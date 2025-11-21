Когда закончится война: названа дата результата переговоров

Мирный план президента США Дональда Трампа, который уже представили президенту Украины Владимиру Зеленскому, пока завершения войны не принесет.
Астролог Елена Бучинская рассказала, когда закончатся боевые действия в Украине, передает Главред.
"Переговоры, которые сейчас происходят, ни к чему хорошему не приведут. В пространстве сейчас обман, черные новости, ложная информация. Очень много раз условия будут меняться. Не нужно сейчас переживать за то, что озвучивается", - говорит астролог.
Завершение обстрелов
"В гороскопе Украины Сатурн с Плутоном начинают расходиться. Эти планеты очень медленные, поэтому за один день ничего не закончится. До конца декабря не будем чувствовать улучшения, но мы идем к завершению. Первая точка - январь. Если используем шанс, будет полное прекращение огня. Если нет, то ждем прекращения огня с конца февраля и до апреля. Там будет окончательное прекращение боевых действий", - добавляет астролог.
О персоне: Елена Бучинская
Елена Бучинская - известный украинский астролог. Уже более 14 лет занимается астрологией. Часто рассказывает о прогнозах для Украины и мира, составляет натальные карты.
Когда ждать завершения войны
"Конкретный результат будет уже после 15 декабря. Большая надежда на январь 2026 года", - сказала астролог.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
