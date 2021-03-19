Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов

Влад Росс посоветовал в полнолуние отказаться от алкоголя / Reuters

Астролог Влад Росс поделился, что полнолуние в марте 2021 года наступит в воскресенье, 28 числа, в 20:49 по киевскому времени.

Во время полнолуния стоит воздержаться от спиртного, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, сердечникам до 27 и 29 марта стоит укрепить сердце необходимыми препаратами.

Астролог Юлия Погорельченко сообщила Главреду, что 28 и 29 марта энергия будет быть через край. Эксперт посоветовала направить энергию полнолуния в мирное русло.

Полнолуние в марте 2021 – чем посоветовала заняться эксперт:

Уборкой;

Творчеством;

Спортом;

Просто прогуляться.

"Энергия бьет через край, и мы захотим выяснить все вопросы в отношениях, желание расставить все точки над "і". В целом неплохо у нас все получится, если будем сохранять уважение к друг другу, не давить на оппонента, а быть готовым работать над собой", – отметала Погорельченко.

Эксперт добавила, что в понедельник есть шанс получить отличный заряд на всю неделю – можно потрудиться и получить результаты.

Астролог предупредила, что есть риск небольшой рассеянности, поэтому все стоит записывать.

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