Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов

Мартовское полнолуние наступит в конце следующей недели.
Астролог Влад Росс поделился, что полнолуние в марте 2021 года наступит в воскресенье, 28 числа, в 20:49 по киевскому времени.
Во время полнолуния стоит воздержаться от спиртного, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, сердечникам до 27 и 29 марта стоит укрепить сердце необходимыми препаратами.
Астролог Юлия Погорельченко сообщила Главреду, что 28 и 29 марта энергия будет быть через край. Эксперт посоветовала направить энергию полнолуния в мирное русло.
Полнолуние в марте 2021 – чем посоветовала заняться эксперт:
- Уборкой;
- Творчеством;
- Спортом;
- Просто прогуляться.
"Энергия бьет через край, и мы захотим выяснить все вопросы в отношениях, желание расставить все точки над "і". В целом неплохо у нас все получится, если будем сохранять уважение к друг другу, не давить на оппонента, а быть готовым работать над собой", – отметала Погорельченко.
Эксперт добавила, что в понедельник есть шанс получить отличный заряд на всю неделю – можно потрудиться и получить результаты.
Астролог предупредила, что есть риск небольшой рассеянности, поэтому все стоит записывать.
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Полнолуние
- Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, пишет Википедия.
- В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.