Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и падений

Влад Росс
16 января 2026, 12:00
Четыре знака зодиака в 2026 году ждет черно-белая полоса в жизни: им придется и плакать, и смеяться.
Не лузеры и не счастливчики – какие знаки ждет
Стрельца и еще тройку знаков в 2026 году ждет переменный успех / Коллаж: Главред

Не всем в 2026 году будет фартить так, как Льву и еще тройке счастливчиков. Впрочем, и барахтаться в проблемах, несчастьях и трудностях тоже придется не всем в наступившем году. Четырем знакам зодиака звезды сулят нейтральный период, который не назовешь ни удачным, ни катастрофическим. Что их ждет в сфере финансов, карьере, любви и отношениях, разберем подробно ниже.

Гороскоп от Влада Росса для неудачников 2026 года читайте, перейдя по ссылке.

Список счастливчиков 2026 года и подробный гороскоп для них найдете здесь.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Для Тельца 2026 год станет временем постепенного укрепления позиций и пересмотра основ. Основной фокус сместится на вопросы стабильности и долгосрочного планирования, особенно в первом полугодии, когда Сатурн войдет в Овна. В это время будет ощущаться потребность проверить фундамент всей жизни, карьеру, финансовую подушку, отношения на прочность. Тельцы, которые вели не очень благостный способ жизни, могут загреметь в тюрьму. Тельцу нужно опасаться этого, ведь Сатурн в 12-м доме – доме ограничений. 2026-й не будет годом резких бросков, а периодом методичной работы, где терпение и последовательность принесут самые большие плоды.

Работа и деньги. В карьере и финансовой сфере год начнется с этапа анализа и переговоров. Первый квартал – идеальное время, чтобы оценить текущие позиции, обсудить условия труда или начать поиск более надежного места. Речь идет не о спонтанных изменениях, а о сознательном движении в сторону большей безопасности и призвания. Весна может принести важные диалоги с руководством или партнерами, в ходе которых следует четко обозначить свои ценности.

В 2026 году Тельцу важно не поддаваться сиюминутным соблазнам
В середине 2026 года Тельцу будет светить звезда удачи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

К середине 2026 года многие Тельцы укрепят свое материальное положение, ведь в это время им будет светить звезда удачи. Благодаря завершению долгосрочного проекта возможно получение премии или выгодного вложения в недвижимость.

Однако осень потребует повышенного внимания к документам и договоренностям. Не следует торопиться с подписанием бумаг, нужно все тщательно проверять.

Любовь и отношения. В личных отношениях акцент у Тельца в 2026 году будет на глубине и надежности. Год будет благоприятен для знакомств в привычной спокойной обстановке, например, на работе, в компании с общими друзьями, при занятиях, связанных с домом и комфортом. Связь Тельца, которая начнется без лишней спешки, имеет все шансы перерасти во что-то серьезное.

Для Тельцов, которые уже в паре, 2026 год будет временем для инвестирования в совместный быт и будущее, планирования общего бюджета и решения жилищных вопросов. Выработки новых более комфортных ритмов жизни лишь укрепит союз. Июль и август будут особенно хороши для совместного отдыха на природе: это поможет восстановить или укрепить эмоциональную связь с партнером. Важно избегать застоя и рутины, даже в стабильных отношениях нужно находить поводы для маленьких радостей. Походы в кино, театр, ресторан пойдут на пользу отношениям.

Здоровье. В 2026 году Тельцу нужно будет уделить внимание режиму и профилактике. В этом году нужно пройти общий медицинский осмотр. Также важно восстановить качественный сон, регулярное питание и разумную активность, но без фанатизма.

Ключевые периоды для принятия важных решений Тельцом придутся на апрель-май и сентябрь-октябрь. Весной следует заложить основы долгосрочных проектов, а осенью пожинать плоды и корректировать планы. Конец 2026 года подведет итоги и создаст основы для нового цикла, который начнется в 2027 году.

Главный совет Тельцу на весь год: действовать обдуманно, не поддаваться сиюминутным соблазнам и помнить, что настоящая надежность строится медленно, шаг за шагом. Тельцу следует доверять своему чутью, которое в 2026 году будет особенно точным. В целом, год для Тельца будет не самым лучшим, но и не самым плохим – что-то среднее.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс поделился подробным гороскопом на 2026 год для всех знаков зодиака:

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Для Близнецов 2026 год станет временем пересмотра привычных схем, поиска баланса между общением и личным пространством. Основной фокус сместится на качество связей как деловых, так и личных, а также на выстраивание четких границ. В этот период следует учиться говорить "нет" тому, что истощает, и "да" – тому, что дает развитие и прилив энергии.

Работа. В первой половине года, особенно весной, вероятно повышение социальной и профессиональной активности, устройство на очень хорошую работу, много встреч, переговоров и знакомств. Это благоприятное время для старта проектов, особенно связанных с коммуникацией, обучением и короткими поездками. Прекрасное время для путешествий.

Однако важно не распылять свою энергию, так как ее легко будет потратить впустую на десяток малозначимых задач. Стоит выбрать два-три наиболее перспективных направления и сконцентрироваться на них.

Осень 2-26-го станет для Близнецов ключевым периодом для карьерных решений и планирования бюджета
2026 год принесет Близнецам возможности для дополнительного заработка / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Осень станет ключевым периодом для карьерных решений и планирования бюджета на 2027 год. Появится ясность в том, какие профессиональные решения работают на перспективу, а какие стали балластом. Потому возможны перемены: и увольнения, и обретение новой работы. Возможны выгодные предложения о сотрудничестве и смена формата работы, например, переход на удаленный режим, совмещение нескольких занятий. Здесь Близнецам важно будет все просчитать, не поддаваясь первому порыву.

Зима 2026 года подведет итоги и создаст пространство для внутреннего покоя. Активность Близнецов пойдет на спад. Конец года будет не очень хорошим временем для Близнецов. Зато появится возможность привести в порядок мысли, жилое пространство, завершить старые дела, переехать в новую квартиру или дом. Наиболее продуктивным занятием в это время будет планирование следующего года, опираясь на опыт и ошибки, которые стали очевидны.

Деньги. 2026 год принесет Близнецам возможности для дополнительного заработка за счет гибкости, обмена информацией и навыков в сфере коммуникации. Но и соблазнов потратить деньги на сиюминутные удовольствия будет довольно много. Полезно вести простой учет расходов, чтобы видеть реальную картину.

Осенью финансовые вопросы потребуют прагматизма. Стоит отложить часть доходов и разобраться с долгами, а также избегать спонтанных крупных покупок, особенно в кредит. Это время для анализа и стратегии, а не для импульсивности.

Любовь и отношения. Лето может принести Близнецам переоценку в любви и отношениях. На первый план выйдут вопросы искренности и глубины контактов. Могут затухать связи, которые держались лишь на поверхностном интересе. Зато укрепятся отношения Близнецов, где есть взаимоуважение и взаимная поддержка. Для пар это будет время честных разговоров о совместных планах, распределении обязанностей в быту.

Для одиноких Близнецов лето и ранняя осень будут хорошим периодом для знакомств. Знакомства могут быть в интернете, барах и т.д., но в не особо шумных компаниях, а в более спокойной обстановке, например, на курсах по изучению иностранных языков.

Зимой в отношениях с близкими наступит фаза теплой и тихой поддержки, совместных домашних дел и создания уюта. Это благоприятное время для начала совместной жизни.

Здоровье. Близнецам в 2026 году следует уделить внимание профилактике различных заболеваний, поддержать иммунитет, скорректировать питание в сторону более сытной и здоровой пищи. Также важно не забывать о движении даже в холодное время года. Диеты Близнецам не особо рекомендуются в конце 2026 года.

Главным уроком 2026 года для Близнецов станет ценность, избирательность, умение фильтровать информацию, круг общения и собственные обязательства. Именно это принесет Близнецам удовлетворение.

Дева (23 августа – 22 сентября)

2026 год для Девы будет не слишком хорошим, но и не слишком плохим. Он начнется с ощущения внутреннего порядка и готовности к рутине.

