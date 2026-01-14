Укр
Астрологический прогноз на 2026 год: когда закончится война и что ждет украинцев

Юрий Берендий
14 января 2026, 03:34
Астролог обозначил ключевые астрологические периоды, которые, по его прогнозам, повлияют на личные отношения, финансы и глобальные геополитические процессы.
Астрологический прогноз на 2026 год: когда закончится война и что ждет украинцев
Астрологический прогноз на 2026 год – что ждет украинцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем сказал Росс:

  • С 3 октября по 14 ноября оптимальный период для восстановления отношений
  • В течение двух периодов в году стоит ожидать финансовых потрясений
  • Если Россия не закончит войну до Пасхи, то она продлится до 2027 года

2026 год обещает быть насыщенным важными астрологическими событиями, которые коснутся не только личных отношений и внутренних трансформаций, но и глобальных процессов — от дипломатии и войны до финансов и мировой экономики. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, в период с 3 октября по 14 ноября Венера будет двигаться в ретроградном направлении в Весах — знаке партнерства, и это время будет благоприятным для восстановления отношений, которые ранее были разрушены.

"Если, например, вы были в браке, но развелись, то ретроградная Венера поможет вам восстановить эту связь и эти отношения. На фоне транзита Селены в Весах этот период приобретет особую утонченность, любовь, очищение от иллюзий, на месте которых родится настоящая красота и гармония с собой и людьми вокруг", — сообщил он.

Росс считает, что до конца 2026 года будет постепенно происходить переход от атмосферы противостояния к энергии интеграции. Из-за этого, по его мнению, Россия не будет атаковать страны Балтии, откладывая такие действия как минимум до 2027-го. В целом общество устанет от потерь и будет искать баланс, что приведет к смене борьбы за власть на сочетание противоположных подходов. В таком видении дипломатия будущего будет основываться не на жестком расчете, а на умении понимать другую сторону и видеть в ней отражение себя.

Астролог также обратил внимание, что с 26 февраля по 20 марта ожидается ретроградный Меркурий в Рыбах. В это время важно избегать самообмана, поскольку период неблагоприятен для операций с недвижимостью и подписания важных документов. В то же время он может быть полезен для возвращения к творческому образованию, в частности для возобновления занятий музыкой или повторного поступления в соответствующие учебные заведения.

"29 июня – 23 июля нас ждет неблагоприятный период, когда Меркурий будет ретроградным и будет двигаться по знаку Рака. В это время очень вероятно падение биткоина, финансовые потрясения", – подчеркнул он.

Кроме того, еще один сложный финансовый отрезок прогнозируется во время ретроградного Меркурия с 24 октября по 13 ноября в Скорпионе. В этот период возможны серьезные проблемы на рынках нефти и газа, общее осложнение финансовой ситуации и резкие колебания, в частности падение биткоина, хотя масштабного мирового финансового кризиса, по его оценке, не ожидается.

"А вот ретроградности Марса в 2026 году не будет. Ретроградным он будет только с 11 января 2027 года по 2 апреля того же года. Марс – это война. Если война вдруг не закончится весной 2026 года, примерно на Пасху, то она продлится до ретроградного движения Марса в 2027-м. Однако окончательно все решится в 2029 году", - резюмирует он.

О личности: Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, как ранее сообщал Главред, после 9 января 2026 года для трех знаков зодиака завершается период напряжения и внутренних проверок. Взаимодействие Венеры с Юпитером акцентирует разницу между ожиданиями и реальным положением вещей, побуждая задуматься, не были ли надежды завышенными и не выдвигались ли чрезмерные требования, прежде всего к себе.

Уже после 5 января 2026 года три знака получают основания с большей уверенностью смотреть вперед. Ретроградный Юпитер способствует переосмыслению жизненных приоритетов, пересмотру целей и долгосрочных планов, помогая находить новые возможности через анализ прошлого и действовать более взвешенно, опираясь на приобретенную мудрость.

В целом январь 2026 года станет благоприятным периодом для отдельных представителей зодиака. Четыре знака почувствуют прилив сил, вдохновение и реальный шанс позитивно изменить свою жизнь.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог астрология Влад Росс астрологический прогноз
16:24

Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

