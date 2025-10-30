Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Когда прекратится война и остановка боевых действий: астролог назвала важный период

Мария Тупик
30 октября 2025, 14:22
79
Какие города Украины в опасности и что ждет украинцев в ноябре рассказала Ангелина Вакулина.
Когда закончится война в Украине прогноз на ноябрб
Когда закончится война в Украине прогноз на ноябрб / Коллаж: Главред

Война в Украине в ноябре будет продолжаться. РФ готовит новые атаки, но Украина имеет свой козырь.

Как рассказала в интервью Главреду астролог Ангелина Вакулина, ситуация в Украине в ноябре будет разной. Важные объекты инфраструктуры будут под сильным давлением, три города Украины в опасности, а ситуация на фронте может резко изменится.

Что ждет Украину в ноябре?

видео дня

Ноябрь несет энергию напряжения. Люди будут остро реагировать и ощущать, что старое больше не работает, а новое еще не сформировалось. Будет повышенная чувствительно, раздражительность. Будет много информации, новостей. В коллективном поле накапливается очень много эмоций и усталости. Будет много бытовых ограничений. Нужно проявить выносливость. Отсутствие света, газа, тепла будет людей "раздражать". Ноябрь для Украины будет проверкой.

Во второй половине ноября станет полегче. Придет принятие, украинцы будут ценить тишину. Ноябрь будет очень непростым. Не только из-за бытовых трудностей, но из-за эмоциональных волн. Бытовые ограничения подтолкнул многих для принятия важных решений.

Какие города Украины в опасности в ноябре?

Вся Украина уязвима. Больше это касается важных объектов и районов с предоставлением услуг. Уязвимы: больницы, рынки, логистические хабы, крупные ЖК. Везде, где концентрация инфраструктуры, там будет тяжело, особенно в первой половине ноября.

Под давлением и в зоне повышенного внимания РФ в ноябре будут ТЕЦ, ГЕС и наша инфраструктура в первой половине ноября. Во второй половине месяца будет плавный спад.

Киев - до 20 ноября будет в опасности. Сильных разрушений я не вижу, но инфраструктура и админздания будет в опасности.

Днепр - первая половина ноября очень уязвима к ударам.

Полтава - также может быть под ударом. Первая половина месяца опасна. Все что касается связи, интернета и коммуникаций.

удары по Украине
Удары по Украине / ГСЧС

Какие даты опасны для Украины в ноябре?

С 1 по 5 ноября напряженный период для нашей страны. Под ударом экономика, инфраструктура. Будет неустойчивый период.

С 8 по 11 ноября - возможен непредсказуемый период. В зоне риска: коммуникации, логистика.

С 14 по 20 ноября - самый жесткий и неприятный период месяца. Будет трудным в коммуникациях, бытовых потреблениях.

После 22 ноября - идет небольшая фаза облегчения. Это не глобальная остановка войны, но будет "странная" тишина. Будет закрытая информация, о которой мы не будем знать. Это такая тактика.

Середина ноября - будет большое испытание. Возможен "удар" по энергетике, что приведет к затяжным отключениям коммуникаций.

Возможна ли в ноябре остановка боевых действий вдоль текущей линии фронта?

Остановки не вижу. Может быть ослабление, по сравнению с весной. Ноябрь - это переходной период, о котором пока не афишируют. Могут быть "переговоры" или создание Альянса для нас. Это не момент победы или супер положительных новостей для Украины, но ноябрь - это период создания внутреннего фундамента. Остановки боевых действий на линии фронта и по всей стране не видно в ноябре.