Работа. Первые месяцы будут благоприятны для наведения порядка в документах, систематизации рабочих процессов, планирования бюджета. В это время привычная скрупулезности Девы станет ее главным козырем. Тем более, Белая Луна все еще будет находиться в знаке Девы. На работе от Девы потребуется внимание к деталям, аналитические способности, что позволит избежать ошибок и укрепить репутацию.

Весна принесет Деве волну общения и новые идеи. Март и апрель – удачное время для обучения, повышения квалификации, посещения курсов и приобретения новых навыков. В профессиональной сфере появится возможность взять на себя обязанности, требующие коммуникации и наставничества. В этот период полезно делиться знаниями с коллегами.

В 2026 году Деве следует обратить внимание на здоровье
Осенью 2026 года Деву может ждать повышение и финансовый успех / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Лето станет временем, когда на первый план выйдут вопросы личного пространства и отдыха. Июнь и июль – не лучший период для резких карьерных изменений или смены работы. Энергию лучше направить на завершение текущих проектов и подготовку почвы на будущее.

Сентябрь и октябрь отлично подойдут для принятия Девой важных решений касательно карьеры. Это время подведения итогов и начала новых долгосрочных дел. Возможно повышение и большой финансовый успех. Появится шанс проявить инициативу и возглавить важный новый проект, требующий ответственности. Решения, принятые в это время, приведут к стабильности.

Конец года у Девы пройдет под знаком переосмысления и подготовки к новому циклу. Ноябрь и декабрь стоит посвятить завершению дел, разбору завалов и на рабочем столе, и в мыслях, а также составлению планов на 2027 год (но не старту амбициозных проектов).

Деньги. В финансовом плане в начале 2026 года Деве следует сосредоточиться на экономии и разумных накоплениях, избегая спонтанных крупных трат, которых Дева очень не любит. Лето в финансовом плане будет нестабильным временем. В ноябре и декабре будет важно подвести финансовые итоги года, провести ревизию расходов, скорректировать бюджет.

Любовь и отношения. Отношения Девы в начале года будут строиться на ясных договоренностях и взаимной помощи в бытовых вопросах. Весной в личной жизни возможны важные обстоятельные разговоры, которые прояснят позиции и укрепят взаимопонимание. Если есть нерешенные бытовые вопросы, например, связанные с жильем или совместным бюджетом, весной можно все будет конструктивно уладить.

Летний отдых, даже если это будут просто тихие выходные без суеты, будет качественным и пойдет на пользу отношениям. Деве важно будет не перегружать партнера вниманием к мелочам.

Осенью многие Девы будут стремиться укрепить отношения, перевести их на новый уровень или, наоборот, четко обозначить границы. Под конец года особенно ценным для Девы станет теплая и спокойная атмосфера, особенно в кругу близких и друзей, совместное приготовление ужинов и планирование будущего.

Здоровье. Здоровье Девы потребует соблюдения режима дня. Следует обратить внимание на пищеварение, важно будет сбалансированное питание, особенно весной и осенью. Весной будут очень благоприятны прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность, которая не должна приводить к переутомлению. Поэтому с занятиями фитнесом или в качалке лучше повременить. Летом ключевым для здоровья будет умение переключиться с работы на отдых, иначе возможно переутомление и проблемы со сном. Сентябрь и октябрь – ключевой период для правильного питания, когда Деве удастся найти благоприятный для себя рацион.

Осенью Деве нужно будет уделить внимание нервной системе. Особенно полезно будет соблюдать режим, сократить потребление информации и заняться хобби, например, рукоделием, танцами, садоводством. Ноябрь и декабрь – хорошее время для посещения психолога, потому что под конец года Дева может начать зависать. Полезными будут ритуалы, настраивающие на покой: теплые ванны, чтение, размеренные прогулки, просмотры сериалов. Год у Девы завершится чувством выполненного долга и ясным пониманием того, какие сферы жизни потребуют большего внимания в будущем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

2026 год у Стрельца будет не особо хорошим и не особо плохим – будут то взлеты, то падения.

