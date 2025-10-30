Когда прекратится война и остановка боевых действий: астролог назвала важный период

Какие города Украины в опасности и что ждет украинцев в ноябре рассказала Ангелина Вакулина.

Когда закончится война в Украине прогноз на ноябрб / Коллаж: Главред

Война в Украине в ноябре будет продолжаться. РФ готовит новые атаки, но Украина имеет свой козырь.

Как рассказала в интервью Главреду астролог Ангелина Вакулина, ситуация в Украине в ноябре будет разной. Важные объекты инфраструктуры будут под сильным давлением, три города Украины в опасности, а ситуация на фронте может резко изменится.

Что ждет Украину в ноябре?

Ноябрь несет энергию напряжения. Люди будут остро реагировать и ощущать, что старое больше не работает, а новое еще не сформировалось. Будет повышенная чувствительно, раздражительность. Будет много информации, новостей. В коллективном поле накапливается очень много эмоций и усталости. Будет много бытовых ограничений. Нужно проявить выносливость. Отсутствие света, газа, тепла будет людей "раздражать". Ноябрь для Украины будет проверкой.

Во второй половине ноября станет полегче. Придет принятие, украинцы будут ценить тишину. Ноябрь будет очень непростым. Не только из-за бытовых трудностей, но из-за эмоциональных волн. Бытовые ограничения подтолкнул многих для принятия важных решений.

Какие города Украины в опасности в ноябре?

Вся Украина уязвима. Больше это касается важных объектов и районов с предоставлением услуг. Уязвимы: больницы, рынки, логистические хабы, крупные ЖК. Везде, где концентрация инфраструктуры, там будет тяжело, особенно в первой половине ноября.

Под давлением и в зоне повышенного внимания РФ в ноябре будут ТЕЦ, ГЕС и наша инфраструктура в первой половине ноября. Во второй половине месяца будет плавный спад.

Киев - до 20 ноября будет в опасности. Сильных разрушений я не вижу, но инфраструктура и админздания будет в опасности.

Днепр - первая половина ноября очень уязвима к ударам.

Полтава - также может быть под ударом. Первая половина месяца опасна. Все что касается связи, интернета и коммуникаций.

Удары по Украине / ГСЧС

Какие даты опасны для Украины в ноябре?

С 1 по 5 ноября напряженный период для нашей страны. Под ударом экономика, инфраструктура. Будет неустойчивый период.

С 8 по 11 ноября - возможен непредсказуемый период. В зоне риска: коммуникации, логистика.

С 14 по 20 ноября - самый жесткий и неприятный период месяца. Будет трудным в коммуникациях, бытовых потреблениях.

После 22 ноября - идет небольшая фаза облегчения. Это не глобальная остановка войны, но будет "странная" тишина. Будет закрытая информация, о которой мы не будем знать. Это такая тактика.

Середина ноября - будет большое испытание. Возможен "удар" по энергетике, что приведет к затяжным отключениям коммуникаций.

Возможна ли в ноябре остановка боевых действий вдоль текущей линии фронта?

Остановки не вижу. Может быть ослабление, по сравнению с весной. Ноябрь - это переходной период, о котором пока не афишируют. Могут быть "переговоры" или создание Альянса для нас. Это не момент победы или супер положительных новостей для Украины, но ноябрь - это период создания внутреннего фундамента. Остановки боевых действий на линии фронта и по всей стране не видно в ноябре.

О персоне: Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

