать для создания финансовой подушки безопасности, в работе нужно нацелиться на повышении своей экспертности и улучшение репутации, в отношениях – на построение искреннего диалога, а в здоровье – на профилактику и разумные нагрузки.

Козерог (22 декабря – 19 января)

2026 год для Козерога станет временем переосмысления фундаментальных основ жизни. Главным тренером будет поиск баланса между долгом и личным счастьем. Вообще, это будет сложный год для Козерога, поскольку сложится жесткий квадрат Сатурна и Нептуна в Овне. Поэтому Козерогу следует быть осторожнее в этом году и особо не рисковать.

Работа. Первая половина 2026 года пройдет у Козерога под знаком карьерной активности и перестройки рабочих процессов. В это время Козерога могут уволить или понизить, или же произойдут кардинальные изменения в отношениях с начальством, и Козерог его заменит. Особенно это будет заметно в январе, феврале и в начале марта, когда будет затмение. Появится возможность взять на себя больше ответственности и возглавить новый проект. Хороший период для переговоров, повышения или смены должности. Но важно не брать на себя слишком много, иначе к весне накопится усталость, и Козерога могут уволить.

К весне 2026 года Козерога могут уволить / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Осень вернет энергию в профессиональное русло. И Козерог обретет понимание приоритетов. Появятся возможности для обучения, освоения новых навыков или цифровизации текущих процессов. Сентябрь – удачный месяц для начала посещения курсов по повышению квалификации, смены работы и переговоров о командировке.

В декабре после подведения итогов станет ясно, какие из начатых инициатив принесли реальные плоды. Это время для формирования целей на 2027 год.

Деньги. Финансовая ситуация будет требовать повышенного внимания Козерога к планированию, особенно в марте-апреле. Возможны непредвиденные расходы, связанные с домом или семьей. Поэтому разумно создать подушку безопасности заранее. Не стоит делать крупные инвестиции под давлением или по совету знакомых – лучше полагаться на проверенные консервативные инструменты.

В октябре следует проявить возможность в финансовом партнерстве и совместных обязательствах, а все договоренности лучше фиксировать на бумаге. Любые договоренности нужно проверять, иначе Козерога могут "кинуть" в это время.

Любовь и отношения. Весна принесет Козерогу фокус на личные отношения и близкий круг общения. В январе-июне многие Козероги почувствуют потребность навести порядок не только на работе, но и в своем эмоциональном пространстве. Это отличное время для честных разговоров с партнером, чтобы обсудить планы на будущее и распределить бытовые обязанности. Одиноких Козерогов в этот период может принести знакомство с важным человеком, который будет разделять их взгляды на жизнь и стремление к стабильности. Может прийти суженый-ряженый или любимая. Знакомство вероятно благодаря работе и в деловой обстановке. В мае Козерогу следует быть осторожнее с критикой в адрес близких, так как это может сделать общение излишне сухим.

Здоровье. Лето у Козерога станет периодом, когда вопросы здоровья и повседневного ритма жизни выйдут на первый план. После интенсивного первого полугодия организм может сигнализировать о перегрузке. Июль-август – идеальный период для того, чтобы сходить в отпуск, куда-то съездить и не особо активничать. Важно обратить внимание на режим сна и состояние опорно-двигательной системы, которая может дать сбой в середине года, особенно это касается спины и коленей. Не стоит откладывать плановые визиты к врачам и рассмотреть возможность санаторного лечения летом-осенью.

Главный урок 2026 года для Козерога – это устойчивость должна строиться не только на амбициях, но и на умении вовремя сделать паузу, особенно летом, и позаботиться о себе.

О персоне: Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

