Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

Элина Чигис
15 января 2026, 10:42
100
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 16 января.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит начать правильно питаться

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Очень удачный день для отдыха с вашей второй половинкой. Если вы встречаетесь, будьте особенно уверены в своем обаянии. Стойте на своем и придерживайтесь привычного в любой ситуации, когда вы чувствуете неуверенность. Загляните внутрь себя, чтобы решить, стоит ли продолжать тот или иной проект.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Весьма вероятно, что вы будете более разговорчивы, чем обычно. Если вы в приподнятом настроении, ваша позитивная энергия может оказать большую помощь окружающим. Энергия также может сделать вас особенно конкурентоспособным или нервным. Чувство тревоги или гнева — признак того, что вы перегружены.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Очень важно четко понимать свое финансовое положение. По возможности, уделите время составлению или пересмотру бюджета. Тщательное планирование со временем решает проблемы. Хорошая коммуникация важна как с частными лицами, так и с крупными корпорациями. Путь мудрости гласит: дайте людям понять, какова ваша позиция.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Вы настолько добросердечны, что можете не замечать, как злонамеренные люди работают против ваших лучших усилий. Полагайтесь только на тех, кого хорошо знаете и кто доказал свою состоятельность. Избегайте серьезных конфликтов с другими, особенно если вы расстроены. Лучше всего работать в одиночку.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Следуйте за своими мечтами. Это прекрасное время, чтобы дать волю своему воображению. Творческие проекты, обсуждение планов с хорошими друзьями или просто отдых с хорошей книгой помогут вам почувствовать себя более уравновешенным и счастливым. Не стесняйтесь делиться своей мудростью и мнением с молодыми людьми.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

День может принести важный урок. Будьте готовы принять то, что приходит, с открытым сердцем. Ваша способность усердно работать и направлять других делает вас прирожденным лидером. Запланируйте весело провести время с друзьями. Это может включать в себя поиск выгодных покупок или занятия, направленные на улучшение здоровья или физической формы.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Молодым людям полезны ваш опыт и советы. Чем лучше вы знаете себя, тем больше пользы вы можете принести другим. Решитесь быть счастливыми. Составьте план по изменению того, что вызывает у вас наибольший стресс или разочарование. Не пренебрегайте важностью правильного питания, достаточного сна и физических упражнений.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Проведите время, общаясь с любимыми членами семьи. Последняя часть дня предоставляет возможность лучше выразить себя словами, видео или музыкой. Поделитесь своими оригинальными идеями. Вы можете выиграть приз! Вы можете выступить в роли миротворца и выслушаете все стороны, прежде чем принять справедливое решение.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Возможно, вы всё ещё парите в облаках амбиций, которые другие люди не до конца понимают. Даже в трудные времена ваша решимость сильна. Совместное управление финансами и поиск более эффективного использования общих ресурсов могут привести к прорыву. Доверяйте своей интуиции в отношении любого плана или предложения. Вы умеете распознавать проблемы.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Наибольшего успеха вы добьетесь, сосредоточившись на нескольких конкретных задачах. Большие планы отложите на другой день. Маленькие шаги и выполнение обещаний — самое важное. Уделите время разбору и выбрасыванию того, что вам больше не нужно или чем вы пользуетесь. Это поможет больше, чем вы ожидаете.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Тот день, когда вы можете проявить свою силу и творческое видение. Пришло время выйти в свет и позволить своему свету сиять. Приложите дополнительные усилия, чтобы рассказать больше о том, что вам особенно нравится в потенциальном возлюбленном. Вечером пришло время исследовать более чувственную сторону вашей натуры.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Энергия, направленная на расширение горизонтов и прогресс, поможет вам ясно видеть ситуацию. Вам будет легче заметить потенциальные проблемы в будущем. Мыслите масштабно и тщательно планируйте. Вы сможете добиться хороших результатов, если просто продолжите работать и будете придерживаться конкретного плана. Люди вас любят, и это способствует вашим интересам.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Более сложной ситуации с энергетикой еще не было: озвучен неутешительный прогноз

Более сложной ситуации с энергетикой еще не было: озвучен неутешительный прогноз

10:42Энергетика
"Нептуны" и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

"Нептуны" и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

09:59Мир
Большинство ран не огнестрельные: СМИ узнали главные угрозы для ВСУ

Большинство ран не огнестрельные: СМИ узнали главные угрозы для ВСУ

09:49Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 января

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 января

Последние новости

11:48

Россияне ищут пути проникновения: военный назвал два города, которые под угрозой

11:28

Вот он секретный рецепт: вкуснейший салат из одного ингредиентаВидео

11:27

Морозы крепчают: какая погода будет сегодня в Харькове

11:19

Свел в могилу Билоножка и Гигу: известная певица раскрыла диагноз звезд

11:19

Как вежливо попросить соседа убрать снег и не поссориться: что советует этикет

Курносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонаряхКурносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонарях
10:59

Тариф на электроэнергию с 1 февраля утвержден: изменится ли сумма в платежках

10:46

Дроны на Киев vs распаковка: Каменских удивила своим поступкомФотоВидео

10:42

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

10:42

Более сложной ситуации с энергетикой еще не было: озвучен неутешительный прогнозВидео

Реклама
10:34

Поздравления с Днем рождения мужчине - красивые картинки, проза и стихи

10:32

Почему 16 января нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

10:22

Снег, гололедица и морозы: какой будет погода в Одессе до конца недели

10:16

Предательница Лолита рассказала о горе - кого она потеряла

10:10

"Холостяк" Александр Терен получил орден от Владимира Зеленского — деталиВидео

09:59

"Нептуны" и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

09:49

Большинство ран не огнестрельные: СМИ узнали главные угрозы для ВСУ

09:38

Начались трансграничные атаки: в ISW раскрыли планы РФ в отношении Харькова и Сум

09:26

Готовы отдать последнее: астрологи назвали самых щедрых знаков зодиака

09:21

Оккупанты продвигается на востоке и юге Украины: свежие карты DeepState

09:20

Елена Зеленская очаровала своим новым имиджем - что поменяла первая леди

Реклама
09:15

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 января (обновляется)

08:59

Гороскоп Таро на завтра 16 января: Скорпионам - просьба, Рыбам - авторитет

08:51

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:43

Аварийные отключения неизбежны: эксперт раскрыл реальную ситуацию со светом

08:22

Муж Лорак в бешенстве из-за певицы и ее дочери: что они вытворили

08:17

Александра Кучеренко показала, какой была до свадьбы с Дмитрием Комаровым

08:10

Украина вступает в самую тяжелую энергетическую зимумнение

07:49

Обломки дрона упали на жилой дом: что известно об утренней атаке на КиевФото

07:32

Официально завершила: звезда "Игры престолов" сделала заявление о своей карьере

07:30

Во Львове - взрыв: дрон РФ ударил по символическому местуВидео

06:42

Трамп назвал виновника затягивания войны в Украине, и это не Россия

06:32

После интенсивной терапии и операции: Бужинская сделала серьезное заявление

06:10

Перемены в отношениях и судьбоносные встречи: гороскоп для Весов на январь и февральВидео

06:10

Ликвидация "теневого флота" и трагедия РФмнение

06:00

Путинист Филипп Киркоров рассказал правду о своих детях - детали

05:42

Идеальный завтрак за 10 минут: рецепт сырного хлеба без духовки

04:41

Присвоенная история: какие культовые фильмы СССР на самом деле создали украинцы

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке щенка на ботинке за 51 секунду

03:30

Белая полоса после хаоса: четыре знака зодиака скоро сорвут большой джекпот

Реклама
01:55

Двое суток тотального разгрома: СБС отправили на слом партию дефицитной техники РФВидео

00:42

От основной команды до U-19: звезда "Полесья" впервые прокомментировал решение клуба

14 января, среда
23:26

Жена Притулы впервые за долгое время вышла на связь и сделала заявление

23:22

При установке оборудования погиб энергетик: город выражает искренние соболезнования семье

23:05

"Моя нереализованная фантазия": Мисс Украина-Вселенная мечтает о романе с украинской певицей

22:54

Это ключ к большому городу: на одном из направлений резко возросла активность врага

22:52

Свет будут отключать по-новому - что меняет режим чрезвычайного положения в УкраинеФото

22:15

"Танцы со звездами" возвращаются - когда зрители увидят шоу

22:00

В эту игру можно играть вдвоем: России грозит энергетический коллапсмнение

21:29

Косметику нужно немедленно выбросить: четыре признака просрочки

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять