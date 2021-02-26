Гороскоп на март: чего опасаться, и как выбрать удачный день

По словам астролога Влада Росса, март – лучший месяц для предложения руки и сердца / Pic2.me

Лозунг марта – любовь, творчество и счастье. Нас ожидает довольно мягкий и спокойный период, что станет большим контрастом после месяцев трудностей, препятствий и переломных событий в политической жизни. Наконец-то наступает благостный и гармоничный месяц без напряженных аспектов.

Весна в 2021 году начнется весьма благоприятно – без какого-либо напряжения и сложных ситуаций. Почти все транзиты планет в этом месяце будут абсолютно гармоничны.

Исключение составит единственный напряженный аспект между Марсом и Меркурием, но даже он особых хлопот не доставит, а уж тем более не принесет он больших бед. К тому же, продлится этот аспект недолго – всего пару дней.

Обнадеживающее движение Меркурия

Меркурий в марте будет уверенно набирать скорость, что уже является хорошей новостью, поскольку наконец можно будет делать покупки. Да и в целом, такое движение Меркурия дает множество "плюсов". Если в феврале из-за ретроградного Меркурия что-то не получалось, возникали препятствия и сложности, приходилось откладывать важные дела, то сейчас, в марте, будет самое время для начала новых дел, в том числе для подписания документов, вступления в деловое сотрудничество, ведения торговли, переговоров и поездок.

Читайте такжеНумеролог назвала плохой период марта 2021Особенно все вышеперечисленное коснется первой половины месяца, потому что 1-15 марта Меркурий будет находиться в "воздушном" знаке – в Водолее. А воздушная стихия – родная для Меркурия.

Пребывание Меркурия в Водолее открывает прекрасные перспективы и возможности для сотрудничества и переговоров, знакомств и начала дружбы, а также вступления в клубы по интересам. Неслучайно именно сейчас, при Меркурии в Водолее, набирает популярности новая соцсеть – Clubhouse.

В первой половине месяца Меркурий привнесет в нашу жизнь нечто новое, нестандартное и экстраординарное. Это время благоприятно для приобретения каких-либо новинок (гаджетов, свежих моделей автомобилей и т.д.), а также аналогичных подарков.

Технику не стоит покупать только 3-4 и 29-31 марта. В эти дни повремените с покупками, поскольку будут неблагоприятные для этого аспекты Меркурия к Марсу. Приобретя технику в эти дни, вы будете разочарованы: она будет ломаться и возгораться.

В первую половину месяца многие будут фонтанировать новыми идеями и замыслами. Используйте это время для общения, передачи информации, учебы.

Отличный период нас ждет и в начале нового лунного месяца – новолуние произойдет 13 марта в 12:21 по Киеву. Это прекрасное время для планирования своего будущего, встреч, дискуссий и новых замыслов.

После 16 марта Меркурий перейдет в знак Рыб, и с этого момента точность и успешность встреч может пошатнуться. Может замедлиться мыслительная деятельность, передача информации будет тормозить.

Зато стартует блестящий период для людей, занимающихся искусством: прекрасное время для творческих порывов, открытия выставок, творческих вечеров. Также в этот период может возобновиться деятельность ночных клубов, и как раз во второй половине марта можно будет их посещать, как и театры, дискотеки. Если, конечно, будет снято ограничение для ночных клубов, ресторанов и т.д., запрещающее им работать с 23:00 до 7:00... В любом случае, можно устраивать тайные вечеринки, потому что Меркурий в зодиакальном знаке Рыб способствует этому – Рыбы всегда указывают на секреты, тайны и тайные встречи.

Читайте такжеРыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостаткиВо второй половине месяца можно будет вволю погрузиться в тайны, изучать мистику, психологию, тайные науки, обратиться к астрологу. Это время будет удачным для оккультизма, гаданий, раскладов на картах Таро.

Кроме того, вторая половина марта – прекрасный период для поиска своего личного психолога, астропсихолога и врача.

Кроме того, Меркурий в Рыбах указывает на то, что вторая половина марта будет богата на осадки: будут сильные дожди и снегопады. Это неплохо, так как будет напитываться влагой матушка-Земля.

Весенний Новый год

20 марта, в Международный день астролога, Солнце перейдет в зодиакальный знак Овна, что станет значимым событием. Это случится в 11:37 по киевскому времени.

В связи с этим можно прогнозировать, что Украину ждет благостный год, особенно в том, что касается власти. Солнце будет находиться в Доме заграницы, поэтому многие значимые для нашей страны события будут приходить издалека.

В этот день по зороастрийскому календарю начнется Год Коня. Такой год традиционно связан с открытостью, импульсивностью. Он будет благоприятен для поездок, путешествий и открытия для себя новых стран. Также это – прекрасный год для открытой и честной конкурентной борьбы.

Символ Года Коня – это страсть и передвижение.

Главное в этот период – не сидеть на месте.

Читайте такжеАстролог назвала самый напряженный период мартаВенера до 20 марта будет находиться в знаке экзальтации – в Рыбах, что означает прекрасное положение дел в любовных делах. В этот период следует проводить романтические встречи, признаваться в своих чувствах, предлагать руку и сердце.

После 20-го числа Венера будет более импульсивна, перейдя в знак Овна. Поэтому возможны срывы и сложности в отношениях.

Строить планы на будущий месяц лучше всего в новолуние, т.е. 13 марта, а строить планы на год вперед следует 20 марта вблизи полудня, в 11:37. Древние астрологи составляли муданные прогнозы, т.е. геополитические прогнозы на год, именно в момент перехода Солнца в 1-ый градус Овна.

Потому 20-21 числа не помешает заняться йогой, а Новый год – Год Коня - встретить рано утром 21 марта, на восходе Солнца, разведя костер и огни, выпивая вместо шампанского подогретое красное вино, например, кагор, таким образом, восхваляя судьбу и проецируя счастье наступающего года.

Благость от Марса

4 марта Марс покинет знак Тельца. Для Украины это хорошо, поскольку пока Марс оставался там, для нее это было чревато военными обострениями на востоке. Украина эгрегориально связана со знаком Тельца, а Марс в феврале оставался в этом знаке. Именно поэтому практически весь последний месяц зимы сопровождался напряженностью на Донбассе и едва ли не ежедневными жертвами.

Марс перейдет в Близнецы, а потому ситуация на востоке Украины улучшится, и напряжение спадет.

Деловая активность

Такое положение "быстрой планеты" – Марс в Близнецах – подскажет нужное направление вашей деятельности в этом месяце. Основной упор в деловой жизни должен быть сделан на сбор и передачу информации.

Читайте такжеЗеленскому придется или решиться на важный шаг, или покинуть пост – астрологПосле 4 марта наступит блестящее время для покупки автомобиля – не упустите наиболее благоприятный момент для приобретения "железного коня".

Также не удивляйтесь, если, начиная с этого дня, в офисах будет много разговоров среди сотрудников. Пользуясь этим, именно в марте можно построить сплоченную команду и хороший коллектив. Также это будет способствовать интеллектуальному обмену. Марс в Близнецах и Меркурий в Водолее создадут прекрасные условия, чтобы создать команду и начать новый бизнес-проект. Любые вопросы в это время будут решаться спокойно, в дискуссии и конструктивном диалоге.

Не исключены в марте поездки и командировки, причем будут они крайне успешны. Возникнет множество дел, которые потребуют постоянных перемещений, но все они будут решаться легко, на ура – без проволочек, трудностей и препятствий.

Новые проекты и дела будут успешно развиваться в первый месяц весны. Главное – быть идейно вдохновленным, ведь Рыбы – это знак идей, вдохновения.

Этот месяц неплох для различных информационных проектов, образовательных программ, радио, телевидения. Можно смело запускать новый Ютуб-канал или начинать блогерство.

Также будет множество переговоров, бесед, договоренностей. Хорошо общаться с коллегами, в том числе договариваться о совместном пиаре. Март – лучший месяц для проведения рекламных кампаний.

Из-за того, что Марс будет находиться в Близнецах (а это знак мутабельный и переменчивый), дела, начатые в это время, будут постоянно видоизменяться и пересматриваться. Особенно – если они связаны с передачей информации, переговорами, консультациями, документами, общением с клиентами, мелкими перемещениями и транспортом.

Неблагоприятными для перемещений будут разве что 23-24 марта, когда Марс будет приближаться к напряженному аспекту с Меркурием. В эти дни будет большая травмоопасность, велика опасность ДТП и несчастных случаев. Также на 22-25 марта не стоит покупать билеты на самолет. Да и вообще, на эти дни лучше не планировать ничего важного, особенно проведения важных переговоров и подписания документов. Торговые сделки, заключенные в эти дни могут сорваться или принести нежелаемый результат, а переговоры могут оказаться провальными. Эти дни могут сопровождаться какими-то срывами, задержками, ошибками, неправильно подписанными документами.

Деньги

Март – это время тайных доходов и приятных трат, так как Венера будет в гармоничных Рыбах. Венера – это ведь не только планета любви, но и денег, финансов. И практически весь месяц она будет в гармоничном положении, так что до 21 марта в финансовых делах все будет складываться благоприятно. Она может принести изобилие, плодородие, комфорт, счастье.

Читайте такжеПрогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год ВодолеяС другой стороны, Рыбы часто связаны с чем-то неопределенным. Венера, проходя по этому знаку, может натолкнуть на мысли о неофициальных или тайных заработках (самое время обратить внимание на биткоин). Это будет также хорошее время для поиска новых источников доходов, которые будут связаны с творческой реализацией.

Рыбы поспособствуют работе фантазии, а Венера поможет придать этим фантазиям форму.

В это время вы можете заметить, что деньги приходят из ниоткуда, однако и исчезать они будут так же – в никуда, не задерживаясь у вас. Потому что Рыбы – это знак текучки. Соответственно, будет сложно накопить деньги на что-либо конкретное. К слову, поэтому март – не очень подходящее время для размещения денег в банке. Лучше уж вкладываться в это время в какие-то спекулятивные бумаги, в акции Майкрософт или компании Илона Маска – это будет более выгодным вложением.

Также март будет неплохим месяцем для поиска дополнительных источников доходов. Рыбы – двойственный знак Зодиака, подталкивающий к тому, чтобы иметь две работы, два источника доходов.

Так что, несмотря на то, что в марте все может быть не так стабильно, как хотелось бы, однако все будет гораздо лучше, чем в феврале.

Будьте внимательны вблизи новолуния, 12-14 марта. В эти дни лучше не рисковать деньгами, могут активизироваться мошенники, есть опасность потерять деньги, потратив их на что-то ненужное. Потому покупки и походы в магазины в эти дни лучше отменить.

21 марта Венера перейдет в острый знак Овна, из-за этого могут появиться поводы для ревности, возникнут конфликты в семье. Станет ощутима совершенно другая энергетика Венеры, и все будет сложно. А вот деньги в этот период будут зарабатываться более активно, быстрее будут решаться финансовые вопросы. Позитивные аспекты Венеры в конце марта могут принести желаемую прибыль и хорошие возможности заработать, особенно новоиспеченный предпринимателям или тем, кто начал новый бизнес-проект.

Любовь и отношения

Когда Венера в Рыбах, самое время признаться в любви. А первые 20 дней марта она будет просто господствовать в этом знаке! Если вы давно хотели признаться в своих чувствах, но не решались, либо если вы только недавно осознали, что человек рядом с вами – ваша вторая половинка, пора открыться (например, 8 марта) и не тянуть время. Если День Св. Валентина, 14 февраля, был неблагоприятным для того, чтобы предложить даме руку и сердце, то 8 марта будет просто замечательным днем, чтобы признаться в любви и перевести отношения на более серьезный уровень.

Читайте такжеГороскоп для каждого знака Зодиака на 2021 год: что принесет Год БыкаЕсли у вас нет возлюбленного (или возлюбленной), в марте можно смело начать его поиски. Отношения, начатые при Венере в Рыбах, будут основаны на взаимной любви, уважении и романтике.

Вообще, первые 20 дней марта – лучшее время для романтики. Потому можно смело отправляться со второй половинкой куда-нибудь на острова, особенно на Мальдивы, скрываться от всего мира, уединяться в домике и узнавать друг друга. Так вы точно сможете понять, подходите вы друг другу или нет.

Венера в марте даст множество возможностей каждому найти вторую половинку. Будет очень много шансов получить желаемое в любви.

Хорошо завязывать новые романтические знакомства, назначать свидания и признаваться в любви, рыскать на сайтах знакомств 1-2, 18 и 29 марта.

После 21 марта, когда Венера переместится в знак Овна, наступит время для несерьезных связей, как сказали бы парни, для "быстрого перепихона". Все отношения, начавшиеся после 20 числа, не будут иметь продолжения и скоро закончится. Так что это время – для секса, а не любви.

Также март – прекрасное время для помолвки и подбора даты регистрации брака. Астролог сможет подсказать в индивидуальном порядке, какая дата бракосочетания благоприятна для каждой конкретной пары.

1-2, 5-7 и 29 марта благоприятны для вступления в брак.

Поездки и путешествия

Меркурий в марте наберет огромную скорость, что будет очень ощутимо после его ретроградности и заторможенности в феврале. Это значит, что сложится прекрасное время для деловых поездок, а также поездок на курорт и отдых. Марс в это время будет идти по Близнецам, что хорошо для разноплановых коротких путешествий на уикенд: в горе, на море, в какой-нибудь уютный город.

На неблагоприятные дни месяца поездки лучше не назначать, а именно – 23-24 марта. В эти дни возможны задержки в дороге, опоздания и поломки.

На море лучше отправляться 5-6 марта, а также 22-23.

Тем, у кого, как у Атоса, "шалит печень", или кому нужно укрепить сердечко, 5-6 и 13 марта советую отправиться в санаторий.

Поездки в горы будут особенно хороши 7-8 марта. Так что рекомендую отмечать 8 марта и дарить возлюбленной обручальное кольцо где-нибудь в Карпатах…

Пешие прогулки, походы, путешествия автостопом и близкие поездки наиболее благоприятны 20 марта. Образно говоря, отправитесь путешествовать автостопом 20 числа – достигнете конца Евразии.

Читайте такжеВосточный гороскоп на 2021 год: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечтыРазвлекательные поездки и мероприятия, походы в театры, парки, на аттракционы лучше запланируйте на 1-2 и 25-29 марта.

Тренингам и конференциям стоит посвятить 5-6 и 10-11 марта.

Деловые поездки очень удачны будут 7-8 марта.

Здоровье

В марте может дать о себе знать желчнокаменная болезнь. Также возможны проблемы с сердцем, в частности, аритмия, поскольку Солнце стало очень активным.

Травмоопасный период наступит ближе к 24 марта, потому вблизи этой даты будьте предельно осторожны за рулем.

Вблизи полнолуния, 27-29 марта, сердечникам нужно быть аккуратными и заблаговременно укрепить свое сердце нужными медикаментами.

Полнолуние у нас будет 28 марта в 20:49 по Киеву – в это время следует воздержаться от алкоголя.

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В целом, март будет благостным месяцем и во много удачным. Все сложности у нас позади, впереди – только хорошее.

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