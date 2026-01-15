Укр
Гороскоп Таро на завтра 16 января: Скорпионам - просьба, Рыбам - авторитет

Алена Кюпели
15 января 2026, 08:59
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 16 января
Гороскоп Таро на 16 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов символизирует напряжение, которое обостряет ваш ум и помогает мыслить нестандартно. Сегодня вы столкнетесь с конкурирующими приоритетами, и ваше терпение будет подвергнуто испытанию.

Однако проявление сдержанности укрепит в вашем сознании понимание того, что действительно важно и на чем следует сосредоточиться. Вы поймете ценность умения отпускать ситуацию, потому что в пятницу победа в каждом споре имеет мало значения. Анализ того, как и куда вы тратите свою энергию, поможет вам мудро выбирать, за что бороться.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Четверка Пентаклей

Телец, ваша ежедневная карта Таро для каждого знака зодиака — Четверка Пентаклей. Четверка символизирует контроль и управление вашей энергией. Пентакли обозначают ценности.

Сегодня вы сосредоточитесь на том, что можете контролировать, и сохраните устойчивую концентрацию. Вы почувствуете преимущества ограниченного доступа. Вместо того чтобы позволять помехам вторгаться в ваш график, вы задумаетесь о своей эмоциональной энергии. Осторожность превращается в ясность, а сосредоточенность избегает жесткости. Ваша продуктивность стабильна.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Рыцари Кубков

Рыцари Кубков подчеркивают ваше стремление к действию. В пятницу, 17 января, вы полны мотивации и стремления выполнять работу, которая имеет для вас большое значение.

Ваши намерения благие, и это помогает вам эмоционально связать свою работу, людей, которым вы помогаете, и то, чего вы хотите достичь в выходные. Вы не чувствуете себя вынужденным постоянно быть занятым. Вместо этого ваше вдохновение направляет ваш темп. Вселенная выстраивается, и усилия приходят естественно.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Десятка Пентаклей

Рак, ваша карта Таро на сегодня — Десятка Пентаклей, которая говорит об изобилии и долгосрочной безопасности. Вы хотите поделиться своим успехом с другими. Сегодня вы принимаете несколько важных решений, и многие из них оказывают влияние на окружающих.

Вы видите, как ваши действия влияют на вашу семью, финансы и ваши планы на будущее. Вы понимаете, что ваша жизнь может оставить после себя наследие. Вы мыслите не только эмоционально, но и в масштабах поколений, и ваши сегодняшние действия окажут долгосрочное влияние.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Семерка Кубков

Семерка Кубков — это карта Таро, отражающая эмоции, которые вы испытываете, когда вам предоставляется слишком много возможностей.

Сегодня вы чувствуете сильную умственную перегрузку из-за вариантов, которые манят вас своим потенциалом и ответственностью. Это идеальный день для постановки целей, которые вас пугают.

Когда вы заставляете себя сосредоточиться на чем-то одном, вы открываете для себя то, чего раньше не знали.

Девы

Карта Таро на пятницу для Девы: Двойка Пентаклей

Дева, ваша ежедневная карта Таро на пятницу, 17 января, посвящена балансу и адаптивности. Вы учитесь улучшать навыки управления временем. Вы делаете гораздо больше, чем обычно, потому что сегодня задает хороший ритм продуктивности, а не чистого совершенства.

Вы вносите небольшие корректировки, которые позволяют вам оставаться эффективными, не выгорая и не теряя мотивации. Даже когда ваша мотивация меняется, вы находите новые способы оставаться гибкими. Вы не позволяете переменам настроения сбить вас с толку.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Королева Мечей

Королева Мечей в пятницу, 17 января, символизирует интуитивную ясность. Вы испытываете честное общение с собой и другими.

Ваше ясное мышление помогает вам распознавать правду и побуждает вас открыто и без страха делиться своими мыслями. Вы остаетесь верны своим границам и соблюдаете личные ожидания. Вы не смягчаете сообщение ради сохранения мира. Вместо этого баланс достигается благодаря подлинности.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Пятерка Пентаклей

В пятницу, 17 января, ваш ежедневный гороскоп на Таро — Пятерка Пентаклей. Пятерка символизирует нестабильность. Пентакли — деньги.

Сегодня вы переживаете моменты неуверенности в себе, которые оставляют вас без поддержки. Вы понимаете, где вы шли в одиночестве или преодолевали трудности молча. Сегодня все иначе. Вы просите о необходимой вам поддержке, и уязвимость становится силой.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Восьмерка Мечей

Стрелец, Восьмерка Мечей говорит о чувстве застоя и непонимании того, что ваша ноша вызвана вашими собственными мыслями.

В пятницу, 17 января, вам предстоит преодолеть историю, которую вы рассказываете себе. Вам дарована правда, которая поможет вам переосмыслить свой опыт.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Семерка Жезлов

Ваша карта Таро на сегодня — Семерка Жезлов, которая символизирует внутренний покой и способность принимать взвешенные решения.

В пятницу, 17 января, вы твердо стоите на своем. Вы терпите давление со стороны окружающих и знаете, что лучше не поддаваться их мнению. Вам не нужно одобрение других. Вместо этого вы остаетесь верны своему пути и путешествию, которое сами для себя наметили.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Паж Пентаклей

Водолей, Паж Пентаклей, символизирует обучение, планирование и практические начинания. Сегодня благоприятствует любопытству в отношении навыков, денег или направления карьеры.

В пятницу, 17 января, вам не нужно все продумывать до мелочей; просто будьте готовы начать. Небольшие вложения времени или усилий окупятся позже.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на пятницу: Король Кубков

Рыбы, в пятницу, 17 января, Король Кубков символизирует эмоциональную устойчивость и спокойное лидерство.

Рыбы, вы сильны, когда сохраняете спокойствие, а не реагируете импульсивно. В пятницу, 17 января, вы сохраняете спокойствие, что помогает вам оставаться в центре своей власти.

Умение лучше управлять своими эмоциями позволяет вам направлять ситуации, а не быть ими захваченным. Эмоциональное равновесие даёт вам тихий авторитет.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
