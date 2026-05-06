Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Кристина Трохимчук
6 мая 2026, 12:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 7 мая.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Настойчивость — ваш главный инструмент в достижении целей. Энергия дня благоприятствует укреплению связей и позволяет открыто обсудить даже самые непростые вопросы. Порадуйте своего партнера чем-то необычным, если ваши отношения вам дороги. Надежда и юмор помогут достичь успеха в любом деле.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Ваша готовность поддерживать любимых будет особенно ценна. Вы способны стать надежной опорой и источником утешения для тех, кто в этом нуждается. Однако будьте осторожны: мелкое недопонимание может привести к неразберихе или всколыхнуть старые обиды. Постарайтесь не вступать в споры и разберитесь в ситуации в спокойной обстановке.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Планируя семейное мероприятие, не старайтесь сделать все в одиночку и привлекайте к делу близких. Ваши инициативы, направленные на разнообразие досуга, окажут позитивное влияние на коллег и партнеров. Вечер идеально подходит как для романтических свиданий, так и для душевных посиделок в дружеском кругу.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Когда на вас давят, важно сохранять верность себе и решительно пресекать попытки манипуляций со стороны токсичных людей. Энергия вечера способствует сближению и поиску любви, создавая удачный момент для знакомств. Также стоит подумать о смене обстановки — даже короткое путешествие или планирование отдыха пойдут вам на пользу.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Не стоит превращать этот день в бесконечный рабочий марафон — обязательно оставьте время для отдыха. Выходите в свет, встречайтесь с друзьями, открывайте для себя новые горизонты. Сейчас самое время для романтических встреч и планирования поездок. Искренний разговор поможет развеять все недопонимания.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Вас ждет идеальный день для того, чтобы разобраться с трудными задачами, сохраняя спокойствие и ясный ум. Важно не давать страхам блокировать ваши действия. Помните, что ваша внутренняя сила раскрывается именно тогда, когда вы открыты и доверяете миру. Относитесь к происходящему с долей здорового безразличия и легкостью.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Настало идеальное время, чтобы раскрыть свой творческий потенциал, оторваться с друзьями и окунуться в омут романтических чувств. Выбирайте активный образ жизни, пробуйте что-то новое и не бойтесь физических нагрузок или рискованных приключений. Не сомневайтесь – наступил ваш звездный час.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

В финансовых вопросах лучше не действовать в одиночку — прислушайтесь к дельным советам близких. Несмотря на обиды от невыполненных обещаний, сейчас лучший момент, чтобы помириться с родственниками. Также будьте социально активны — возможности для роста часто приходят к вам через публичные мероприятия.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Приготовьтесь к по-настоящему плотному графику. Не исключено, что планы придется менять на ходу, а на разъяснение простых вещей уйдет много времени. Сосредоточьтесь на главном, так как на мелкие задачи ресурсов может не хватить. Помните о своем даре убеждения и не бойтесь использовать нестандартные, но эффективные подходы.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Старайтесь сохранять хладнокровие и не поддаваться излишнему азарту. Из-за него вам будет легко наобещать невыполнимое. Особую осторожность стоит проявить в финансовых вопросах — долговые обязательства могут стать обузой. Помните о благодарности за то, что у вас есть, и не позволяйте чувствам мешать здравому смыслу.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Обратите особое внимание на мелочи, которые обычно ускользают от вашего взгляда. Даже если внутреннее беспокойство подгоняет вас, осознанно замедлите темп. Пользуйтесь принципом "тише едешь — дальше будешь" во всех делах. Отличной идеей будет заняться организацией пространства — наведите порядок на столе или разберите вещи в шкафу.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Вы обладаете незаурядными способностями и работаете гораздо эффективнее большинства. Знайте себе цену и никогда не соглашайтесь на меньшее в профессиональном плане. Вечер отлично подходит для романтики и совместного отдыха с близким человеком.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:13Война
"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

13:03Война
Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

11:26Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против Кремля

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против Кремля

Каким людям суждено стать богатыми: ответ кроется в дате рождения

Каким людям суждено стать богатыми: ответ кроется в дате рождения

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Последние новости

13:13

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:11

"Она запретила": известная певица раскрыла тайную сторону Аллы Пугачевой

13:03

"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

12:59

"Мы не выдержали": Даша Евтух срочно покинула Украину

12:51

Лучше, чем котлеты: рецепт шикарного ужина из 250 граммов фарша за 20 минут

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
12:48

Завершились съемки продолжения "Страстей Христовых": даты премьеры

12:47

Онкобольная российская блогерша Лерчек попала в грандиозный скандал

12:16

Говорить "нижнее белье" неправильно - какую ошибку часто допускают украинцыВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Реклама
12:01

Монеты королей: двое мужчин нашли древний клад викингов в поле

11:56

Что делать с нарциссами после цветения: неправильный шаг может погубить луковицыВидео

11:30

Продукт массового потребления становится деликатесом — цены резко взлетели

11:28

Зачем 7 мая нагревать воду под лучами солнца: какой церковный праздник

11:26

Водительские права в Украине будут выдавать с 15 лет: правительство готовит реформу

11:26

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

11:20

Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

11:10

Даже не десятка: Украина рухнула в рейтинге букмекеров на Евровидении-2026

10:53

Когда сеять свеклу в 2026 году: после каких культур она растет лучше всегоВидео

10:31

Как правильно собрать вещи в роддом: советы специалиста

10:25

Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая

Реклама
10:16

"Путина интересуют только военные парады": глава МИД заявил о срыве перемирия

10:01

Китай поставляет комплектующие для "Шахедов" в РФ и Иран: WSJ раскрыл схему

09:52

"Выглядит не очень": Андрей Джеджула решился показать третью жену

09:34

Гороскоп на завтра, 7 мая: Стрельцам — трудности, Козерогам — неожиданность

09:28

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 мая (обновляется)

08:41

Путин угрозами маскирует страх перед 9 мая и не хочет признавать реальность - ISW

08:36

РФ массированно атаковала Херсонщину: повреждены дома, скорые и инфраструктура

08:15

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:28

Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

07:20

В Пекине жаждут встречи с Трампом, Климовский объяснил почемумнение

07:04

Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

06:13

Хитрость времен дефицита: зачем в СССР сажали по две картофелины в одну лунку

05:55

"Больше не гонюсь": Джордж Клуни решил покинуть Голливуд

05:11

Странные решения в квартирах СССР: что они на самом деле скрывают

04:54

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

04:32

Как выставить антенны роутера, чтобы усилить сигнал Wi-Fi: одно движение меняет всеВидео

04:18

Что нужно сделать до восхода солнца в праздник 6 мая: приметы

04:00

Начало золотой эры: для четырёх знаков зодиака откроются новые горизонты

03:45

РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

Реклама
03:35

Фасоль даст рекордный урожай: названы лучшие соседи на грядке

03:09

Жесткая жара накрывает Украину: где будет почти +30 градусов

01:58

Выборы во время войны: в Раде назвали условия для возобновления голосования

01:00

Кухонные шкафы больше не в моде: какая технология вытесняет классическую мебель

00:17

Эффект наоборот: какие пятна нельзя стирать при высоких температурахВидео

05 мая, вторник
23:59

Россияне потеряли вертолет примерно за 15 миллионов долларов: подробности

23:45

Новое постельное белье из магазина: почему его обязательно нужно постирать перед использованием

23:23

Люди чудом спаслись: россияне ударили "Шахедами" дома в СумахФото

23:11

У Зеленского назвали действенный способ остановить "теневой флот" России – что нужно

22:52

Комары разлетятся за минуту: растения, которые действуют лучше, чем фумигатор

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять