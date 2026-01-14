Укр
Гороскоп Таро на завтра 15 января: Козерогам - найти пространство, Рыбам - цели

Алена Кюпели
14 января 2026, 11:35обновлено 14 января, 12:23
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 15 января
Гороскоп Таро на 15 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Рыцарь Пентаклей

Овен, ваша карта Таро на четверг — Рыцарь Пентаклей, что означает стабильные усилия и постоянную энергию.

Вы готовы взяться за новый проект, и ваша энергия находится на пике. Сегодняшнее послание — будьте осторожны, не торопитесь. Вас может соблазнить мысль, что скорость означает прогресс. Медленные усилия приводят к результатам, которые сохраняются надолго.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Умеренность

Телец, карта Таро "Умеренность" в четверг напоминает вам о необходимости терпения. Вы отмечаете, что баланс — это не совершенство.

Вы сами определяете, как выглядит ваш график, даже если другие не понимают, почему он устроен именно так. Вы совмещаете множество обязанностей и интересов. Сегодня воспользуйтесь возможностью объединить их, чтобы создать больше структуры и улучшить динамику.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Паж Жезлов

Карта Паж Жезлов в Таро приносит любопытство и готовность учиться в процессе. В четверг у вас появляется идея или разговор с другом вызывает интерес.

Трудно понять, к чему что-то приведет, пока вы не изучите это подробнее. Однако сейчас ваше сердце заинтриговано, и ваше стремление попробовать открывает дверь к тому, куда ведет путь.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Четверка Пентаклей

Рак, ваша ежедневная карта Таро на четверг — Четверка Пентаклей. Четверка символизирует порядок, а пентакли часто ассоциируются с деньгами. Вы размышляете о том, чтобы отказаться от чего-то в своей жизни, что стоило вам больше, чем оно того стоило.

Разворачивающийся процесс учит вас тому, что безопасность не связана с контролем, и что вы должны доверять Вселенной. Ваш разум освобождается, чтобы наслаждаться переживаниями ради их смысла, а не только ради их денежной ценности.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Иерофант

Карта Таро "Иерофант" подчеркивает традиции, структуру и обучение на основе уже существующих систем.

В четверг в вашу жизнь войдет наставник. Вы научитесь уважать правило или традицию, которую когда-то оспаривали. Уважение к существующим системам и структурам растет, даже когда вы исследуете, как вы вписываетесь в то, что хотели бы изменить.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Восьмерка Пентаклей

Дева, ваша ежедневная карта Таро, Восьмерка Пентаклей, говорит о развитии навыков, целенаправленном обучении и интенсивной концентрации на работе или навыке, который вы хотите усовершенствовать.

Вы в некотором смысле берете на себя роль ученика. Ваше внимание к деталям в четверг — ваша главная сила. Когда вы стремитесь к самосовершенствованию, вы становитесь методичными и решительными в стремлении учиться правильно.

Прогресс придет к вам благодаря совершенствованию уже имеющихся знаний и ежедневному наращиванию объема работы.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Справедливость

Карта Таро "Справедливость" символизирует баланс и справедливость. Четверг отмечен обдуманными решениями и личной ответственностью.

Вы способны тщательно и осторожно взвешивать свои варианты, особенно когда речь идёт о обязательствах или соглашениях. Доверьтесь себе, Весы. Эмоциональная и умственная ясность приходит, когда ваши решения соответствуют вашим ценностям и вашей личности, независимо от того, что происходит вокруг вас.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Король Кубков

Скорпион, Король Кубков, символизирует эмоциональную зрелость и спокойное лидерство. В четверг вы хотите показать окружающим, что вас не беспокоит, когда жизнь становится запутанной. Вы остаётесь сосредоточенным и сохраняете трезвый настрой. Ничто сейчас вас не выбивает из колеи.

Отношения укрепляются благодаря вашей способности сохранять контроль. Ваша уравновешенность и уверенность в своих лидерских качествах облегчают другим следование вашим советам.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Тройка Жезлов

В четверг ваша ежедневная карта Таро — Тройка Жезлов. Тройка символизирует творчество, а Жезлы — мышление. Стрельцы, ваше планирование на будущее и долгосрочное видение начинают складываться удачно, даже если у вас ещё не всё спланировано.

Сейчас самое время начать смотреть дальше того, что вам нужно сделать сегодня или завтра, и подумать о том, что произойдёт в следующем году, через пять или десять лет.

Вы учитесь планировать свои цели, оставаясь открытыми настоящему моменту, но при этом понимая, что они могут измениться в будущем.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Император

Козерог, карта Таро Император символизирует авторитет, власть и контроль. В четверг вы готовы взять на себя ответственность за свою жизнь.

Вам комфортнее всего быть лидером, поэтому вы берёте на себя инициативу, когда это необходимо. Ваш совет на сегодня — дайте себе и другим пространство для развития. Гибкость — это также лидерское качество.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Шестерка Мечей

Шестерка Мечей указывает на беспокойный ум и желание перемен. Водолеи, то, что вы решите делать по-другому, произойдет плавно и быстрее, чем вы ожидали.

Изменения, которые произойдут в четверг, начнутся с вашего нового взгляда на ситуацию. Вам больше не комфортно сохранять статус-кво. Хотя сейчас перемены незначительны, вы движетесь вперед с ясностью.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Паж Пентаклей

Рыбы, ваша ежедневная карта Таро — Паж Пентаклей, что говорит об освоении нового навыка и открытости к росту. В четверг вы вдохновитесь на то, чтобы вложить время и энергию в развитие нового навыка.

У вас правильный настрой, чтобы выработать новую привычку и развить мышление, позволяющее быстро учиться. Вы готовы к достижению практической цели. Даже небольшой шаг посеет семя, которое окупится в будущем.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

