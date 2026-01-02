Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

Руслана Заклинская
2 января 2026, 15:35
919
Астролог назвал знаков зодиака, которые поймают удачу за хвост в первый месяц года.
Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче
Гороскоп на январь 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Для каких знаков зодиака январь 2026 года станет периодом успеха
  • Какие даты принесут Тельцам неожиданные возможности
  • Когда Водолеи почувствуют прилив энергии и уверенности

Январь 2026 года для некоторых знаков зодиака станет особенно благоприятным месяцем. Четыре знака почувствуют прилив энергии, вдохновения и шанс изменить жизнь к лучшему.

Главред узнал, какие четыре знака зодиака почувствуют невероятную удачу в январе.

видео дня

Телец

По словам автора астрологических книг, астролога Parade Марессы Браун, начало месяца активизирует девятый дом - сферу путешествий, обучения и расширения мировоззрения. Для Тельцов, которые обычно ценят стабильность, это станет настоящим вызовом, но одновременно и шансом на прорыв.

Тельцы могут почувствовать сильное желание попробовать что-то новое: поменять направление развития, отправиться в путешествие или погрузиться в обучение. Особенно мощной будет энергия 7 января, когда Венера соединится с Марсом, поскольку это усилит харизму, творчество и романтические импульсы.

Период с 15 по 20 января принесет неожиданные подарки от Урана. Будьте готовы к крутым поворотам, которые приведут к успеху, о котором вы даже не мечтали. Ступайте на неизведанную территорию, ведь там вас ждет победа.

Козерог

Январь станет для Козерогов месяцем самоутверждения. Солнце, Венера, Марс и Меркурий сосредоточатся в вашем первом доме - секторе личности и силы. Козероги почувствуют уверенность, ясность и готовность действовать.

После эмоционально напряженного полнолуния 3 января ситуация стабилизируется, а уже с 6 по 9 число начнется период активных решений и прогресса. Представители этого знака смогут четко очертить цели и сделать первые шаги к их реализации.

Особенно мощным станет новолуние 18 января. Оно заложит основу для новых свершений, финансовой стабильности и личностного роста.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Начало месяца может показаться медленным, поскольку события будут разворачиваться в двенадцатом доме - зоне подсознания и внутренней работы. Это идеальное время для осознания желаний и планирования.

Уже с 17 января, когда Венера войдет в знак Водолея, энергия резко изменится. представители этого знака почувствуют уверенность, харизму и готовность быть в центре внимания. 19-22 января ожидается кульминация месяца: Солнце, Венера, Меркурий и Плутон усилят способность влиять на события и людей. Главное - не бояться перемен и принять новую версию себя.

Рыбы

Для Рыб январь пройдет под знаком дружбы, поддержки и общих целей. Активность в одиннадцатом доме будет способствовать новым знакомствам, командной работе и реализации долгосрочных планов.

Именно сейчас стоит объединяться с единомышленниками - вместе вы сможете достичь значительно большего. Особенно благоприятным станет период с 15 по 20 января, когда планеты образуют гармоничные связи с Сатурном и Нептуном. Это время духовного роста, осознания собственного призвания и внутренней стабильности.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на январь гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

17:44Политика
Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

16:48Экономика
"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

15:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

Последние новости

17:44

Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

17:27

Только одно место в холодильнике: куда переставить молоко, чтобы оно не скисло

17:12

Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удачаВидео

17:09

Сбивать "Шахеды" станет труднее: Флеш раскрыл новую опасность российских атак

16:57

Робот, пропавший в Антарктиде на 9 месяцев, вернулся с тревожными результатами

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
16:51

"Не буду вешать коляску на елку": звезда "Крепостной" заявила о беременностиВидео

16:48

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

16:34

Свет может вернуться не всем сразу: эксперт озвучил реальный прогноз

16:00

"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

Реклама
15:58

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

15:58

Могут даже навредить здоровью: какие вещи не следует покупать в секонд-хенде

15:57

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

15:35

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

15:33

Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

15:23

Главная угроза в 2026 году: Игнат предупредил о новой опасной тактике РФ

14:58

Рис получится намного вкуснее: секретный способ приготовления

14:52

Журналист раскритиковал идею Кабмина разрешить продажу лекарств на АЗС

14:47

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавшихФото

14:21

Реально ли перезакрепить номер с мотоцикла за авто: в МВД расставили точки над "і"

14:02

Финалистку "Холостяка" засняли в поцелуе с известным певцом - кто это был

Реклама
13:57

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России - опрос КМИС

13:57

Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой

13:47

Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника

13:42

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

12:55

Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу

12:39

Не только "борулька": как правильно сказать на украинском "сосулька"Видео

12:38

Анджелина Джоли покидает Голливуд - детали

12:19

Сколько топлива тратится на прогрев авто зимой: неожиданные цифры

12:19

В Украине начали принимать заявки на выплату "детских" 50 тысяч гривен - детали

11:58

"Пока в тепле побухаем": Маричка Падалко высказалась о забронированных мужчинах

11:35

Можно ли приходить в храм без платка и не в юбке - честный ответ священникаВидео

11:27

Дочь звезды "Люди в черном" нашли мертвой в Новый год — что произошло

11:25

Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев

11:03

РФ готовит масштабную провокацию с жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры

10:42

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

10:36

Забудьте о "яблоко от яблони недалеко падает": украинские варианты известной фразыВидео

10:29

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

10:24

Золотая карета и монеты: почему сокровища Ивана Мазепы не могут найти уже 300 лет

10:21

Надин "в пролете": Тараса Цимбалюка подловили на отдыхе с другой девушкой

09:40

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Реклама
09:37

Европа молчит: эксперт объяснил позицию Запада по "атаке" на резиденцию Путина

09:26

Самая массированная атака РФ на Запорожье: повреждены дома и ТЦ, деталиФото

08:58

Когда Трамп начнёт адекватно реагировать на ложь Путинамнение

08:56

Хотят продвинуться в сторону города: россияне активно штурмуют одно направление

08:44

Гороскоп на завтра 3 января: Стрельцам - выгодная сделка, Водолеям - споры

08:13

Вступление в НАТО Украине не светит: в Словакии вышли с дерзким заявлением

08:04

Целями могли стать два НПЗ: Самарскую область РФ трясло от взрывовВидео

07:03

План Трампа не сработает: генерал назвал единственное условие окончания войны

06:33

Чего ждать от 2026 года?мнение

05:50

Победительница "Мастер Шеф" появилась в военной форме — что она сообщила

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять