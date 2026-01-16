Финансовый гороскоп на 2026 год: шесть знаков зодиака будут купаться в богатстве

Астролог назвал благоприятные периоды для инвестиций и крупных покупок.

2026 год станет временем финансовой дисциплины и стратегического планирования. Пока одни знаки будут купаться в удаче благодаря благосклонности звезд, другим придется тщательно считать каждую копейку. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Овен

Финансы потребуют повышенного внимания и дисциплины, особенно в первые два квартала. Возможны непредвиденные расходы на дом, здоровье или семью. Стоит создать финансовую подушку безопасности и избегать спонтанных крупных покупок, особенно в кредит. Осень – самое благоприятное время для инвестиций и планирования долгосрочных финансов. Год научит ценить не количество, а качество и надежность.

Телец

До середины года Тельцы могут укрепить материальное положение благодаря завершению долгосрочного проекта, премии или выгодному вложению в недвижимость. Осень требует внимательности к документам и договорам, поэтому не спешите с подписанием бумаг.

Близнецы

2026 год принесет возможности для дополнительного заработка через коммуникации и обмен информацией. Но будут и соблазны потратить деньги на мгновенные удовольствия. Осень – время для стратегического планирования и откладывания части доходов, избегания спонтанных крупных покупок, особенно в кредит.

Рак

Первая половина года потребует тщательного планирования, возможны непредвиденные расходы на дом. Вторая половина года – период большой финансовой удачи, энергии и доходов. Лето обещает стабильность, но стоит откладывать часть средств на зиму.

Лев

Потребуется осмотрительность и планирование, особенно в начале года. Лучшее время для накоплений, погашения долгов и пересмотра расходов – май-июль и после 15 октября. В феврале-марте и ноябре-декабре велика вероятность ошибок в финансовых решениях. Рекомендуется страхование имущества и создание финансовой подушки.

Дева

В начале года следует концентрироваться на экономии и разумных накоплениях. Лето будет нестабильным в финансовом плане. Важно подводить итоги года, проверять расходы и корректировать бюджет в ноябре-декабре.

Весы

Финансовая ситуация стабилизируется ближе к лету. Возможны приятные поступления – премия или возврат долга. Лето требует осторожности в вложениях, поэтому стоит избегать сомнительных предложений и вкладывать в собственное обучение или улучшение жилья.

Скорпион

Зима и ранняя весна – время финансового упорядочения: бюджет, накопления, долги, инвестиции. Избегайте спонтанных крупных покупок. Лето может принести улучшение доходов, но они будут напрямую зависеть от ваших усилий и вложений.

Стрелец

Финансово год будет относительно стабильным. Лето – время реализации идей и получения первых доходов. Июнь-август подходит для решения финансовых вопросов, кредитов, пересмотра инвестиций и дополнительных доходов. Сентябрь-октябрь благоприятен для окончательного урегулирования старых договоров и финансовых споров.

Козерог

Особое внимание к финансам необходимо в марте-апреле. Возможны непредвиденные расходы на дом и семью. Создавайте финансовую подушку, избегайте рискованных инвестиций. Октябрь благоприятен для партнерских финансовых сделок, однако все договоренности лучше фиксировать в письменной форме.

Водолей

Главная тема года – надежность. Стоит навести порядок в бюджете, рефинансировать кредиты, оптимизировать регулярные расходы и формировать финансовую подушку. Осень – лучшее время для крупных покупок, особенно недвижимости и долгосрочных инвестиций. Избегайте покупки недвижимости во время ретроградного Меркурия в конце октября-начале ноября.

Рыбы

Финансы требуют тщательного планирования. Год не обещает резких взлетов, но дает шанс навести порядок в бюджете. Есть риск накопления мелких, регулярных расходов, поэтому ведите учет. Крупные покупки, связанные с домом или техникой, лучше отложить на конец августа. Импульсивные решения вероятны, но к концу года они уменьшатся.

