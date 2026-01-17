Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года

Гороскоп на 2026 год однозначно порадует четыре знака зодиака, ведь на них обрушится невиданный успех в работе, денежных и любовных делах.

Льву, Водолею и еще двум знакам в 2026 году можно только позавидовать / Коллаж: Главред

В наступившем 2026 году звезда удачи будет ярко светить четырем знакам зодиака. Они будут на коне и могут рассчитывать на благоприятный ход событий во всех сферах – и в личной жизни все будет гладко, и здоровье порадует, и деньги будут "липнуть" к ним.

Гороскоп на 2026 год от астролога Влада Росса для главных счастливчиков года расскажет, как именно их побалует жизнь в этот период.

Рак (21 июня – 22 июля)

2026 год Раку принесет заметный сдвиг в сторону большей устойчивости и порядка. Основная тенденция года – систематизация жизни, наведение порядка в быту и выстраивание четких границ в отношениях и на работе. Год потребует практического подхода, но даст ощутимые результаты, если действовать последовательно.

В первой половине года, особенно зимой и весной, Раку следует сосредоточиться на вопросах дома и семьи. Это будет удачное время для решения жилищных вопросов, ремонта, переезда, создания уюта. Может возникнуть желание разобрать различные завалы – как на антресолях, так и в отношениях, особенно с самыми близкими людьми. Полезно провести честные и спокойные разговоры с родными, чтобы расставить все точки над "і".

Работа. Первое полугодие в карьере Рака будет периодом для планомерной работы, отладки процессов. Не время для резких прыжков. Это время для укрепления своих позиций, повышения квалификации.

С июля откроется окно возможностей в профессиональной сфере. Может поступить интересное предложение, связанное с руководством проектом или работой, требующей ответственности и заботы о других. Это будет не авантюрой, а логичным развитием событий, заслуженным повышением. Важно не сомневаться в своих силах и соглашаться, даже если немного страшно.

Во второй половине 2026 года Рак получит большие деньги / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Осень – самый важный и динамичный период года для принятия ключевых решений. Особенно сентябрь и октябрь. Внутренняя уверенность позволит сделать смелый, но взвешенный шаг. В карьере это может быть смена работы на более перспективную или начало собственного дела, связанного с тем, что действительно греет душу, например, со сферой домашнего уюта, питания, заботы о других, недвижимости. Решения должны основываться не на эмоциях, а на трезвом анализе своих навыков и потребностей рынка.

Деньги. Финансы Рака в первой половине 2026 года потребуют внимательного планирования. В конце февраля и в начале марта возможны непредвиденные траты, особенно на домашние нужды.

Если первая половина года у Рака будет благоприятным периодом для начала чего-либо, то во втором полугодии, когда Юпитер перейдет во Льва, к Раку может потянуться большая финансовая удача. Да и вообще, для Рака вторая половина года ознаменуется большим приливом энергии и получением больших денег.

Летом у Рака наступит время стабильности в финансах. Но расслабляться не стоит, а лучше отложить часть доходов, ведь они пригодятся уже зимой.

Любовь и отношения. В личной жизни Рака период, начиная с июля, будет благоприятен для того, чтобы перевести отношения на новый уровень: брак, покупка совместного жилья или просто глубокая эмоциональная договоренность. Одиноким Ракам лето может принести знакомство с человеком, который будет излучать надежность и спокойствие.

Осенью Рака ждет проверка отношений на прочность. Связи, построенные на искренности, укрепятся, а те, где есть недоговоренности, могут дать трещину. Поэтому именно осенью 2026-го Рак может узнать, его ли это человек.

В это время будет естественный процесс очищения круга общения, когда все ненужные связи будут отсеиваться.

Здоровье. Здоровье Рака будет напрямую зависеть от психологического комфорта и режима. Важно создать себе надежный тыл, что станет ресурсом для Рака на весь год. Это станет переломным моментом для Рака, когда внутренняя работа начнет приносить плоды. Осень здоровье будет зависеть от умения управлять стрессом. Нужно четко разделять рабочее и личное время, не брать на себя чужую ответственность, находить время для простых радостей: прогулок, хобби, приготовления вкусной еды.

К концу года у Рака появится чувство завершенности и понимания того, что многие цели достигнуты. Декабрь будет временем подведения итогов, благодарности близким и планирования следующего года на основе полученного опыта.

Главный урок 2026 года для Рака состоит в понимании того, что безопасность строится не стенами, а действиями, продуманными решениями, умением доверять себе и самым близким людям. Год учит, что забота о себе – не эгоизм, а необходимое условия для того, чтобы быть опорой для других.

Лев (23 июля – 22 августа)

Лев станет главным счастливчиком 2026 года. В его знак 1 июля перейдет Юпитер – звезда королей, счастья, удачи, поэтому у Льва все должно быть очень хорошо. 2026 год станет для Льва временем пересмотра жизненных приоритетов и укрепления фундамента. Фокус сместится с внешних достижений на внутреннюю устойчивость, надежность в быту и глубокие личные связи. В этот год инвестировать время и силы нужно в то, что приносит долгосрочное удовлетворение.

Работа. В профессиональной сфере первые месяцы 2026 года могут принести Льву ощущение рутины, и так будет до перехода Юпитера в этот знак. Не стоит ждать в этот период громких проектов или стремительных взлетов. Более того, Льва могут подсидеть и предать в феврале-марте. Однако это будет идеальное время для систематизации процессов, повышения квалификации и оттачивания мастерства. Период с апреля по июнь будет благоприятен для завершения давно тянувшихся дел, наведения порядка в документах и цифрах. Это заложит прочную основу для будущих успехов. А вот сентябрь и октябрь станут благоприятным периодом для важных карьерных решений, больших достижений. В это время может поступить предложение о сотрудничестве или участии в новом очень успешном проекте, который потребует взвешенных оценок. Однако с ответом торопиться не стоит – важно проанализировать все детали, так как это решение окажет влияние на следующие несколько лет жизни Льва.

Деньги. Финансовая картина 2026 года потребует от Льва осмотрительности и планирования, особенно в начале года, когда Льва могут "кинуть". Год благоприятен для накопления, погашения старых долгов и пересмотра расходов. Купные покупки, особенно связанные с недвижимостью и долгосрочными вложениями, лучше планировать на май-июль или на период после 15 октября, когда будет больше ясность, меньше рисков при принятии сложных решений. Следует избегать спонтанных крупных трат в феврале-марте и в ноябре-декабре, когда будет высока вероятность ошибиться в расчетах. Также нужно уделить внимание страхованию имущества и созданию финансовой подушки безопасности, что принесет Льву спокойствие, нежели любая рискованная авантюра в феврале-марте.

Лев станет главным счастливчиком 2026 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, згенероване ШІ

Любовь и отношения. В сфере личных отношений в 2026 году Лев будет делать акцент на глубину и доверие. Одиноким Львам год не принесет бурных романов, особенно в первом полугодии, но подарит встречи с интересными людьми, с которыми возможен постепенный, но прочный союз во второй половине года. Знакомства в рабочих или учебных кругах, а также через старых друзей могут оказаться наиболее перспективными, особенно весной.

Львы, у которых уже есть вторая половинка, этот год будет благоприятен для укрепления связей через совместные бытовые проекты, обустройство дома или планирование будущего. Летние месяцы будут прекрасны для совместного отпуска, который может освежить чувства. Однако стоит быть внимательнее при коммуникации, когда возможно недопонимание из-за мелочей и предательство партнера.

Главный совет Льву – не превращать дискуссию в битву амбиций, а искать компромисс.

Здоровье. В 2026 году Льву нужно уделить внимание режиму и профилактике. Год не несет серьезных угроз здоровью представителей этого знака. Однако возможно переутомление, особенно если Лев в отпуске пустится во все тяжкие. Следует наладить устойчивый распорядок дня, особенно летом, качественный сон и питание. Очень важно избегать выгорания на работе, особенно в марте и феврале.

В быту и семейных делах год будет благоприятен для улучшения жилищных условий, ремонта, наведения порядка. Весна – хорошее время для очищения пространства и разбора хлама. Можно выбрасывать мебель, продавать ненужные участки земли или недвижимость. Осень благоприятна для косметического обновления интерьера. Важные вопросы, связанные с родственниками и недвижимостью, лучше решать в первом полугодии, так как к концу года возможны задержки и неразбериха в бумагах.

Общий совет на 2026 год Льву – ценить близкий круг, домашний уют и простые радости. Успех будет измеряться не громкостью побед, а чувством защищенности, надежности и гармонии в повседневной жизни.

