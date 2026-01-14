Астрологический прогноз на 2026 год: когда закончится война и что ждет украинцев

О чем сказал Росс:
- С 3 октября по 14 ноября оптимальный период для восстановления отношений
- В течение двух периодов в году стоит ожидать финансовых потрясений
- Если Россия не закончит войну до Пасхи, то она продлится до 2027 года
2026 год обещает быть насыщенным важными астрологическими событиями, которые коснутся не только личных отношений и внутренних трансформаций, но и глобальных процессов — от дипломатии и войны до финансов и мировой экономики. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.
По его словам, в период с 3 октября по 14 ноября Венера будет двигаться в ретроградном направлении в Весах — знаке партнерства, и это время будет благоприятным для восстановления отношений, которые ранее были разрушены.
"Если, например, вы были в браке, но развелись, то ретроградная Венера поможет вам восстановить эту связь и эти отношения. На фоне транзита Селены в Весах этот период приобретет особую утонченность, любовь, очищение от иллюзий, на месте которых родится настоящая красота и гармония с собой и людьми вокруг", — сообщил он.
Росс считает, что до конца 2026 года будет постепенно происходить переход от атмосферы противостояния к энергии интеграции. Из-за этого, по его мнению, Россия не будет атаковать страны Балтии, откладывая такие действия как минимум до 2027-го. В целом общество устанет от потерь и будет искать баланс, что приведет к смене борьбы за власть на сочетание противоположных подходов. В таком видении дипломатия будущего будет основываться не на жестком расчете, а на умении понимать другую сторону и видеть в ней отражение себя.
Астролог также обратил внимание, что с 26 февраля по 20 марта ожидается ретроградный Меркурий в Рыбах. В это время важно избегать самообмана, поскольку период неблагоприятен для операций с недвижимостью и подписания важных документов. В то же время он может быть полезен для возвращения к творческому образованию, в частности для возобновления занятий музыкой или повторного поступления в соответствующие учебные заведения.
"29 июня – 23 июля нас ждет неблагоприятный период, когда Меркурий будет ретроградным и будет двигаться по знаку Рака. В это время очень вероятно падение биткоина, финансовые потрясения", – подчеркнул он.
Кроме того, еще один сложный финансовый отрезок прогнозируется во время ретроградного Меркурия с 24 октября по 13 ноября в Скорпионе. В этот период возможны серьезные проблемы на рынках нефти и газа, общее осложнение финансовой ситуации и резкие колебания, в частности падение биткоина, хотя масштабного мирового финансового кризиса, по его оценке, не ожидается.
"А вот ретроградности Марса в 2026 году не будет. Ретроградным он будет только с 11 января 2027 года по 2 апреля того же года. Марс – это война. Если война вдруг не закончится весной 2026 года, примерно на Пасху, то она продлится до ретроградного движения Марса в 2027-м. Однако окончательно все решится в 2029 году", - резюмирует он.
О личности: Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