О персоне: Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине астролог астрология астрологический прогноз Ангелина Вакулина
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда прекратится война и остановка боевых действий: астролог назвала важный период

Когда прекратится война и остановка боевых действий: астролог назвала важный период

14:22Гороскоп
"Ситуация сложная": Сырский о "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске

"Ситуация сложная": Сырский о "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске

13:54Украина
"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

13:47Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

"Вполне реально": у Путина назвали дату окончания войны России против Украины

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Доллар внезапно ушел в пике, евро хлынуло следом: новый курс валют на 30 октября

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Сделка по Украине и катастрофа для Путина: чего ждать от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

Гороскоп на ноябрь 2025: Козероги - проявят себя, Весам - риск

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Последние новости

14:28

"Я бегал от него": Melovin заявил о преследовании со стороны депутата

14:23

Почему нельзя сливать кофе в раковину: ученые предупреждают об опасности

14:22

Когда прекратится война и остановка боевых действий: астролог назвала важный период

14:17

Вместе с украинским флагом: Шевченко обратился к старшему сыну

13:54

"Ситуация сложная": Сырский о "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
13:47

"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

13:41

Можно ли христианам отмечать Хэллоуин: что об этом думает церковь

13:36

Григорий Бакланов попался с новой избранницей - как она выглядит

12:58

Удар по Кремлю и блэкаут в Москве: Тука о целях для дальнобойных средств ВСУ

Реклама
12:51

Выбрал из-за красоты: участница "Холостяка" раскрыла финалисток шоу

12:50

Более 700 воздушных целей: новые подробности о циничных ударахФото

12:33

"Уже поздно": военкор заявила о "более чем критической" ситуации в Покровске

12:28

"Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал

12:19

Заряжается 160 секунд и служит десятки лет: итальянцы создали супер-батарейку

12:12

Уран откроет границы и приготовит сюрприз: гороскоп на ноябрь 2025 для ДевВидео

12:12

Двойной удар по энергетике: СМИ назвали внутреннюю угрозу для добычи газа

12:02

Как удалить ржавчину на полотенцесушителе: простой, но очень эффективный способВидео

11:33

С ребенком на руках: Тодоренко пришлось пойти на крайние меры

11:24

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

11:21

Почему 31 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Реклама
11:13

Гороскоп на ноябрь 2025 для Львов: время менять карьеру и находить любовьВидео

11:06

Погода в Украине резко изменится: в ноябре атакует мороз, снег и новый сюрприз

10:58

Китай может разменять помощь РФ ради сделки с Трампом: СМИ раскрыли сценарий

10:45

Церковный календарь на ноябрь: даты праздников в ноябре

10:42

"Нет культуры": Цимбалюк нецензурно ответил на упреки о "бегстве" заграницу

10:30

Гороскоп на ноябрь 2025 для Раков: ваша мечта совсем близкоВидео

10:30

Максим Галкин оторвался со Светланой Лободой - что он для нее сделал

10:21

Посевной календарь на ноябрь 2025: что нужно успеть посадить

10:14

Атака по Украине: в "УЗ" предупредили о многочасовых задержках ряда поездов

09:58

"Стена минирования": "Флэш" раскрыл самый эффективный способ борьбы с дронамиВидео

09:22

"Процесс начнется немедленно": Трамп объявил о начале испытаний ядерного оружия

09:12

Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света: как долго не будет электроэнергииФото

09:05

Трамп и Си Цзиньпин договорились по вопросу войны в Украине - первые подробности

08:57

"Какой молодой": Ксения Мишина показала редкое фото своего отца

08:32

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

08:26

За 60 дней из Украины уехали 100 тысяч молодых мужчин - The Telegraph

08:10

Россия просчиталась: удастся ли Путину погрузить Украину в темнотумнение

07:05

В Украине ввели графики отключения света: россияне били по энергетике

06:41

В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

06:10

Зло должно быть уничтожено: о сочувстсвии русским оккупантаммнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

05:06

Гороскоп на завтра 31 октября: Тельцам - срыв планов, Близнецам - удача

04:30

Откроются двери достатка: четырем знакам зодиака судьба готовит сюрприз

04:18

Массированная атака баллистикой по Запорожью: в городе прозвучала серия взрывовФото

04:00

"Никогда в жизни": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с их сыном

03:40

Конец цивилизации: ученые ошарашили неожиданным прогнозом

02:35

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид впервые женится - СМИ

02:32

"У русских был сильный запал": как подрыв дамбы в Белгороде повлиял на ход боев

02:27

"Шахеды" над Украиной, "Тушки" в воздухе: когда ожидать возможные пуски ракет

02:03

Две фазы мирного плана ЕС для Украины: СМИ узнали подробности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять