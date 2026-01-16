Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

Луна в Козероге показывает этим знакам, что прежние заботы больше не управляют вашей жизнью.

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

После 16 января 2026 года у трёх знаков зодиака начинается период улучшений в жизни. В пятницу Луна переходит в Козерог, акцентируя ответственность и стойкость. Это помогает смотреть на реальность трезво, не ощущая подавленности. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

В этом транзите ключевую роль играет ответственность. Когда мы осознаём последствия своих поступков, результаты становятся впечатляющими. Настойчивость, наконец, получает заслуженное вознаграждение. Трудности остаются позади, а мы чувствуем облегчение и готовность двигаться дальше с уверенностью.

Луна в Козероге показывает этим знакам, что прежние заботы больше не управляют вашей жизнью. Наступает момент свободы и лёгкости. Пора открыться новому и принимать жизнь с радостью.

Рак

Для Раков Луна в Козероге влияет на близкие отношения. 16 января эмоциональное напряжение начнёт спадать. Проблемы, которые долго игнорировались, наконец, обсуждаются и решаются. Наступает период, когда каждый в отношениях может высказать своё мнение, и делает это с тактом и уважением.

Во время этого транзита нет места обидам. Все чувствуют, что их слышат и понимают. Благодаря установке здоровых и реалистичных границ жизнь становится легче. Хорошо делиться дружбой, но важно также хранить личное пространство.

Лев

Львы, 16 января Луна переместится из Стрельца в Козерог. Этот период принесёт положительные изменения в работе и делах, связанных с карьерой. Январский стресс начинает уходить, а вы стремитесь к гармонии и душевному спокойствию.

Под влиянием Луны стабилизация становится реальной. Сложности на работе постепенно исчезают, а распорядок дня помогает восстановить энергию. Всё складывается так, как вы планировали, и жизнь постепенно улучшает своё течение. У вас есть всё, чтобы справиться, Лев, не сомневайтесь в себе.

Стрелец

С 16 января Луна в Козероге поможет Стрельцам снять финансовые трудности. Беспокойство о стабильности или доходах приходит к логическому завершению. Это может касаться заработка, расходов или признания вашей ценности на работе. Теперь вы готовы отстаивать то, что заслуживаете, и не соглашаться на меньшее.

Признание собственной ценности меняет обстоятельства в лучшую сторону. Бремя спадает, и вы идёте вперёд с уверенностью и улучшенным финансовым положением. Вы знали, что это возможно, и теперь перемены стали реальностью. Жизнь для вас становится заметно лучше, Стрелец. Продолжайте в том же духе.

