Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

Три китайских знака зодиака привлекут к себе богатство и достаток 16 января. Пятница – День удаления под знаком Металлического Тигра. В это время достаток происходит от вычитания, а не от суеты, пишет YourTango.

Астрологи отмечают, что Дни удаления избавляют от того, что неэффективно, устарело или истощает.

Кроме того, эта пятница разворачивается во время луны Огненного Быка, поэтому реальное богатство растет, когда вы перестаете терпеть то, что тяготит, передает Главред.

Кого ждет достаток 16 января:

Тигр

В пятницу вы будете чувствовать себя не в своей обычной драматической стихии. Достаток приходит, когда вы перестаете навязывать что-то, что на самом деле никогда не подходило. Это может быть ответственность, которую вы переросли, привычка обращаться с деньгами, которая больше не имеет смысла, или роль, которую вы играли только для того, чтобы поддерживать движение вещей. Как только вы отступите, ваша энергия быстро вернется. Облегчение наступает мгновенно, как и ощущение, что вы только что спасли себя от долгосрочного истощения.

Обезьяна

В этот день богатство появляется, когда вы перестаете выполнять много задач одновременно. Удаление одного обязательства возвращает вам фокус. Этот фокус приводит к лучшим решениям относительно денег, планирования и приоритетов. Этот День удаления вознаграждает тех, кто выбирает ясность вместо хаоса.

Кролик

16 января то, что вы терпели из вежливости или старой привычки, наконец теряет свою силу. Изобилие приходит, как только вы перестаете мириться с тем, что на самом деле вам не подходит. Это может включать в себя сокращение расходов, чтобы другим было комфортно, или отход от динамики, которая стоила вам больше, чем должна была бы. Это имеет решающее значение.

