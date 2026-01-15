Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Гороскоп

Белая полоса после хаоса: четыре знака зодиака скоро сорвут большой джекпот

Мария Николишин
15 января 2026, 03:30
18
Астрологи подчеркнули, что четверг - один из самых мощных дней в календаре.
Белая полоса после хаоса: четыре знака зодиака скоро сорвут большой джекпот
Кому улыбнется удача в четверг / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кого ждет личная победа 15 января
  • Кто станет более продуктивным

Четыре китайских знака зодиака ждет удача и процветание 15 января. Четверг – День установления под знаком Земляного Быка. Это один из самых мощных дней в календаре, пишет YourTango.

По словам астрологов, Дни установления – это о закреплении вещей. Это когда рутина и планы остаются актуальными, а сделанный выбор действительно работает.

видео дня

Кроме того, этот четверг сочетается с энергией Огненного Быка, поэтому процветание проявляется через структуру, преданность и решения, которые уменьшают хаос, передает Главред.

Каким знакам зодиака будет везти 15 января:

Бык

Энергия четверга будет работать вам на пользу. То, в чем вы были неуверены, вдруг кажется решенным, и эта уверенность – победа. Процветание приходит от закрепления чего-то. Вы можете окончательно согласовать план, придерживаться определенной рутины или принять финансовое решение, которое избавит вас от бремени.

Змея

15 января вы заметите, что система, которую вы использовали, на самом деле работает, вы просто еще не полностью ей доверяли. Удача приходит от удвоения того, что уже эффективно. Это может касаться составления бюджета, планирования или способа управления обязанностями. Когда вы перестаете корректировать и начинаете придерживаться этого, все быстро стабилизируется.

Крыса

Четверг – это день, когда вам нужно поставить что-то на твердую землю, чтобы оно перестало витать в вашей голове. Процветание приходит, когда вы делаете что-то официальным. Это может означать установление четких границ, письменное составление плана или точное решение о том, сколько времени или денег вы готовы чему-то посвятить.

Петух

В этот день вы будете чувствовать себя более продуктивными. Удача приходит от структуры. Вы можете организовать финансы, спланировать будущие обязательства или упорядочить распорядок дня, который был неэффективным. Установление порядка 15 января избавит вас от суеты позже.

Белая полоса после хаоса: четыре знака зодиака скоро сорвут большой джекпот
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп крыса гороскоп змея гороскоп петух гороскоп бык
"Есть свои испытания": Lida Lee рассказала о табу в отношениях с Салемом