Водолей (20 января – 18 февраля)

2026 год для Водолея станет довольно удачным периодом, хотя могут быть разного рода перемены. 2026 год будет временем пересмотра привычных схем, поиска более устойчивых и надежных основ во всех сферах жизни: в работе это будет происходить в первой половине года, а в контактах и личной жизни – во второй, когда Юпитер перейдет в дом брака, партнерства и отношений. Поэтому многие Водолеи могут удачно вступить в брак во второй половине года.

Основной тренд года – постепенное укрепление своего положения: профессионального авторитета, финансового резерва, глубоких личных связей.

Год потребует терпения, системного подхода. Но зато результаты будут долговременными: все, что будет начато в этом году, даст хорошие плоды в будущем.

Водолею благоприятно начинать освоение определенной профессии или изучение языка, отправляться в поездки и даже эмигрировать. Особенно фатально и неожиданно это может начаться с весны, когда будет коридор затмений, одно из которых будет 17 февраля, а второе – 3 марта.

В 2026 году Водолей может стать руководителем проекта / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Работа. В профессиональной сфере первые месяцы 2026 года, а именно январь и начало февраля, могут принести Водолею ощущение застоя и рутины. Конец февраля и март – это время для резких карьерных маневров. Также период для качественного выполнения текущих обязанностей, накопления разного рода жизненного опыта. Особенно важной будет работа с документами, цифрами и долгосрочными проектами.

Весна, начиная с конца марта, – удачное время для обучения, повышения квалификации и освоения новой профессии, смежной более технической специальности. Это станет инвестицией в будущее и востребованность Водолея. К середине года появится возможность взять на себя большую ответственность, возможно, в виде руководства частью проекта или наставничества.

Ключевой период для важных решений – конец лета и начало осени. Тогда усилия, приложенные в начале года, могут принести осязаемые плоды, признание, более стабильное положение или выгодные предложения. Водолею будет важно не распыляться, а сфокусироваться на самом важном и перспективном направлении.

Деньги. Финансовая тема в 2026 году у Водолея будет связана с понятием надежности. Год благоприятен для наведения порядка в бюджете, рефинансирования кредитов, оптимизации регулярных платежей, начала формирования финансовой подушки безопасности. Лучшая стратегия – консерватизм. Возможны крупные спонтанные траты, потому наличие резерва будет очень кстати. Осень – наиболее удачное время для планирования крупных покупок, особенно связанных с недвижимостью и долгосрочными вложениями. Главное – не покупать недвижимость на ретроградном Меркурии в конце октября и начале ноября. Лучше это делать в сентябре и первой половине октября или же в конце осени.

Любовь и отношения. В личных отношениях в 2026 году акцент у Водолея будет на доверии и взаимной поддержке. У одиноких Водолеев период весны и до середины лета может быть связан с новыми знакомствами, но они, скорее всего, будут развиваться медленно и с проверками на прочность. Значимые связи могут возникнуть в привычной обстановке через общих друзей, на курсах или в рамках рабочих задач. Не стоит ждать ярких романтических вспышек – ценностью станет общность взглядов и жизненных целей. Поэтому именно на работе Водолей может найти свою любовь.

У Водолеев, которые уже в паре, год может пройти под знаком решения бытовых вопросов, улучшения жилищных условий, планирования бюджета и совместных обязательств. Это может казаться прозаичным, но такая работа укрепит фундамент отношений.

Период возможного напряжения – начало зимы и поздняя осень. В это время важно избегать конфликтов и учиться договариваться о распределении обязанностей, а также не накапливать претензии.

Здоровье. Водолею нужно уделить внимание режиму и профилактике заболеваний Серьезных рисков для здоровья в этом году не предвидится. Но возможна повышенная утомляемость из-за монотонной нагрузки. Ключевая рекомендация – системность. Лучше внедрить в жизнь регулярные, но умеренные физические нагрузки, например, ходьба на дальние расстояния, плавание и йога. Особое внимание следует уделить опорно-двигательному аппарату и пищеварению. Полезно пройти плановый медицинский осмотр, особенно в первой половине года.

В бытовом плане 2026 год – идеальное время для Водолея, чтобы увеличить пространство, в котором он живет, возможно, переехать из маленькой квартиры в более просторную, с более удобным и функциональным размещением. Речь идет не о глобальном ремонте, а о разумной организации: наведении порядка в документах, починке всего, что нужно починить.

Такие действия создадут психологическое ощущение контроля и порядка. К этому Водолею и нужно стремиться в 2026 году. При этом следует уделить время саду или заботе о растениях – работа на земле, даже если Водолей, ею никогда не занимался, станет лучшим источником эмоционального удовлетворения, поскольку работа с землей будет обладать терапевтическим эффектом и будет учить ценить яркие, но кратковременные впечатления. В 2026 году Водолей будет стремиться к качеству и надежности.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

2026 год для Рыб станет временем постепенного, но уверенного укрепления их позиций. Основной факсу сместится на внутреннюю устойчивость и создание надежного фундамента для будущего. В этом году стоит меньше полагаться на вдохновение, а больше опираться на системный подход, что в итоге принесет глубокое удовлетворение. Наконец символ неудачи Сатурн выйдет из знака Рыб, и потому ближайшие годы будут для представителей знака лучшими. Особенно блестящей будет первая половина года, когда Рыбам будет везти. Поэтому в марте-июне нужно ловить удачу за хвост.

Работа. В профессиональной сфере первые месяцы года могут ощущаться Рыбами как затишье, но это будет обманчивое впечатление. Начиная с марта, наступит прекрасное время для анализа текущих процессов, оттачивания навыков и обучения. Рыбы могут преуспеть в шоу-бизнесе, руководстве бутиком или парикмахерском искусстве. Полезно будет пройти курсы цифровой грамотности или по работе с искусственным интеллектом. Уже в середине весны появятся возможности для применения накопленных знаний. Ключевым станет умение структурировать информацию и четко доносить свои идеи до коллег и начальства. Компетентность Рыб будет замечена и оценена, в связи с этим возможен большой успех. К осени это может принести к важным переменам, доверительным отношениям и поручениям, а также к увеличению доходов.

Важный период для карьерных шагов – конец сентября и октябрь, когда будет обсуждаться дальнейшая карьера Рыб, и они могут получить конкретные договоренности и контракты, ведущие к хорошему финансовому будущему.

В первой половине 2026 года Рыбам нужно ловить удачу за хвост, это будет блестящий период / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Деньги. Финансовая картина 2026 года потребует от Рыб внимательного отношения к планированию. Год не сулит стремительных взлетов, но дает шанс навести идеальный порядок в бюджете, особенно после февраля. Есть тенденция к накоплению мелких, но регулярных трат, которые незаметно создают брешь в кошельке Рыб. Полезно вести учет расходов и тщательно фиксировать все покупки в течение первого квартала. К лету станут очевидны точки, где можно будет безболезненно сэкономить. Крупные покупки, связанные с домом или техникой, лучше отложить на период после августа, в том числе покупку автомобиля. Вероятность импульсивных решений снизится в конце года.

Любовь и отношения. В сфере личных отношений Рыб акцент сместится на качество общения и глубину связей. Для одиноких Рыб 2026 год будет благоприятен для знакомств в привычной спокойной обстановке: через друзей, на курсах или в рамках хобби. Поэтому Рыбам следует бывать в обществе. Яркие поверхностные романы будут быстро терять привлекательность. Гораздо важнее окажется найти человека, с которым можно комфортно даже молчать.

Здоровье. В 2026 году здоровье и самочувствие Рыб будет напрямую зависеть от соблюдения режима и профилактики. Рыбы будут склонны переносить недомогание на ногах, что может привести к затяжным состояниям. Есть опасность ОРВИ, гриппа, вирусов. Ключевая рекомендация – не игнорировать сигналы тела, особенно связанные с усталостью. В конце зимы и в начале весны огромное значение будет иметь качество сна.

В бытовом плане год для Рыб будет благоприятен для наведения порядка, глобального ремонта, разбора завалов на балконе или подвале. Также полезна будет систематизация фотографий в цифровых облаках, ревизия аптечки и гардероба. Такие действия неожиданно принесут большое моральное удовлетворение Рыбам и освободят пространство для новой энергии. Летом стоит чаще выбираться на природу, особенно к воде. Это будет самым эффективным способом восстановить силы.

Главный совет Рыбам на 2026 год – делить большие задачи на маленькие и конкретные шаги. Стремление объять необъятное может привести к выгоранию. Поэтому важно распределить задачи на весь год и постоянно делать какие-то мелкие конкретные шаги. А для улучшения здоровья следует трижды в неделю готовить ужин на пару и ложиться спать до 23:00. Рыбам крайне важно высыпаться. Сброс от недосыпа будет идти на здоровье и энергию Рыб. Такие маленькие победы над собой создадут ощущение полного контроля и прогресса. И для Рыб в 2026 году это будет важнее любых грандиозных достижений.

О персоне: Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

