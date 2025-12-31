Укр
Большие перемены и новые деньги: гороскоп для Рыб на 2026 год

Анна Ярославская
31 декабря 2025, 05:30
2026 год принесёт освобождение, успех и новые возможности. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Рыб / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

  • В январе начинается этап ясности, самопознания и внутреннего обновления
  • С февраля начнётся выстраивание стабильной финансовой системы
  • Рыбы смогут монетизировать таланты

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Рыбы.

Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: Таро-прогноз на 2026 год: у кого начнется период подарков судьбы и роста доходов.

Специалист назвала на своем Youtube-канале главные события года:

  • Кармический узел покидает ваш знак в июле, и цепочка затмений в знаке Рыб заканчивается в 2026 году.
  • Сатурн, который три года давил ограничениями, обязанностями и ответственностью, уходит из вашего знака в феврале.
  • Нептун, находившийся в Рыбах 14 лет и создававший период неопределённости, надежд и поиска направления, окончательно уходит в январе.

"Вы начнёте чувствовать невероятное облегчение и снова ощутите себя собой. Это будет очень важный год для самопознания", - цитирует Главред Анжелу Перл.

27 января Нептун выходит из Рыб и входит во второй дом гороскопа на 14 лет. Это финансовый сектор. Поэтому Рыбы смогут монетизировать свои таланты (творчество, психология, эзотерика, духовность, музыка, поэзия, всё связанное с водой, снами, кино). Ключ — слушать душу и понять, в чём ваш дар.

15 февраля Сатурн входит также входит во второй дом гороскопа на два года. Он поможет выстроить финансовую систему: бюджет, инвестиции, регулярные доходы/выплаты.

20 февраля — мощное соединение Нептуна и Сатурна. Финансовая тема активизируется.

17 февраля — затмение в двенадцатом доме (завершение циклов, самопознание, духовность).

3 марта — затмение в седьмом доме, который отвечает за отношения, партнёрство, брак. Возможны судьбоносные встречи, решения о браке, расставания или новые деловые союзы.

С 26 февраля по 20 марта Меркурий будет ретроградным. Будьте осторожны с документами, техникой и операциями.

Еще два периода ретроградности Меркурия: 29 июня – 23 июля и 24 октября – 13 ноября.

Еще одно важное астрологическое событие - Уран входит в четвертый дом семьи и недвижимости на семь лет. Возможны неожиданные переезды, жизнь на два дома/города/страны, изменения в семье (рождение ребёнка, отъезд детей, переезд родителей), продажа/покупка жилья, работа с вахтовым методом.

До 30 июня планета изобилия Юпитер находится в пятом доме (радость, любовь, творчество, дети, отпуск). Вас ждет период влюблённостей, творческих успехов, счастливых событий с детьми.

С 1 июля у вас будет много работы, увеличится число клиентов, ожидается улучшение условий труд. Возможно у вас появятся помощники или питомцы.

12 августа — затмение в шестом доме (работа, здоровье, баланс). Будет активно проигрываться тема работы и здоровья. Актуальным станет поиск баланса между работой и здоровьем.

28 августа — мощное затмение в знаке Рыб. Произойдет личный перелом. Вас ждут новые начала, вопросы самоидентификации. Сильнее всего затмение затронет родившихся около 23 февраля.

Это затмение будет связано лично с вами и вашими намерениями. Вы будете задаваться вопросами о своей личности, роли в социуме и планах. По словам астролога, это будет очень важное время, которое ознаменует начало нового значимого периода для вас.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Венера будет ретроградной с 3 октября по 14 ноября. Рыбы пересмотрят свои отношения. Венера заставит вас задуматься, нужны ли вам эти отношения.

Возможен возврат в прошлые отношения или бывшие партнеры могут вспомнить о вас. Не исключены ссоры, которые затем могут закончиться примирением, когда Венера развернется. Также она повлияет на финансовые дела - вам нужно будет пересматривать вопросы, связанные с финансами.

Гороскоп для Рыб на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп Рыбы гороскоп Рыбы Рыбы знак Зодиака Анжела Перл гороскоп 2026
