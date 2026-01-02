Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

Астролог назвал знаков зодиака, которые поймают удачу за хвост в первый месяц года.

https://horoscope.glavred.info/chetyrem-znakam-zodiaka-yanvar-podarit-shans-na-million-kto-budet-kupatsya-v-udache-10728896.html Ссылка скопирована

Гороскоп на январь 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Для каких знаков зодиака январь 2026 года станет периодом успеха

Какие даты принесут Тельцам неожиданные возможности

Когда Водолеи почувствуют прилив энергии и уверенности

Январь 2026 года для некоторых знаков зодиака станет особенно благоприятным месяцем. Четыре знака почувствуют прилив энергии, вдохновения и шанс изменить жизнь к лучшему.

Главред узнал, какие четыре знака зодиака почувствуют невероятную удачу в январе.

видео дня

Телец

По словам автора астрологических книг, астролога Parade Марессы Браун, начало месяца активизирует девятый дом - сферу путешествий, обучения и расширения мировоззрения. Для Тельцов, которые обычно ценят стабильность, это станет настоящим вызовом, но одновременно и шансом на прорыв.

Тельцы могут почувствовать сильное желание попробовать что-то новое: поменять направление развития, отправиться в путешествие или погрузиться в обучение. Особенно мощной будет энергия 7 января, когда Венера соединится с Марсом, поскольку это усилит харизму, творчество и романтические импульсы.

Период с 15 по 20 января принесет неожиданные подарки от Урана. Будьте готовы к крутым поворотам, которые приведут к успеху, о котором вы даже не мечтали. Ступайте на неизведанную территорию, ведь там вас ждет победа.

Козерог

Январь станет для Козерогов месяцем самоутверждения. Солнце, Венера, Марс и Меркурий сосредоточатся в вашем первом доме - секторе личности и силы. Козероги почувствуют уверенность, ясность и готовность действовать.

После эмоционально напряженного полнолуния 3 января ситуация стабилизируется, а уже с 6 по 9 число начнется период активных решений и прогресса. Представители этого знака смогут четко очертить цели и сделать первые шаги к их реализации.

Особенно мощным станет новолуние 18 января. Оно заложит основу для новых свершений, финансовой стабильности и личностного роста.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Начало месяца может показаться медленным, поскольку события будут разворачиваться в двенадцатом доме - зоне подсознания и внутренней работы. Это идеальное время для осознания желаний и планирования.

Уже с 17 января, когда Венера войдет в знак Водолея, энергия резко изменится. представители этого знака почувствуют уверенность, харизму и готовность быть в центре внимания. 19-22 января ожидается кульминация месяца: Солнце, Венера, Меркурий и Плутон усилят способность влиять на события и людей. Главное - не бояться перемен и принять новую версию себя.

Рыбы

Для Рыб январь пройдет под знаком дружбы, поддержки и общих целей. Активность в одиннадцатом доме будет способствовать новым знакомствам, командной работе и реализации долгосрочных планов.

Именно сейчас стоит объединяться с единомышленниками - вместе вы сможете достичь значительно большего. Особенно благоприятным станет период с 15 по 20 января, когда планеты образуют гармоничные связи с Сатурном и Нептуном. Это время духовного роста, осознания собственного призвания и внутренней стабильности.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США. Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи. Parade Magazine был основан в 1941 году. В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред