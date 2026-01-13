Укр
Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

Алена Кюпели
13 января 2026, 08:18
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 14 января
Гороскоп Таро на 14 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Луна

Овен, ваша ежедневная карта Таро — Луна, и она символизирует неясные ситуации, требующие доверия к внутреннему голосу. Вы можете не знать, что думать, когда факты неполны, но ваше сердце может направить вас в правильном направлении.

В среду вы узнаете что-то, что изменит ваше восприятие отношений и поможет вам взглянуть на вещи в правильной перспективе.

Ваша интуиция подсказывает, когда что-то (или кто-то) вам не подходит, и вам не нужны доказательства, кроме ваших собственных чувств. Тем не менее, сегодня вы получаете ответ, и он помогает вам разобраться в своих сомнениях, чтобы прийти к ясности и уверенности.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Верховная Жрица

Карта Таро "Верховная Жрица" фокусируется на интуиции, подсознательном осознании, которое проявляется тихо, а не через логику.

В среду вы проводите исследование, чтобы разобраться в проблеме. Постепенно вы приспосабливаетесь к тому, что обнаруживаете, и движетесь к желаемому. Бездействие и сидение на месте оказываются неэффективными. Ключ к преодолению чувства растерянности и неуверенности в том, с чего начать, — это действие.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Семерка Кубков

Близнецы, вам дадут много советов о том, как улучшить отношения. Возможно, вы не знаете, кого слушать, когда дело доходит до принятия решения о любви.

Неопределенность — ключевая тема для вас 14 января. Семерка Кубков отражает замешательство, огромное количество вариантов выбора и отвлекающие факторы, которые затрудняют понимание того, что реально.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Паж Кубков

Ваша ежедневная карта Таро на 14 января — Паж Кубков, которая говорит об эмоциональной любознательности, подчеркивая чувствительность к чувствам, которые еще не полностью сформировались.

Как интуитивному знаку, вам важно прислушиваться к тем тихим побуждениям, которые побуждают вас работать над своим благополучием — физическим, психическим и духовным. Сегодня уделите внимание каждой сфере своей жизни и позаботьтесь о ней. Гораздо легче понять, что хочет сказать ваше сердце, когда другие части вашей личности чувствуют себя в безопасности.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Двойка Мечей

Лев, Двойка Мечей символизирует отложенную ясность. Возможно, вы не знаете, чего хотите сегодня, но вскоре почувствуете себя гораздо увереннее и сможете сделать осознанный выбор.

14 января романтические отношения могут быть непростыми, и когда дело доходит до выбора действий в ваших отношениях, вы можете быть не уверены. Если вы избегаете принятия решения, эта карта подтолкнет вас к решению проблемы.

Вы можете помочь себе, установив крайний срок для принятия решения. Расстановка приоритетов помогает создать необходимое сейчас чувство срочности.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Повешенный

Основная тема карты Таро "Повешенный" — это пауза и взгляд на вещи под другим углом, прежде чем двигаться дальше. 14 января вы понимаете, что спешка — не выход.

Вы позволяете своей более методичной стороне взять верх и анализируете ситуации по мере их возникновения. Суждения становятся более четкими и ясными, когда вы никуда не торопитесь. Вы обнаруживаете, что простота, стратегия и ясный ум помогают вам определить оптимальное время для дальнейших действий.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Королева Кубков

Весы, Королева Кубков, символизирует эмоциональный интеллект и личные границы. Вы отлично умеете устанавливать и то, и другое, и знаете, что, позволяя определенным людям вторгаться в вашу сферу влияния, вы даете им возможность нарушить ваше спокойствие.

Сейчас вы этого не допустите. Вместо этого вы будете настороже и будете защищать себя. Теперь вы понимаете свои чувства, не позволяя им вас подавить. Жизнь научила вас оставаться сильным, даже когда вы боретесь с эмоциями.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Девятка Мечей

Девятка Мечей обозначает ментальные искажения, которые приводят к тревоге или страху. Вы знаете, что нельзя позволять скрытому или неизвестному управлять вашим воображением или усиливать беспокойство.

Поэтому 14 января вы берете под контроль то, что вас беспокоит, и берете свою жизнь в свои руки. Вы начинаете противостоять неизвестному, живя в этом мире. Вы делаете то, чего, по мнению вашего разума, следует избегать. Вы знаете, что общение и небольшие риски помогают повысить уверенность в себе.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Четверка Кубков

Это напоминание о необходимости переключить внимание и сосредоточиться на благодарности, Стрельцы. Четверка Кубков говорит о самоанализе и предупреждает об упущенных возможностях из-за внутренних отвлечений.

Правда в том, что ум легко может быть занят, особенно шумом социальных сетей. Эта карта напоминает вам о необходимости остерегаться водоворота сравнений. Она напоминает вам о том, как вы уникально одаренны и благословлены, и не упускать возможности, которые перед вами открываются, потому что вы заняты тем, чего у вас нет.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Рыцарь Кубков

Рыцарь Кубков символизирует новые возможности и хорошие новости, которые скоро появятся у вас, Козерог. Это говорит о том, что результаты, которых вы ждали, могут скоро вернуться!

Эта карта также говорит о дипломатии и действиях. Если вы жаждете перемен, не забывайте, что вы можете стать первым, кто начнет действовать.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Пятерка Кубков

Пятерка Кубков фокусируется на переживании горя и преодолении печали после потери. Жизнь полна взлетов и падений, и эта карта особенно обращает внимание на ваши разочарования.

Вы грустили из-за чего-то, чего не позволяли себе прочувствовать, или, возможно, слишком увлеклись этими чувствами? Эта карта — маяк надежды, символизирующий возможности для исцеления.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Умеренность

Карта Таро "Умеренность" подчеркивает важность умеренности и внесения небольших, практических изменений для достижения внутренней гармонии. Умеренность напоминает вам, что вам не нужно быть крайним, чтобы достичь своих целей.

Эта карта говорит о силе практических действий и поддержании баланса. Вместо того чтобы чувствовать давление и пытаться всё успеть за день, сделайте само собой разумеющимся просто что-нибудь сделать, независимо от масштаба задачи. И каждый день отдавайте всё, что у вас есть, будь то большая или маленькая работа. Это приведёт вас дальше, чем пылкая непоследовательность.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