Работа. У Стрельца 2026 год начнется с ощущения внутреннего подъема и желания расширить горизонты. Первые месяцы будут благоприятны для планирования долгосрочных целей, особенно связанных с образованием и профессиональным ростом. Есть смысл записаться на курсы повышения квалификации и начать изучать что-то совершенно новое – эти знания в будущем окупятся стократ. В работе может появиться возможность взять на себя большую ответственность, возглавить новый проект. Важно не распыляться, а выбрать одно наиболее перспективное направление и сконцентрироваться на нем.

Вторая половина года, когда Юпитер войдет в знак Льва, будет весьма удачной и принесет множество возможностей. Стрелец может даже стать для кого-то учителем, гуру и встретить людей, которые связаны с высшими эманациями.

Весна принесет больше социальной активности и перемещений. Это хорошее время для деловых поездок, эмиграции, переговоров и налаживания полезных связей. В общении Стрельцу стоит быть более дипломатичным, чем обычно, чтобы избежать ненужных споров из-за излишней прямолинейности.

В 2026 году Стрелец для кого-то станет учителем, гуру
Осень-2026 станет стратегически важным периодом для Стрельца / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Летом в профессиональной сфере Стрельцу понадобится проявлять активность и подстраивать планы под меняющиеся обстоятельства. Не стоит упорствовать, если какой-то метод не работает. Нужно смело пробовать новые подходы.

Осень – самый важный стратегический период года, когда Стрелец подведет итоги и обретет ясность, у каких проектов хорошее будущее, а от каких следует отказаться. Сентябрь и октябрь – ключевое время для принятия важных карьерных решений, смены работы, перехода на фриланс или старт собственного бизнеса. Стрельцу важно действовать обдуманно, взвесив все риски, но без излишней осторожности. Интуиция в это время будет на высоте.

Зима завершит год на спокойной и оптимистичной для Стрельца ноте. Декабрь будет идеален для приведения в порядок всех бумажных, финансовых и административных дел, завершить все задачи. Подведение итогов года покажет значительный прогресс, особенно в сфере личностного роста.

Деньги. Финансовая ситуация у Стрельца будет более-менее стабильна в 2026 году. Лето станет временем, когда многие идеи, заложенные в начале года, начнут приносить первые финансовые плоды. Именно в это время Стрельцу может поступить очень хорошее финансовое предложение. Июль и август – прекрасное время для решения финансовых вопросов, рефинансирования кредитов, пересмотра инвестиций и поиска дополнительных источников доходов. Стрелец даже может выиграть в лотерею.

В сентябре-октябре финансовое довольство Стрельцам капитал будут отлично выражены. Но, с другой стороны, могут всплыть старые договоренности, чтобы наконец быть разрешенными. Это шанс вывести отношения на новый уровень и время, которое принесет успех в судах и разбирательствах.

Любовь и отношения. В личных отношениях в 2026 году на первый план выйдет тема общих взглядов на жизнь. Одинокие Стрельцы с большой вероятностью встретят интересного человека в дальнем странствии, путешествии или на обучающем мероприятии.

В паре этот период, когда будет совместное планирование будущего, например, отпуска или общего дела, лишь укрепит связь.

Летом в быту назреет необходимость перемен: ремонта, переезда или просто реорганизации пространства. Все это освежит отношения Стрельца. В отношениях будет важно давать партнеру свободу и не пытаться контролировать каждый шаг.

Совместный отдых на природе поможет восстановить энергию и взаимоотношения, поэтому поездка в Турцию или Египет настроит Стрельца и его вторую половинку на хороший лад.

Здоровье. В 2026 году здоровье Стрельца в целом будет хорошим, но нужно следить за режимом, особенно если график станет слишком насыщенным. Профилактика заболеваний – лучшее лечение. Потому не нужно пренебрегать плановыми осмотрами. В конце года здоровье потребует внимания к опорно-двигательного аппарату. Поможет регулярная, но не слишком интенсивная физическая активность.

Основная рекомендация Стрельцу на 2026 год – планировать смело, но с оглядкой на практическую реализацию, балансировать между жаждой свободы и необходимостью углубления близких связей.

О персоне: Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

