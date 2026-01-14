Астрологический прогноз на 2026 год: когда закончится война и что ждет украинцев

Астролог обозначил ключевые астрологические периоды, которые, по его прогнозам, повлияют на личные отношения, финансы и глобальные геополитические процессы.

Астрологический прогноз на 2026 год – что ждет украинцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем сказал Росс:

С 3 октября по 14 ноября оптимальный период для восстановления отношений

В течение двух периодов в году стоит ожидать финансовых потрясений

Если Россия не закончит войну до Пасхи, то она продлится до 2027 года

2026 год обещает быть насыщенным важными астрологическими событиями, которые коснутся не только личных отношений и внутренних трансформаций, но и глобальных процессов — от дипломатии и войны до финансов и мировой экономики. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, в период с 3 октября по 14 ноября Венера будет двигаться в ретроградном направлении в Весах — знаке партнерства, и это время будет благоприятным для восстановления отношений, которые ранее были разрушены.

"Если, например, вы были в браке, но развелись, то ретроградная Венера поможет вам восстановить эту связь и эти отношения. На фоне транзита Селены в Весах этот период приобретет особую утонченность, любовь, очищение от иллюзий, на месте которых родится настоящая красота и гармония с собой и людьми вокруг", — сообщил он.

Росс считает, что до конца 2026 года будет постепенно происходить переход от атмосферы противостояния к энергии интеграции. Из-за этого, по его мнению, Россия не будет атаковать страны Балтии, откладывая такие действия как минимум до 2027-го. В целом общество устанет от потерь и будет искать баланс, что приведет к смене борьбы за власть на сочетание противоположных подходов. В таком видении дипломатия будущего будет основываться не на жестком расчете, а на умении понимать другую сторону и видеть в ней отражение себя.

Астролог также обратил внимание, что с 26 февраля по 20 марта ожидается ретроградный Меркурий в Рыбах. В это время важно избегать самообмана, поскольку период неблагоприятен для операций с недвижимостью и подписания важных документов. В то же время он может быть полезен для возвращения к творческому образованию, в частности для возобновления занятий музыкой или повторного поступления в соответствующие учебные заведения.

"29 июня – 23 июля нас ждет неблагоприятный период, когда Меркурий будет ретроградным и будет двигаться по знаку Рака. В это время очень вероятно падение биткоина, финансовые потрясения", – подчеркнул он.

Кроме того, еще один сложный финансовый отрезок прогнозируется во время ретроградного Меркурия с 24 октября по 13 ноября в Скорпионе. В этот период возможны серьезные проблемы на рынках нефти и газа, общее осложнение финансовой ситуации и резкие колебания, в частности падение биткоина, хотя масштабного мирового финансового кризиса, по его оценке, не ожидается.

"А вот ретроградности Марса в 2026 году не будет. Ретроградным он будет только с 11 января 2027 года по 2 апреля того же года. Марс – это война. Если война вдруг не закончится весной 2026 года, примерно на Пасху, то она продлится до ретроградного движения Марса в 2027-м. Однако окончательно все решится в 2029 году", - резюмирует он.

О личности: Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

