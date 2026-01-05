Укр
Три знака зодиака резко поменяют судьбу: у кого будет шанс изменить жизнь

Виталий Кирсанов
5 января 2026, 20:21
Для трех знаков ретроградный Юпитер становится периодом честного анализа.
После 5 января 2026 года у трёх знаков зодиака появляется немало причин смотреть в будущее с уверенностью. Ретроградный Юпитер помогает пересобрать жизненные ориентиры, заново оценить цели и долгосрочные стратегии. Его энергия раскрывает возможности через осмысление прошлого и побуждает действовать более осознанно, опираясь на накопленную мудрость. Об этом пишет Главред со ссылкой на на Your Tango.

В этот день нет места импульсивным решениям. Для выбранных знаков ретроградный Юпитер становится периодом честного анализа: становится ясно, какие шаги привели к нынешнему положению и какую роль сыграли прежние ошибки. Этот транзит показывает, что даже сложный опыт был необходим. Понедельник даёт понять: новый год открывает свежие двери. Если относиться к происходящему с интересом и вниманием, жизнь начнёт отвечать самыми благоприятными возможностями.

Овен

Шанс, который появляется у вас 5 января, требует выдержки и спокойствия, Овен. Ретроградный Юпитер подсказывает: идея, которая когда-то казалась слишком смелой или сырой, нуждается не в отказе, а в более глубокой проработке. Впереди – действительно много интересного.

Стоит вернуться к предложению или плану, который вы однажды отвергли, возможно, даже не вникая в детали. Сейчас вы способны увидеть, как именно этот замысел может реализоваться и принести результат.

Как ни банально звучит, но время сейчас играет ключевую роль. В период такого мощного ретроградного движения Юпитера Закон Притяжения работает особенно точно. Ваши действия не случайны и не напрасны. Действуйте уверенно, без спешки, но с внутренней свободой.

Лев

Ретроградный Юпитер указывает на возможность, которая открывается благодаря вашей возросшей требовательности к себе. Вы начинаете яснее осознавать собственную ценность, и уже 5 января приходит понимание: успех кроется в умении доводить начатое до финала.

Это осознание помогает вам вовремя обратиться за поддержкой – и вы её получаете. Ваши идеи действительно значимы, а накопленные знания могут быть полезны не только вам, но и другим. Люди чувствуют искренность ваших намерений и охотно откликаются.

Главная возможность здесь связана с доверием. Когда вам дают шанс, вы способны показать максимум. Следуйте за своим внутренним голосом, Лев: вы движетесь в сторону успеха, и впереди вас ждёт много хороших событий.

Стрелец

Когда новый год набирает обороты, у вас появляется желание оглянуться назад и оценить путь, который вы уже прошли, а также планы, которые только готовятся к реализации. 5 января вы вновь оказываетесь рядом с единомышленниками – людьми, способными помочь вам воплотить задуманное.

Вы смотрите в будущее с оптимизмом, но при этом твёрдо стоите на земле. Ваши мечты реалистичны, а цели достижимы. Сейчас вы завершаете важный этап или проект, и это привлекает к вам заслуженное внимание.

Ваш главный ориентир – опыт. Он направляет вас и помогает использовать навыки на максимум. Вы уже в процессе игры и начинаете видеть, какие плоды это приносит. Позвольте себе насладиться моментом: 2026 год готовит для вас немало ярких и интересных поворотов.

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Никогда не садитесь на порог: во что верили наши предки и чего они боялись

