Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Элина Чигис
13 января 2026, 12:17
223
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 14 января.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков пора действовать

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Сильная энергия может привести вас к переломному моменту. Она поддерживает амбициозные проекты. Позитивный настрой поможет вам справиться с любыми трудностями. Сейчас самое время действовать. Доверьтесь своей способности принимать правильные решения. Все, что приносит вам радость и энтузиазм, — вот на что следует обратить внимание.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Этот день для вас полон энергии и активности! Все, к чему вы испытываете сильные чувства, должно быть под рукой. Рабочие проекты получат дополнительные ресурсы и поддержку. Следуйте своему сердцу и, если возможно, совершите короткую поездку. Смена обстановки принесет вдохновение.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Постарайтесь обсудить любую ситуацию, в которой эмоции зашкаливают. Важно говорить то, что вы думаете, но и слушать тоже. Отказываться от компромисса было бы ошибкой. Сегодняшняя энергия также располагает к прогулкам на свежем воздухе. Активные физические занятия могут помочь улучшить ваше настроение.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Идеальный день для совместной работы. Ваш природный энтузиазм и уверенность будут оценены по достоинству. Удачная шутка может открыть двери и смягчить сердца. Принимайте любую возможность улучшить свою ситуацию. Не будьте слишком горды, чтобы принять помощь. Вам не нужно делать всё самостоятельно.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Темп требует дисциплины и готовности к замедлению развития событий. Наберитесь терпения, если что-то пойдет не так, как ожидалось. Вы все равно сможете многое сделать. Изменение планов — не самое худшее в мире. Ожидайте положительного результата, если останетесь верны себе.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

События могут сделать вас более раздражительными и эмоциональными, чем обычно. Возможно, вы переживаете драматические события, связанные с неразрешенными семейными проблемами. Для достижения наилучших результатов старайтесь максимально упростить ситуацию. Сейчас хорошее время для занятий дома, таких как рукоделие и кулинария.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Иногда трудно смириться с прошлыми отношениями или с нынешней ситуацией, которая просто не работает. Можно очень сильно любить кого-то, но при этом не говорить на одном языке или не разделять одни и те же ценности. Если возможно, поговорите больше, чтобы прояснить ситуацию.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

На вас могут воздействовать мощные силы, которые находятся вне вашего контроля, но это не должно быть поводом для гнева или уныния. Благодаря уверенности в себе — и даже бесстрашию — перед лицом трудностей, ваши шансы получить желаемое значительно возрастают. Просто продолжайте двигаться вперед.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Обычные обязанности могут помешать реализации ваших самых смелых планов. Наберитесь терпения, если вам кажется, что вы делаете это для всех остальных, а не для себя. Скоро это изменится. Позитивный настрой привлечет удачу. Домашние животные или дети выиграют от дополнительного внимания. Вечером в воздухе витает любовь.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Атмосфера может сделать это время эмоционально напряженным. Мудрость подсказывает, что потребности дома и семьи должны быть на первом месте. Это отличное время, чтобы поработать в саду или попросить помощи с необходимым ремонтом. Совместная работа делает любое дело более приятным. Возможно, вечером вы будете испытывать некоторую невысказанную критику.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Даже если у вас хорошие отношения, вам может понадобиться личное пространство. Просить об этом бывает сложно, поскольку вы предпочитаете угождать всем. Выделение времени на себя, занявшись чем-то приятным, поможет вам почувствовать себя более уравновешенным и спокойным. Не чувствуйте вины за то, что уделяете время себе.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Хороший день, чтобы предаться романтическим фантазиям. Космическая энергия любит подшучивать над вашими ожиданиями. Слишком предсказуемые отношения нуждаются в переменах. Сильные желания могут быть заглушены страхом. Широкая улыбка и хорошее настроение повысят вашу привлекательность. Будьте честны.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под угрозой была Одесса и не только: Сырский раскрыл тайные планы РФ

Под угрозой была Одесса и не только: Сырский раскрыл тайные планы РФ

13:44Фронт
Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны

Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны

13:41Украина
Блэкаут в Киевской области: часть супермаркетов прекращают работу

Блэкаут в Киевской области: часть супермаркетов прекращают работу

12:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Последние новости

13:44

Под угрозой была Одесса и не только: Сырский раскрыл тайные планы РФ

13:41

Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны

13:21

Кабаева написала Дерюгиной после начала войны: что она сказалаВидео

13:19

"Нацепили наручники": ведущую-россиянку "Орла и Решки" выдворили из США

13:14

Очень вкусный ужин без грамма мяса: рецепт блюда за 20 минут

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахГороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах
13:09

Когда будет Пасха в 2026 году в Украине: точная дата и различия календарей

12:34

Блэкаут в Киевской области: часть супермаркетов прекращают работу

12:33

Точно не "хэштег" - как правильно называть на украинском этот символВидео

12:30

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораФото

Реклама
12:20

"Симптом отчаяния": СМИ узнали о катастрофических потерях РФ на фронте

12:19

Загремевшая в больницу Каменских дала знать, что с ней происходитВидео

12:17

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

12:13

Кто познакомил диктатора Путина с Кабаевой: Дерюгина раскрыла главный секрет

11:46

Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

11:36

"Попробуй заставить": Лилия Ребрик показала, как греет детей

11:36

"Целая эпоха подходит к концу": у слабеющего Путина все больше проблем – Politico

11:25

РФ повредила два энергообъекта, без света 47 тыс. семей: когда вернут свет в ОдессеФото

11:12

Кто стал последним финалистом Нацотбора: результаты голосования в ДиеВидео

10:43

РФ обрушила на Украину сотни дронов и ракеты: под ударом энергетика, сотни тысяч семей без светаФото

10:35

Жена Николаева расплылась за праздники: как она выглядит

Реклама
10:35

Кадыров на смертном одре: в The Times спрогнозировали, что будет дальше

10:35

Как понять, что батареи замерзают: эксперты назвали четыре признака

10:27

"Понимаю, что он военный": известная актриса поразила встречей с российским оккупантом

10:22

Сотни дронов РФ уже не полетят на Украину: СБУ сообщила о блестящей операции

09:56

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 января (обновляется)

09:44

Почему 14 января нельзя стричься: какой церковный праздник

09:28

Много пострадавших и разрушений: Одесса и Днепропетровщина стали целями ударов РФФото

09:17

Почему очень скоро Кавказ может полыхнутьмнение

09:09

Украинская ведущая похвасталась покупкой от мужа за 2,6 млн

09:00

Пять знаков зодиака, созданных для Овна: с кем у него идеальная совместимость

08:49

Киев и область без света: что происходит и когда вернут электричество

08:40

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

08:37

Путинистка Долина может лишиться другой недвижимости

08:35

Условия мира для Украины будут все хуже: Небензя в ООН пригрозил Зеленскому

08:27

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

Обеспечивает оккупантов дронами: в Таганроге горит важный для армии РФ завод

08:18

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

07:48

РФ атакует Украину, ракеты движутся на Киев, работает ПВО: что известно

06:52

Взрывы в Харькове: "Шахед" попал в детский санаторий и Новую почту, есть жертвыФотоВидео

Реклама
06:23

Кого ждет финансовый поворот и судьбоносные встречи: гороскоп до конца зимы 2026Видео

06:10

Смерть Кадырова приведет к открытию окна возможностей для создания беспорядков в Чечне?мнение

05:55

Сбежавшую из РФ Долину силой лишат квартиры в Москве — детали

05:23

Гороскоп на завтра 14 января: Львам - волнение, Скорпионам - признание

04:41

Откуда произошло слово "Москва": историк дал неожиданный ответ

04:05

Десять секунд из глубин Вселенной: загадочный сигнал ошеломил учёных

03:30

Время для финансов и смелых решений: астролог раскрыл главные сюрпризы 2026 годаВидео

03:03

В Украине нашли гигантского человека-великана: его пещера имела скрытый секретВидео

01:48

Перебои со светом и громкие взрывы: Украина под массовой атакой баллистики и дронов

01:30

Мерил Стрип и Мартин Шорт готовятся к свадьбе - СМИ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять